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Hồng Ánh, Nguyễn Hùng Thuận và nhiều nghệ sĩ biết ơn đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn

tác giả
HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn không chỉ tạo nên vai diễn để đời cho các nghệ sĩ, mà còn là người thầy quan trọng trong sự nghiệp nghệ thuật của họ.

Hồng Ánh, Nguyễn Hùng Thuận và nhiều nghệ sĩ biết ơn đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn - Ảnh 1.

Hồng Ánh (bìa phải), nhà báo Lê Hồng Lâm (bìa trái) và đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn trong một buổi trò chuyện về phim Trăng nơi đáy giếng - Ảnh: FBNV

Trên các trang Facebook, nhiều nghệ sĩ chia sẻ những suy nghĩ trút ra từ đáy lòng về sự nhiệt huyết, tình cảm và cả bài học đắt giá rút ra từ lời khuyên chân tình của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh viết: "Tạm biệt anh Vinh Sơn, một người anh lớn của điện ảnh Việt Nam, một người thầy của nhiều thế hệ nhà làm phim tài năng của Việt Nam. Xin được chia buồn cùng gia đình anh, gia đình HKFilm, anh Hoan anh Minh Cao và em Vinh Phúc". 

Hồng Ánh, Nguyễn Hùng Thuận và nhiều nghệ sĩ biết ơn đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn - Ảnh 2.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh chia sẻ bức ảnh anh chụp cùng đạo diễn Vinh Sơn. Trong ảnh, đạo diễn Vinh Sơn (thứ hai từ phải qua), NSND Lê Khanh (ở giữa) và đạo diễn Phan Gia Nhật Linh (thứ hai từ trái qua) - Ảnh: FBNV

Diễn viên Đỗ Thị Hải Yến viết: "Có những cuộc gặp gỡ, dù bao năm tháng trôi qua, vẫn luôn ở lại trong tim mình. Con vẫn nhớ Chú Nguyễn Vinh Sơn, người đã tìm thấy con khi con mới 12 tuổi, còn là một cô bé đang học ở trường múa.

Cảm ơn Chú đã tin tưởng và trao cho con cơ hội đầu tiên đến với điện ảnh. Con sẽ luôn trân trọng cơ duyên ấy và biết ơn Chú vì đã là một phần thật đặc biệt trong hành trình của con.

Con cầu mong Chúa đón chú về trong bình an và yêu thương. Con xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến toàn thể gia quyến. Mong Chúa luôn ở bên, chở che và nâng đỡ gia đình trong những ngày này".

Hồng Ánh: "Vậy là anh nghỉ ngơi thật rồi"

Diễn viên Hồng Ánh kể cách đây không lâu, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn còn gửi cho cô một bài nghiên cứu về điện ảnh nghệ thuật Hàn Quốc và Việt Nam, trong đó có đề cập đến Trăng nơi đáy giếng, kèm lời nhắn giản dị: "Gởi Ánh đọc cho vui hỉ".

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Khi Hồng Ánh đùa rằng ông nên làm lại Trăng nơi đáy giếng phiên bản 2026, đạo diễn trả lời: "Thực ra làm lại sẽ có thể trau chuốt thêm đôi chút, nhưng thôi, đến lúc nghỉ ngơi rồi". 

Câu nói khi ấy tưởng như một lời bông đùa, nay trở thành ký ức khiến nữ diễn viên nghẹn ngào.

"Anh vẫn thế, luôn quan tâm đến điện ảnh, thích chia sẻ những điều hay mình đọc được, và ngay cả với tác phẩm đã đi qua gần hai thập niên, anh vẫn nghĩ đến những điều có thể làm tốt hơn", Hồng Ánh viết. 

Trăng nơi đáy giếng là dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Hồng Ánh. Với vai Hạnh, cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Dubai năm 2008, cùng nhiều giải thưởng khác. 

Tuy nhiên, theo nữ diễn viên, điều quý giá hơn cả những giải thưởng là cơ hội được làm việc với đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, được sống cùng một nhân vật và tác phẩm mà mỗi lần nhắc lại vẫn còn nguyên những rung cảm.

Hồng Ánh, Nguyễn Hùng Thuận và nhiều nghệ sĩ biết ơn đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn - Ảnh 3.

"Trăng nơi đáy giếng" của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn khẳng định tài năng của Hồng Ánh trong việc khắc họa người phụ nữ Việt Nam - Ảnh: ĐPCC

Hồng Ánh nhớ về Nguyễn Vinh Sơn không chỉ qua những tác phẩm điện ảnh mà còn qua giọng nói nhẹ nhàng, những câu chuyện về nghề và chữ "hỉ" đậm chất Huế ông thường đặt ở cuối câu.

"Vậy là anh nghỉ ngơi thật rồi. Tạm biệt anh Vinh Sơn, một người đạo diễn tài năng của điện ảnh Việt Nam. Anh và Trăng nơi đáy giếng sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp, một dấu son trong đời diễn viên của Hồng Ánh!", cô viết.

Nguyễn Hùng Thuận: "Con xin được cúi đầu tiễn biệt chú"

Diễn viên Nguyễn Hùng Thuận, người đảm nhận vai An trong bộ phim truyền hình Đất phương Nam (1997) chia sẻ đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn trao cho mình vai diễn đầu đời, mở ra hành trình gắn bó với nghệ thuật kéo dài hơn ba thập niên.

Hồng Ánh, Nguyễn Hùng Thuận và nhiều nghệ sĩ biết ơn đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn - Ảnh 4.

Bức ảnh Hùng Thuận đăng trên Facebook kể tình cảm của mình với đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, trong ảnh đạo diễn Vinh Sơn ở giữa, đang chỉ đạo một cảnh quay - Ảnh: NVCC

Ra mắt năm 1997, Đất phương Nam của Hãng phim Truyền hình TP.HCM (TFS) là một trong những bộ phim truyền hình được nhiều thế hệ khán giả yêu mến.  

Nguyễn Hùng Thuận từ một cậu học sinh trở thành gương mặt được đông đảo khán giả biết đến qua vai An. 

Hơn 30 năm sau, nhân vật vẫn gắn liền với tên tuổi của anh, trở thành ký ức khó phai trong lòng người xem.

"Có những cô chú, anh chị khi gặp con lại xoa đầu, hỏi han, dành cho con những tình cảm thân thương như thể họ vừa xem Đất phương Nam mới ngày hôm qua", nam diễn viên chia sẻ. 

Với Nguyễn Hùng Thuận, cuộc gặp gỡ đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn đã làm thay đổi cuộc đời anh. 

"Hơn 30 năm trước, chú đã cho con một vai diễn. Hơn 30 năm sau, vai diễn ấy vẫn đang thay chú trao cho con tình yêu thương của mọi người".

"Con chưa bao giờ quên điều đó. Hôm nay, con xin được cúi đầu tiễn biệt chú, người đạo diễn mà con luôn kính trọng và biết ơn", anh bày tỏ.

Hồng Ánh, Nguyễn Hùng Thuận và nhiều nghệ sĩ biết ơn đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn - Ảnh 5.

Hùng Thuận vai bé An trong phim truyền hình Đất phương Nam - Ảnh tư liệu

Tạm biệt một người anh thật hiền lành

Nghệ sĩ Mỹ Uyên xúc động gửi lời cảm ơn đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn: "Cảm ơn người đạo diễn đáng kính Nguyễn Vinh Sơn đã cho em vai diễn điện ảnh đầu tiên, không bao giờ em quên. Mảnh đất tình đời năm 1994, anh ra đi thanh thản nhé".

Nghệ sĩ Hạnh Thúy chia sẻ: "Vô cùng thương tiếc đạo diễn Vinh Sơn, đạo diễn của Tuổi thơ dữ dội, Đất phương Nam, Trăng nơi đáy giếng… và là người thầy, người anh đáng quý, giỏi nghề, nhiệt tâm của nhiều sinh viên đạo diễn. Là một trong người làm phim cẩn trọng bậc nhất trong nhiều đạo diễn yêu kính mình được gặp. Kính tiễn anh".

Biên kịch phim hoạt hình Phạm Thị Thanh Hà kể kỷ niệm vào năm 2006, khi chị làm luận văn tốt nghiệp Dự án Điện ảnh quỹ Ford, đạo diễn Vinh Sơn chấm kịch bản phim truyện 5 điểm và lời khuyên "thôi, em cứ viết hoạt hình đi".

Chị kể dù hơi choáng nhưng điều đó đã khiến chị nhìn thẳng vào sự thật. "Anh Vinh Sơn là người đầu tiên nói thẳng về năng lực để mình khỏi ảo tưởng. Thoáng cái đã 20 năm trôi qua. Đạo diễn của "Đất phương Nam" đã về miền mây trắng cùng làn điệu da diết của vùng đất phương Nam", chị viết.

Còn trên Facebook của mình, đạo diễn hình ảnh Nguyễn Tranh viết ngắn gọn: "Tạm biệt đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, một người anh thật hiền lành".

Hồng Ánh, Nguyễn Hùng Thuận và nhiều nghệ sĩ biết ơn đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn - Ảnh 6.

Tạm biệt một người anh thật hiền lành - Ảnh: Tư liệu

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn sinh ngày 9-6-1953 tại Huế, qua đời lúc 16h20 ngày 22-10-2026, hưởng thọ 74 tuổi.

Linh cữu ông được quàn tại Nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (38 Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM).

Lễ nhập quan diễn ra lúc 9h ngày 23-10; lễ động quan lúc 5h30 ngày 26-10. Thánh lễ an táng được cử hành lúc 6h cùng ngày tại nhà thờ.

Hồng Ánh, Nguyễn Hùng Thuận tiếc thương đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn - Ảnh 5.Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn của ‘Đất phương Nam’ qua đời

Đạo diễn, NSƯT Nguyễn Vinh Sơn - tác giả của những bộ phim nổi tiếng như Đất phương Nam, Tuổi thơ dữ dội, Trăng nơi đáy giếng - vừa qua đời ở tuổi 73.

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    Chủ đề: Hồng Ánh Phim Đất phương Nam Nguyễn Vinh Sơn Hùng Thuận

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