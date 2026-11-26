Không gian miền Bắc tái hiện hình ảnh phố cổ Hà Nội với mái ngói, tường vàng và những nét kiến trúc đặc trưng tại Festival OCOP - Ảnh: BTC



Từ ngày 3 đến 6-12, phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP.HCM) sẽ trở thành điểm hẹn của những miền sản vật Việt Nam trong khuôn khổ Festival OCOP Việt Nam 2026, với chủ đề "Sáng tạo từ truyền thống - Bứt phá đến tương lai".

Một Hà Nội thu nhỏ giữa lòng TP.HCM

Theo đó, dự kiến một góc Hà Nội thu nhỏ sẽ được tái hiện qua mái ngói, bức tường vàng, dãy phố cổ và những dấu tích thành Thăng Long.

Đây cũng là nơi giới thiệu các sản phẩm thủ công từ những làng nghề lâu đời ở miền Bắc như gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, đan lát Phú Vinh, sơn mài Hạ Thái, khảm trai Chuyên Mỹ và điêu khắc Sơn Đồng.

Bên cạnh sản phẩm thủ công, các đặc sản gắn với Hà Nội như cốm làng Vòng, trà sen Tây Hồ, miến làng So cũng được giới thiệu đến khách tham quan.

"Mỗi làng nghề có một dòng sản phẩm và kỹ thuật chế tác riêng, được duy trì qua nhiều thế hệ. Việc đưa các sản phẩm đến một không gian chung cũng giúp khách tham quan có dịp nhận diện sự đa dạng của nghề thủ công truyền thống miền Bắc", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Rời không gian phố nghề, khách tham quan sẽ đến với khu vực vùng chè Thái Nguyên. Theo ban tổ chức, hình ảnh đồi chè, mái lá và những khung tre gỗ được đưa vào thiết kế nhằm tái hiện nét đặc trưng của vùng chè. Trong đó, Tân Cương, La Bằng, Trại Cài là những địa danh gắn với thương hiệu chè Thái Nguyên.

Ngoài chè, khu vực giới thiệu nông sản miền núi phía Bắc còn có miến dong và bí xanh thơm Bắc Kạn. Danh mục sản vật trải rộng đến nhiều địa phương khác. Lạng Sơn có hồi; Cao Bằng có hạt dẻ Trùng Khánh, miến dong; Tuyên Quang có cam Hàm Yên, mật ong bạc hà.

Hình ảnh đồi chè, mái lá và khung tre gỗ được đưa vào thiết kế không gian trải nghiệm Thái Nguyên tại lễ hội - Ảnh: BTC

Phú Thọ giới thiệu thịt chua Thanh Sơn, bưởi Đoan Hùng; Lào Cai có quế, chè Shan tuyết, gạo Séng Cù. Lai Châu có chè, mắc ca; Sơn La có cà phê, mận, xoài; Điện Biên có gạo thơm và cà phê.

Ở khu vực đồng bằng và duyên hải phía Bắc, các sản phẩm được giới thiệu gồm chả mực Hạ Long, miến Bình Liêu, vải Lục Ngạn, mì Chũ, nhãn lồng Hưng Yên, tương Bần, nước mắm Cát Hải, bánh đậu xanh Hải Dương, cơm cháy Ninh Bình và sản phẩm từ cói Kim Sơn.

Đưa sản vật vào không gian văn hóa, du lịch cộng đồng

Không chỉ giới thiệu sản phẩm, theo ban tổ chức, không gian miền Bắc còn mở rộng sang hình ảnh du lịch cộng đồng vùng Tây Bắc. Khu vực này được thiết kế với nhà sàn, hàng rào tre, hoa vùng cao và những chiếc cọn nước, gợi lên khung cảnh các bản làng miền núi.

Các sản vật như thổ cẩm, mắc khén, hạt dổi, thịt gác bếp, xôi ngũ sắc, chè Shan tuyết và mật ong được giới thiệu trong bối cảnh văn hóa bản địa. Một số điểm du lịch cộng đồng, trong đó có Sin Suối Hồ, cũng được đưa vào không gian trưng bày nhằm giới thiệu cảnh quan và đời sống của người dân vùng cao.

"Mỗi sản phẩm không chỉ đại diện cho một địa phương mà còn gắn với những câu chuyện về nghề nghiệp, mùa vụ và văn hóa ẩm thực. Việc đưa các sản phẩm đến cùng một không gian giúp người tiêu dùng có cơ hội nhận diện rõ hơn sự phong phú của nông sản miền Bắc, đồng thời tạo điều kiện để các chủ thể OCOP giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường", đại diện BTC chia sẻ.

Không gian văn hóa Tây Bắc được tái hiện với nhà sàn, hàng rào tre, cọn nước cùng những sản vật gắn với đời sống đồng bào vùng cao - Ảnh: BTC

Bên cạnh không gian trưng bày, Festival OCOP Việt Nam 2026 sẽ diễn ra chức các hoạt động kết nối giao thương, quảng bá sản phẩm và mở rộng cơ hội tiếp cận người tiêu dùng. Qua đó, các hợp tác xã, cơ sở sản xuất và nghệ nhân có dịp giới thiệu sản phẩm, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm hướng đi mới trong phát triển thương hiệu.

Các vấn đề về phát triển OCOP và kinh tế xanh cũng được đưa ra thảo luận tại các hội thảo chuyên đề và Diễn đàn OCOP và kinh tế xanh - Net Zero, với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành, KOL, KOC và nghệ nhân nổi tiếng.

Festival OCOP Việt Nam 2026: Điểm hẹn của 34 tỉnh, thành phố Từ ngày 3 đến 6-12-2026, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM, Festival OCOP Việt Nam 2026 sẽ được tổ chức lần đầu tại khu vực phía Nam, với sự hội tụ của 34 tỉnh, thành phố và quy mô khoảng 350 gian hàng. Với chủ đề "Sáng tạo từ truyền thống - Bứt phá đến tương lai", Festival là sự kiện xúc tiến thương mại quy mô lớn nhằm quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, đặc sản vùng miền; đồng thời kết nối giao thương, mở rộng thị trường và lan tỏa những giá trị văn hóa bản địa kết tinh trong từng sản phẩm. Sự kiện do Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND TP.HCM chỉ đạo; Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM phối hợp thực hiện. Chi cục Phát triển nông thôn TP.HCM là cơ quan tham mưu thực hiện, giữ vai trò kết nối các chủ thể OCOP, làng nghề và nguồn lực phát triển nông thôn. Trong khuôn khổ Festival sẽ diễn ra nhiều hoạt động nổi bật, như: trưng bày sản phẩm OCOP xuất khẩu, OCOP xanh, chuyển đổi số; Ngày hội livestream OCOP Việt Nam, Hội thi sản phẩm OCOP, Diễn đàn OCOP và kinh tế xanh - Net Zero, cùng các hoạt động trải nghiệm văn hóa và quảng bá du lịch nông thôn… Không chỉ là điểm hẹn giao thương, Festival còn là dịp tôn vinh tinh hoa sản vật,