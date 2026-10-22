Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn của ‘Đất phương Nam’ qua đời

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn sinh năm 1953 tại Quảng Trị, đứng sau các phim Tuổi thơ dữ dội, Đất phương Nam, Trăng nơi đáy giếng - Ảnh: DANAFF

Thông tin từ gia đình đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn cho biết nghệ sĩ qua đời lúc 16h20 ngày 22-10 vì ung thư.

Tạm biệt đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn

Trên Facebook, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ: "Chia buồn cùng gia đình HKFIM! Xin biết ơn đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, một người thầy thân thương của nhiều thế hệ đạo diễn, một đạo diễn lớn của Điện ảnh Việt Nam.

Tất cả những cuộc hội ngộ trên đời này là khởi đầu cho hành trình đi đến cuộc chia ly. Xin biết ơn và trân trọng hành trình này đã được xem những tác phẩm, đã gặp, đã được học, trò chuyện và làm việc cùng Thầy!".

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn trong một lần tâm tình về tác phẩm Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi - Ảnh: LAN HƯƠNG

"Thật lạ khi anh Sơn là người Huế, sinh ở Quảng Trị nhưng lại là người làm cho tôi cảm được thật gần linh hồn của đồng ruộng sông nước phương Nam, vừa hoang vu trống vắng vừa hồn hậu nao lòng.

Những mảnh đời mà anh tái hiện, đặc biệt mấy đứa nhỏ trong Đất phương Nam luôn mang diện mạo lam lũ mà vô nhiễm mà ta chỉ có thể bắt gặp trong phim của những đạo diễn có "đạo" trong nhìn đời...", đạo diễn Phan Đăng Di chia sẻ với Tuổi Trẻ.

Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh bàng hoàng khi nghe tin đạo diễn Vinh Sơn qua đời, anh thốt lên: "Anh ấy là một nhà làm phim tài hoa mà khiêm nhường và luôn thực chất!".

So với những người khác, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn làm phim không nhiều và ồ ạt. Tới nay, sự nghiệp của ông có thể "đếm" trên đầu ngón tay: Tuổi thơ dữ dội, Đất phương Nam, Trăng nơi đáy giếng và tác phẩm nào cũng nổi tiếng.

Tuy nhiên, ông vẫn khiến không ít người nể phục vì tài năng cũng như thái độ kỹ lưỡng, không nhượng bộ trong cả phim truyền hình lẫn điện ảnh.

Phim của Nguyễn Vinh Sơn không chạy theo số lượng, mà tập trung vào chiều sâu thẩm mỹ, đạt độ chín về cảm xúc và phản ánh một cách chân thực nhất bản sắc văn hóa và tâm hồn Việt Nam trên màn ảnh.

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn

Nhớ một đạo diễn chậm rãi và kín tiếng

Nhà văn Trần Nhã Thụy từng viết trên Tuổi Trẻ về đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn: Không như nhiều người khi đã có danh thì dùng danh đi kiếm lợi, Nguyễn Vinh Sơn chậm rãi tìm kiếm và kiến tạo tác phẩm mới cho mình.

Sự chậm rãi này hẳn phải song hành với sự kiên nhẫn, hay sự chậm rãi chính là một hành trình độc lập mà hơn ai hết Nguyễn Vinh Sơn tự biết về những nhu cầu sáng tạo của mình. Trong đó, sự chậm rãi còn đồng nghĩa với sự kỹ lưỡng mà bộ phim Trăng nơi đáy giếng do ông làm đạo diễn là một ví dụ

Như một người bình thường trong đời sống, chỉ khác lạ trong nghệ thuật, đó là điều rất đúng với Nguyễn Vinh Sơn. Nhiều lần cà phê vỉa hè cùng ông, dù không nói điều gì, vẫn cảm nhận một niềm vui ấm áp. Đó là niềm vui được nhìn ngắm cuộc sống.

Ông hầu như không thể hiện mình bằng vẻ bề ngoài. Khi có một vài người chợt nhìn thấy ông tủm tỉm cười thì Nguyễn Vinh Sơn cũng tủm tỉm cười, nói khẽ: "Họ lại nhầm tôi với ông Thành Hội rồi!".

(Từ trái sang) Nhà báo Lê Hồng Lâm, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn và diễn viên Hồng Ánh trong một buổi chiếu Trăng nơi đáy giếng - Ảnh: MI LY

Những năm gần đây, Nguyễn Vinh Sơn ít xuất hiện trên truyền thông, thỉnh thoảng ông chỉ tham gia một số sự kiện về điện ảnh và văn hóa.

Gần đây nhất, ông tham gia cố vấn phim Đất rừng phương Nam của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và tham gia tọa đàm Phát triển Điện ảnh trở thành ngành công nghiệp văn hóa, bài học từ Hàn Quốc và Pháp với vai trò diễn giả tại Liên hoan phim quốc tế TP.HCM (HIFF) năm 2023.