Các nhà làm phim sốc và tiếc nuối nghe tin đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn qua đời

Đạo diễn Vinh Sơn tại sự kiện ra mắt phim điện ảnh Đất rừng phương Nam vào năm 2023 - Ảnh: ĐPCC

Nhà sản xuất Trinh Hoan - em trai của đạo diễn Vinh Sơn - chia sẻ với Tuổi Trẻ, anh trai anh phát hiện bị ung thư khoảng một tháng trước. Những ngày cuối đời, sức khỏe của đạo diễn xuống rất nhanh, nhưng ông đã ra đi một cách nhẹ nhàng tại nhà bên cạnh người thân của mình.

Trinh Hoan nói do cha mẹ mất sớm, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn vừa là người anh, vừa như người cha, người mẹ chăm lo học hành, dạy dỗ các em. Hai anh em cùng làm chung nghề điện ảnh nên anh học hỏi được từ anh trai rất nhiều.

Theo em trai đạo diễn, những năm gần đây, Vinh Sơn chủ động rút khỏi các sự kiện và ưu tiên lớn nhất của nghệ sĩ là chăm lo cho gia đình và theo dõi sự trưởng thành của con cái. Đạo diễn cũng rất vui vì có con trai nối nghiệp cha.

Nguyễn Vinh Sơn cũng đào tạo được nhiều học trò thành công, đó là niềm tự hào lớn của ông.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ bức hình kỷ niệm cùng đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn - Ảnh: FBNV

Vinh Sơn mất nhưng tác phẩm sẽ còn ở lại rất lâu

TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh - bày tỏ, bà "thật bất ngờ và xót xa nghe tin đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn qua đời. Anh ra đi nhanh quá, mới nghe tin anh bệnh ít ngày nay, thế mà...".

Bà Lan nói với Tuổi Trẻ, đạo diễn Vinh Sơn vốn ít nói, sống lặng lẽ, làm không nhiều phim vì rất "kén" truyện và thường tự tay chuyển thể hoặc viết kịch bản. Thế nhưng, những tác phẩm ông để lại thực sự có sức mạnh.

Từng theo dõi hành trình nghệ thuật của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn từ bộ phim đầu tay Tuổi thơ dữ dội (1991) đến bộ phim gần nhất là Trăng nơi đáy giếng (2009) và từng đánh giá cao các tác phẩm ấy trong những bài phê bình trên báo chí, cũng như đã in trong những cuốn sách của mình, bà cho rằng "nét thâm trầm, tinh tế đặc trưng của người đạo diễn gốc Huế, kết hợp với sự quyết liệt, đi đến cùng những giằng xé trong thế giới nội tâm đã làm nên phong cách đặc trưng Nguyễn Vinh Sơn".

Bà Ngô Phương Lan gửi lời "vĩnh biệt đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn - một trong những đạo diễn tài năng của điện ảnh Việt Nam, một gương mặt không thể thiếu của thời Đổi mới".

Với đạo diễn, NSND Đào Bá Sơn, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn là một "chiến hữu" thân thiết. Hai ông là đạo diễn cùng thời, cùng công tác tại Hãng phim Giải Phóng, cùng tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và trước đây ở cùng một dãy nhà. Đào Bá Sơn nói với Tuổi Trẻ, ông cảm thấy rất hụt hẫng khi nghe tin bạn mất.

Với nghệ sĩ Đào Bá Sơn, Nguyễn Vinh Sơn là một đạo diễn tài hoa và giỏi nghề. Các phim của ông thể hiện tư duy chín chắn, có chiều sâu, cách dàn dựng và xử lý vấn đề rất tốt. Đặc biệt, thông điệp trong các bộ phim của Vinh Sơn bao giờ cũng rất nhân văn, hướng về con người và đậm đà sắc màu văn hóa Việt Nam.

NSND Đào Bá Sơn nói thêm, các ông thuộc thế hệ điện ảnh đổi mới, tiếp nối lứa đạo diễn đi trước như Hồng Sến, Lê Hoàng Hoa… Lứa ông có Việt Linh, Lê Dũng, Nguyễn Vinh Sơn, Lê Hoàng, Hồ Ngọc Sum, Xuân Hoàng…

Hai ông luôn dành cho nhau sự trân trọng và quý mến. Theo đạo diễn, ngoài đời, Nguyễn Vinh Sơn là người sống rất hồn hậu và hiền lành.

"Vinh Sơn mất đi nhưng những tác phẩm của bạn vẫn còn để lại dấu ấn rất lâu trong lòng bạn bè, đồng nghiệp, các thế hệ sinh viên và lịch sử điện ảnh Việt Nam", nghệ sĩ nhắn nhủ.

Đạo diễn Lê Bình Giang nói đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn (trái) và Trần Anh Hùng giúp anh bớt u mê lầm lạc khi theo đuổi điện ảnh - Ảnh: FBNV

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn (ngoài cùng bên trái) tại Hội thảo Phát triển điện ảnh thành ngành công nghiệp văn hóa diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế TP.HCM - Ảnh: HIFF

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nghe tin đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn qua đời chiều nay từ một người bạn. "Tôi rất sốc và vô cùng tiếc nuối trước sự ra đi này. Đó là một người anh mà tôi rất yêu quý", anh bày tỏ.

Theo Bùi Thạc Chuyên, "Nguyễn Vinh Sơn là một đạo diễn uyên bác, có cái nhìn giàu sức sống và tràn đầy tình yêu cuộc sống".

"Ông cũng am hiểu điện ảnh Pháp và rất giỏi tiếng Pháp. Nhờ đó, ông sở hữu góc nhìn điện ảnh rất hiện đại. Các bộ phim của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn sâu sắc, có những khám phá mang tính đi trước nền điện ảnh trong nước", đạo diễn nói thêm.

Bùi Thạc Chuyên nhận xét phim của Nguyễn Vinh Sơn mang sắc thái rất riêng và có giá trị lâu dài, tiêu biểu như phim điện ảnh Trăng nơi đáy giếng hay phim truyền hình như Đất phương Nam, được nhiều thế hệ khán giả yêu thích.

Đạo diễn luôn đi trước

Đạo diễn Nhâm Minh Hiền kể hôm nay 22-10 là ngày văn nghệ sĩ tề tựu bên nhau kỷ niệm 50 năm thành lập Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

"Đạo diễn Nguyễn Minh Cao - em trai đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn - nhận điện thoại người nhà báo đạo diễn qua đời, anh ấy khóc quá chừng rồi ra về. Chúng tôi bàng hoàng lắm. Không ai ngờ anh ấy đi nhanh quá", anh cho biết.

Nhâm Minh Hiền xem đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn là người thầy đầu tiên của anh. Anh từng tham gia phim Nước mắt giang hồ và Hiệp sĩ cuối cùng do đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn thực hiện. Ông cũng chính là người nhận ra Nhâm Minh Hiền có tố chất làm biên tập, đạo diễn và dẫn dắt đàn em bước vào con đường này.

Nhâm Minh Hiền với cố nghệ sĩ Nguyễn Hậu từng làm trợ lý trong bộ phim nổi tiếng Đất phương Nam của đạo diễn Vinh Sơn.

"Tôi đã học được nhiều bài học từ anh Sơn. Anh luôn lắng nghe và tôn trọng mọi người. Nhưng cái hay của anh là sau khi lắng nghe anh vẫn làm theo sự sáng tạo, bản sắc riêng của đạo diễn có chọn lọc thêm ý kiến người khác", đạo diễn nói.

Với Nhâm Minh Hiền, ông anh Nguyễn Vinh Sơn "luôn là người đi đầu". Khi đoàn phim quay vùng đầm lầy hay ở rừng, đạo diễn lúc nào cũng đi trước, chịu những khó khăn đầu tiên. Ông sát cánh cùng anh em đoàn phim trong mọi hoàn cảnh gian nan, cực khổ, không bao giờ đứng ngoài cuộc.

Từ đạo diễn Vinh Sơn, anh Minh Hiền học được sự tự trọng và lòng kiên nhẫn. Anh luôn thấy ở ông sự từ tốn, quan tâm đến mọi người xung quanh, không bao giờ dùng quyền lực để la mắng hay thô lỗ với ê kíp.

Anh nói với Tuổi Trẻ: "Giờ đây đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn không còn, nhưng hình ảnh anh hướng về phía trước đoàn phim luôn ở trong trái tim tôi, là kim chỉ nam để tôi học tập trong hành trình làm đạo diễn".

Chào anh, người anh, người thầy và là ba của em Đạo diễn Nguyễn Minh Cao viết trên Facebook những lời chia tay anh trai đầy xúc động: "Năm 4 tuổi, cả nhà cù bơ cù bất chạy tìm nơi sinh sống. Gia đình như một đàn gà con mất mẹ. Tứ tán. Các anh dẫn mẹ và đàn em về Đồng Tháp. Năm 1978, mẹ mất. Con cũng không được gặp mẹ lần cuối. Rồi ba bệnh nặng lắm, lại bỏ đàn con mà ra đi. Ai sẽ nuôi nấng, chăm sóc đàn em? Anh đó - anh Vinh Sơn của em. Từ bán vé số, bán mía, chạy ba gác, bán bánh mì, chụp hình dạo..., lây lất qua ngày để cả nhà được sống. Anh thay mặt ba mẹ nuôi gia đình. Cực lắm, khổ lắm. Nhưng một đứa trẻ như mình có biết gì đâu? Anh "khai sinh" ra nghề làm phim cho cả nhà. Từ em út đến con cháu, lần lượt theo nghề anh. Vui có, đau lòng cũng nhiều. Có lẽ anh thấy các em đã ổn, nên anh xin phép cả nhà, những người thân quen - anh đi trước. Anh đi thật thanh thản. Anh đã hoàn tất việc ở thế gian. Biết vậy, nhưng vẫn đau lòng lắm anh ơi. Chào anh, người anh, người thầy và là ba của em".