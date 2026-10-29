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Suzuki sắp mang xe tay ga mới vào Việt Nam, ăn xăng ít hơn Honda Lead

tác giả
MINH SƠN
MINH SƠN
MINH SƠN

Sau khi ngừng bán tại Việt Nam vào năm ngoái, Suzuki Burgman Street vừa xuất hiện trong dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Thông tin tiêu thụ nhiên liệu của Suzuki Burgman Street trên nhãn năng lượng - Ảnh: Cục Đăng kiểm Việt Nam

Suzuki Burgman "ăn xăng" ít hơn Honda Lead

Theo nhãn năng lượng do Cục Đăng kiểm Việt Nam công bố, Suzuki Burgman Street mang mã kiểu loại UB125, sử dụng nhiên liệu xăng. Xe được thử nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 13062:2020, với mức tiêu thụ nhiên liệu 1,98 lít/100km.

Doanh nghiệp đứng tên nhập khẩu là Công ty TNHH Việt Nam Suzuki. Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh hãng đang cân nhắc đưa Burgman Street trở lại thị trường Việt Nam.

Mức tiêu thụ 1,98 lít/100km của Suzuki Burgman Street thấp hơn một số mẫu xe tay ga 125cc đang bán tại Việt Nam.

Cụ thể, Honda Lead có mức tiêu thụ 2,1 lít/100km, trong khi Yamaha FreeGo đạt 2,03 lít/100km. Tuy nhiên Burgman Street vẫn tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn Yamaha Grande, với mức công bố 1,73 lít/100km.

Các thông số trên được công bố theo điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn. Mức tiêu thụ thực tế có thể thay đổi tùy điều kiện giao thông, cách sử dụng và tình trạng bảo dưỡng xe.

Theo dữ liệu đăng kiểm, Suzuki Burgman Street sử dụng động cơ mã AF27. Tại Ấn Độ, mẫu xe này được trang bị động cơ xăng 124cc, xi lanh đơn, 4 thì, trục cam đơn và làm mát bằng không khí.

Suzuki Burgman Street đã có phiên bản nâng cấp tại thị trường Ấn Độ - Ảnh: Suzuki

Ở phiên bản nâng cấp ra mắt tại Ấn Độ cách đây vài tháng, Suzuki đã điều chỉnh buồng đốt và hệ thống truyền động. Động cơ cho công suất 8,4 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 10,2Nm tại 5.250 vòng/phút.

Theo Suzuki, việc tối ưu mô men xoắn ở vòng tua thấp giúp cải thiện khả năng tăng tốc khi di chuyển trong đô thị.

Burgman Street có thiết kế xe tay ga với phần đầu lớn, kính chắn gió và tư thế ngồi hướng đến sự thoải mái. Mẫu xe được phát triển để phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày cũng như những hành trình dài hơn.

Suzuki Burgman Street hướng đến nhu cầu di chuyển trong đô thị và đường trường. 

Suzuki Burgman Street có thể trở lại Việt Nam

Trước khi xuất hiện trong dữ liệu đăng kiểm, Burgman Street từng được Suzuki Việt Nam trưng bày tại sự kiện giới thiệu mẫu Satria 2026 ở TP.HCM.

Tại sự kiện, đại diện Suzuki Việt Nam cũng tiết lộ hãng đang cân nhắc đưa Burgman Street trở lại thị trường trong nước nhằm mở rộng danh mục sản phẩm.

Burgman Street không phải mẫu xe mới tại Việt Nam. Xe từng được giới thiệu vào tháng 2-2021 và ngừng phân phối trong năm 2025.

Ở thời điểm ra mắt, đây là mẫu xe tay ga duy nhất trong danh mục của Suzuki Việt Nam. Burgman Street được định vị cạnh tranh với Honda Air Blade 125 và Yamaha NVX 125. Giá niêm yết khi đó là 49,5 triệu đồng, cao hơn một số đối thủ cùng phân khúc.

Suzuki Burgman Street được trưng bày tại sự kiện giới thiệu Satria 2026 ở TP.HCM - Ảnh: Suzuki

Trước Burgman Street, Suzuki Việt Nam từng bán mẫu xe tay ga Address sử dụng động cơ 110cc. Tuy nhiên, mẫu xe này cũng đã ngừng phân phối.

Hiện danh mục xe máy của Suzuki tại Việt Nam chỉ còn Satria và V-Strom 250SX, chưa có sản phẩm thuộc phân khúc xe tay ga.

Việc Burgman Street xuất hiện trong dữ liệu đăng kiểm cho thấy mẫu xe đã được thực hiện thử nghiệm tiêu thụ nhiên liệu tại Việt Nam. Tuy nhiên Suzuki chưa công bố thời điểm mở bán, cũng như giá bán nếu đưa mẫu xe này trở lại thị trường.

Suzuki sắp mang xe tay ga mới vào Việt Nam, ăn xăng ít hơn Honda Lead - Ảnh 5.Suzuki Việt Nam dự kiến ra xe đối thủ của Honda Air Blade

Chiếc xe tay ga Suzuki Burgman Street thực tế từng được bán ở Việt Nam nhưng đã phải rút lui.

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    Chủ đề: Suzuki Suzuki Burgman Street Suzuki Burgman xe máy Suzuki

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