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Honda muốn mang xe máy điện giá rẻ về Việt Nam: Có thể là Dax e: dáng lạ

tác giả
THANH LINH
THANH LINH
THANH LINH

Honda Dax e: từng xuất hiện trong hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng tại Việt Nam. Với thiết kế nhỏ gọn, động cơ điện 400W và giá bán tương đối dễ tiếp cận, mẫu xe này có thể là một trong những ứng viên cho kế hoạch mở rộng danh mục xe máy điện của Honda Việt Nam.

Honda muốn mang xe máy điện giá rẻ về Việt Nam: Có thể là Dax e: dáng lạ, đi 70km/sạc - Ảnh 1.

Honda Dax e: là phiên bản điện của chiếc xe máy mini chạy xăng kiểu cổ điển vẫn được bán ở một số thị trường - Ảnh: Visor

Trong cuộc trao đổi với Nikkei Asia hồi tháng 7-2026, bà Sayaka Arai, Tổng giám đốc Honda Việt Nam, tiết lộ hãng đang chuẩn bị bổ sung một mẫu xe máy điện mới có giá dưới 30 triệu đồng vào năm 2027.

Theo bà Arai, đây là khoảng giá tập trung nhu cầu lớn nhất của thị trường xe máy điện Việt Nam. Tuy nhiên, đại diện Honda Việt Nam chưa công bố tên sản phẩm cũng như phương án nhập khẩu hay sản xuất trong nước.

Trong bối cảnh đó, Dax e: có thể được xem là một ứng viên cho kế hoạch mở rộng danh mục xe máy điện của Honda Việt Nam. Ở Trung Quốc, Honda Dax e: từng được niêm yết ở mức 5.999 nhân dân tệ (23 triệu đồng).

Tuy nhiên, nếu được đưa về Việt Nam, giá bán thực tế còn phụ thuộc vào cấu hình sản phẩm, chi phí nhập khẩu, thuế và chiến lược phân phối. Để tham khảo, Dax e: từng được phân phối thông qua Popcycle Ebike Center với giá 80.999 peso (33 triệu đồng).

Ở Việt Nam, Honda Dax e: chưa được phân phối chính hãng nhưng đã có một số đơn vị nhập khẩu tư nhân đưa xe về. Tham khảo một đại lý, Dax e: được bán với giá 32 triệu đồng.

Có một khả năng Honda lựa chọn lắp ráp trong nước để tối ưu chi phí. Nhưng điều này còn phụ thuộc vào nhu cầu thị trường và sự sẵn sàng của dây chuyền sản xuất.

Honda Dax e: được đăng ký kiểu dáng tại Việt Nam

Honda muốn mang xe máy điện giá rẻ về Việt Nam: Có thể là Dax e: dáng lạ, đi 70km/sạc - Ảnh 2.

Honda Dax e: trong công báo sở hữu công nghiệp - Ảnh chụp màn hình

Thực tế, Honda Dax e: từng xuất hiện trong hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng tại Việt Nam. Theo Công báo sở hữu công nghiệp số 454, tập B, được công bố đầu năm 2026, Honda đã đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho mẫu xe có ngoại hình tương đồng với Dax e: tại Việt Nam.

Động thái này làm xuất hiện khả năng Honda Dax e: sẽ được phân phối chính hãng trong nước. Tuy nhiên, việc đăng ký bảo hộ kiểu dáng chưa đồng nghĩa với kế hoạch thương mại hóa, và Honda Việt Nam cũng chưa xác nhận sẽ đưa mẫu xe này ra thị trường.

Điểm nhận diện đặc trưng của xe là phần thân dài, khung xe dạng chữ T, tay lái cao và bộ bánh kích thước nhỏ đi kèm lốp bản rộng.

Ở phiên bản chạy điện, vị trí đặt động cơ xăng truyền thống được thay bằng cụm pin, trong khi mô-tơ điện tích hợp ở bánh sau. Thiết kế tổng thể vẫn giữ phong cách đặc trưng của dòng Dax, với đèn pha tròn, yên xe nhỏ và phần đuôi vuốt dài.

Honda Dax e: có gì?

Honda muốn mang xe máy điện giá rẻ về Việt Nam: Có thể là Dax e: dáng lạ, đi 70km/sạc - Ảnh 3.
Honda muốn mang xe máy điện giá rẻ về Việt Nam: Có thể là Dax e: dáng lạ, đi 70km/sạc - Ảnh 4.
Honda muốn mang xe máy điện giá rẻ về Việt Nam: Có thể là Dax e: dáng lạ, đi 70km/sạc - Ảnh 5.
Honda muốn mang xe máy điện giá rẻ về Việt Nam: Có thể là Dax e: dáng lạ, đi 70km/sạc - Ảnh 6.
Honda muốn mang xe máy điện giá rẻ về Việt Nam: Có thể là Dax e: dáng lạ, đi 70km/sạc - Ảnh 7.
Honda muốn mang xe máy điện giá rẻ về Việt Nam: Có thể là Dax e: dáng lạ, đi 70km/sạc - Ảnh 8.

Honda Dax e: phù hợp với người có vóc dáng nhỏ gọn - Ảnh: Visor

Tại Philippines, Honda Dax e: từng được phân phối thông qua Popcycle Ebike Center với giá 80.999 peso (33 triệu đồng). Trong khi đó, ở Trung Quốc, Honda Dax e: từng được niêm yết ở mức 5.999 nhân dân tệ (23 triệu đồng).

Phiên bản này được trang bị mô-tơ điện không chổi than Bosch công suất 400W, tích hợp trực tiếp vào bánh sau.

Xe sử dụng pin lithium-ion 48V 24Ah, có thể tháo rời, cho phép di chuyển tối đa 70km sau mỗi lần sạc đầy. Tốc độ tối đa đạt 40km/h. Đây là những thông số phù hợp với nhu cầu đi lại quãng ngắn trong đô thị, đặc biệt là nhóm khách hàng học sinh, sinh viên.

Honda Dax e: có kích thước dài, rộng, cao lần lượt 1.582 x 730 x 996 (mm), chiều dài cơ sở 1.130mm và khoảng sáng gầm 130mm. Trọng lượng xe khoảng 54kg, trong khi tải trọng tối đa đạt 120kg.

Dù thuộc nhóm xe máy điện cỡ nhỏ, Dax e: vẫn có một số trang bị đáng chú ý. Cụ thể, xe sử dụng hệ thống chiếu sáng LED trước và sau, màn hình LCD hiển thị thông số vận hành, hỗ trợ mở khóa bằng NFC và Bluetooth.

Hệ thống treo gồm phuộc thủy lực phía trước và giảm xóc phía sau. Bộ bánh sử dụng lốp kích thước 80/100-10, đi cùng vành đúc thể thao.

Tuy nhiên, thông số Honda Dax e: có sự khác biệt giữa các thị trường. Tại Trung Quốc, mẫu xe được xếp vào nhóm xe điện hai bánh chỉ có tốc độ tối đa giới hạn ở 25km/h, trong khi phiên bản bán tại Philippines có thể đạt 40km/h. Do đó, nếu về Việt Nam, xe có thể được điều chỉnh thông số cho phù hợp.

Honda muốn mang xe máy điện giá rẻ về Việt Nam: Có thể là Dax e: dáng lạ, đi 70km/sạc - Ảnh 9.Xe máy điện Honda Zoomer e: 2026 giá rẻ có thể vào Việt Nam, đã đăng ký bản quyền

Honda Zoomer e: 2026 được giới thiệu tại Trung Quốc với thiết kế khung thép lộ thiên, đèn pha đôi đặc trưng. Mẫu xe điện này có phạm vi hoạt động tối đa 105km, trang bị kiểm soát lực kéo và giá khởi điểm tương đương 23,2 triệu đồng.

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THANH LINH
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    Chủ đề: Honda Dax e: Xe máy điện Honda Honda xe máy Honda

    Dòng sự kiện: Xe điện

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