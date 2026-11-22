Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Không gian ngành Quảng cáo tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), chiều 22-11 - Ảnh: NHẬT QUANG

Chiều 22-11, Hiệp hội Quảng cáo TP.HCM khai mạc Không gian ngành Quảng cáo tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Trong khuôn khổ sự kiện, diễn đàn về vai trò của ngành quảng cáo trong phát triển công nghiệp văn hóa đã đặt ra câu chuyện ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và giữ gìn bản sắc Việt.

AI là công cụ, con người vẫn giữ vai trò trung tâm

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Thanh Đảo, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo TP.HCM, cho rằng AI có thể hỗ trợ nhiều công đoạn, từ thiết kế đến sản xuất nội dung, giúp nâng cao năng suất. Tuy nhiên, công nghệ không thể thay thế hoàn toàn con người trong việc định hướng và sáng tạo sản phẩm.

Theo ông Đảo, ngành quảng cáo có nhiều lĩnh vực hoạt động, trong đó quảng cáo trên hệ thống truyền thông, báo chí và quảng cáo ngoài trời là những mảng lớn. Việc ứng dụng công nghệ đang mở ra thêm cách thức triển khai, nhưng con người vẫn giữ vai trò quyết định chất lượng và giá trị của sản phẩm.

Ông Nguyễn Thanh Đảo - Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo TP.HCM - Ảnh: NHẬT QUANG

Ở góc độ người làm truyền thông, ông Võ Hùng Thuật, Giám đốc Trung tâm Truyền thông số Báo điện tử Tuổi Trẻ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo TP.HCM, cho rằng ngành quảng cáo cần khai thác chính bản sắc văn hóa Việt Nam để tạo giá trị và lợi thế cạnh tranh.

Doanh nghiệp không nên chỉ chạy theo công nghệ hay những phương thức sáng tạo phổ biến, mà cần đưa các giá trị văn hóa đặc trưng vào sản phẩm để tạo dấu ấn riêng.

"Công nghệ là công cụ hỗ trợ, trong khi năng lực sáng tạo của con người và khả năng khai thác bản sắc văn hóa mới tạo nên thế mạnh cho sản phẩm quảng cáo", ông Thuật nhấn mạnh.

Ông Trần Thanh Vương, Trưởng Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho rằng quảng cáo không thể tách rời văn hóa Việt Nam, từ những giá trị truyền thống đến đời sống đương đại.

Theo ông Vương, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, nhưng sản phẩm quảng cáo cần gắn với bản sắc văn hóa Việt để góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước ra quốc tế. Người làm nghề vì vậy không chỉ cần kỹ năng chuyên môn mà còn phải am hiểu văn hóa, pháp luật và các biểu tượng truyền thống.

Ngành quảng cáo hướng đến mục tiêu 80.000 tỉ đồng

Để phát huy vai trò trong công nghiệp văn hóa, ông Trần Thanh Vương cho rằng ngành quảng cáo cần tập trung vào 5 nhóm giải pháp: hoàn thiện cơ chế, chính sách; đào tạo nhân lực; ứng dụng khoa học công nghệ; tăng cường hợp tác quốc tế; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam.

Trong đó, chính sách cần phù hợp với đặc thù từng địa phương, đi cùng cải cách thủ tục hành chính và tạo thuận lợi về đầu tư, thuế, tiếp cận vốn cho doanh nghiệp. Việc đào tạo cũng cần gắn kết chặt chẽ hơn giữa trường đại học, doanh nghiệp, hiệp hội và cơ quan quản lý.

Các diễn giả trong phiên thảo luận tại Diễn đàn về vai trò của ngành quảng cáo trong phát triển công nghiệp văn hóa TP.HCM - Ảnh: NHẬT QUANG

Theo Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ngành quảng cáo đặt mục tiêu doanh thu khoảng 80.000 tỉ đồng vào năm 2030.

Ông Nguyễn Thanh Đảo cho rằng quảng cáo có vai trò đưa sản phẩm, dịch vụ văn hóa đến công chúng thông qua các kênh truyền thông. Sự phối hợp giữa quảng cáo với các lĩnh vực văn hóa có thể tạo thêm giá trị cho hệ sinh thái sáng tạo và mở rộng cơ hội phát triển cho doanh nghiệp.

Trong bối cảnh AI ngày càng phổ biến, ngành quảng cáo có thêm công cụ để đổi mới cách làm và tiếp cận công chúng. Tuy nhiên, để tạo dấu ấn lâu dài, doanh nghiệp cần biết khai thác bản sắc văn hóa và phát huy năng lực sáng tạo của con người.

Không gian ngành Quảng cáo do Hiệp hội Quảng cáo TP.HCM tổ chức, diễn ra từ ngày 22 đến 24-11 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11. Khu trưng bày giới thiệu các lĩnh vực như quảng cáo ngoài trời, quảng cáo trực tuyến, quảng cáo xanh, quảng cáo trên phát thanh, truyền hình và hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Trong khuôn khổ sự kiện còn có tọa đàm về vai trò của ngành quảng cáo trong phát triển công nghiệp văn hóa và diễn đàn về xu hướng quảng cáo ngoài trời.