Một bảng quảng cáo sử dụng hình ảnh Ngọ Môn, chùa Thiên Mụ, cầu Trường Tiền ở Huế do AI tạo ra. Những hình ảnh này không giống với hình ảnh thực tế và bảng quảng cáo này đã được yêu cầu gỡ bỏ, thay thế hình ảnh khác - Ảnh: A.P

Ngày 23-11, UBND TP Huế cho biết Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Huế vừa có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường kiểm soát chặt việc sử dụng hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra trong các sản phẩm tuyên truyền, quảng bá sự kiện văn hóa, xã hội.

Trước đó trên địa bàn TP Huế xuất hiện một số pano tuyên truyền, quảng cáo sử dụng hình ảnh di tích được tạo bằng AI nhưng có chi tiết sai lệch, không đúng với thực tế. Những pano này đã được yêu cầu gỡ xuống, thay thế bằng hình ảnh khác.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Huế, việc ứng dụng AI trong thiết kế hình ảnh giúp đổi mới hình thức, nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Tuy nhiên công nghệ này cũng có thể tạo ra những chi tiết không chính xác, nhất là đối với di tích lịch sử, công trình kiến trúc, nhân vật lịch sử, trang phục và các biểu tượng văn hóa truyền thống.

Vì vậy sở yêu cầu các cơ quan, đơn vị kiểm tra, duyệt kỹ sản phẩm trước khi in ấn, lắp đặt, đăng tải hoặc phổ biến đến công chúng. Không sử dụng trực tiếp hình ảnh do AI tạo ra khi chưa được rà soát, kiểm chứng và chỉnh sửa phù hợp.

Đối với hình ảnh di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình kiến trúc và địa danh cụ thể, các đơn vị cần ưu tiên sử dụng ảnh chụp thực tế, tư liệu có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm quyền sử dụng.

Trường hợp sử dụng AI để xử lý hình ảnh hoặc hỗ trợ thiết kế, sản phẩm phải được đối chiếu với tư liệu chính xác. Không được làm biến dạng, thêm bớt hoặc thay đổi những chi tiết đặc trưng, gây sai lệch kiến trúc, cảnh quan và giá trị lịch sử, văn hóa của địa điểm.

Sở cũng yêu cầu rà soát kỹ các yếu tố liên quan đến lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục và trang phục truyền thống. Đặc biệt, những sản phẩm có Quốc kỳ, Quốc huy, Đảng kỳ, chân dung lãnh tụ và biểu tượng chính trị phải bảo đảm tính chính xác, trang trọng.

Các thông tin như chữ viết, khẩu hiệu, tên sự kiện, thời gian, địa điểm xuất hiện trên sản phẩm cũng phải được kiểm tra để tránh lỗi phát sinh trong quá trình tạo hình bằng AI.

Đối với sản phẩm thuê đơn vị bên ngoài thiết kế, sản xuất, cơ quan chủ trì phải xác định rõ yêu cầu về độ chính xác của nội dung, hình ảnh và trách nhiệm kiểm tra, chỉnh sửa. Những nội dung chưa đủ cơ sở xác định tính chính xác cần lấy ý kiến cơ quan chuyên môn hoặc đơn vị quản lý di tích, địa điểm liên quan.

Đáng chú ý, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát cả những sản phẩm tuyên truyền đang sử dụng, đã đăng tải hoặc chuẩn bị phát hành.

Nếu phát hiện hình ảnh sai lệch, không phù hợp, các đơn vị phải kịp thời dừng sử dụng, thu hồi, gỡ bỏ hoặc chỉnh sửa, thay thế. Không tiếp tục phát hành, phổ biến sản phẩm khi chưa khắc phục sai sót.