Hơn 400 doanh nghiệp cà phê được hỗ trợ đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế

Ông Nguyễn Thiên Văn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: K.TRANG

Ngày 6-11, tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam phối hợp các đối tác khởi động dự án “Cà phê bền vững, nâng tầm trách nhiệm” (SustainCoffee) tại Đắk Lắk.

Dự án do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ trong khuôn khổ sáng kiến Global Gateway, triển khai từ tháng 12-2025 đến 5-2029 tại Đắk Lắk và Sơn La. Mục tiêu hỗ trợ trực tiếp hơn 400 doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa cùng các hợp tác xã trong chuỗi giá trị cà phê, dự kiến mang lại lợi ích gián tiếp cho khoảng 1,4 triệu nông dân và người lao động.

Chỉ 30% sản lượng cà phê có khả năng truy xuất nguồn gốc

Theo nghiên cứu rà soát ban đầu do Công ty Tư vấn quản lý MCG thực hiện, 84% doanh nghiệp và hợp tác xã được khảo sát đã áp dụng các biện pháp phát triển bền vững về môi trường, xã hội. Tuy nhiên, chỉ 44% thực hiện quản trị doanh nghiệp chính thức; không có đơn vị nào công bố báo cáo phát triển bền vững và chỉ 1% từng tiếp cận tín dụng xanh.

Đáng chú ý, năm 2025, chỉ khoảng 30% sản lượng cà phê Việt Nam thuộc các chuỗi cung ứng có chứng nhận hoặc khả năng truy xuất nguồn gốc kèm dữ liệu định vị địa lý. Khoảng 70% còn lại lưu thông qua các kênh truyền thống, phần lớn phụ thuộc chứng từ giấy.

Những hạn chế này đặt ra thách thức khi các thị trường nhập khẩu, đặc biệt là EU, ngày càng yêu cầu cao về truy xuất nguồn gốc, bảo vệ rừng, giảm phát thải và trách nhiệm với người lao động.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết địa phương hiện có hơn 217.000ha cà phê, sản lượng trên 580.000 tấn mỗi năm. Ngành hàng này tạo việc làm cho khoảng 300.000 lao động trực tiếp và gần 200.000 lao động gián tiếp.

Tuy nhiên, gần 90% diện tích cà phê do nông hộ quản lý, chủ yếu quy mô 1-2ha. Sản xuất nhỏ lẻ, biến đổi khí hậu, hạn hán, thiếu nước tưới và diện tích cà phê già cỗi cần tái canh vẫn là những thách thức lớn.

Hỗ trợ doanh nghiệp thực hành ESG

Theo bà Lê Kim Dung, Trưởng văn phòng đại diện CARE quốc tế tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã đã chủ động sản xuất bền vững nhưng còn thiếu công cụ, nguồn lực để chứng minh những tiến bộ đã đạt được.

Quang cảnh tọa đàm - Ảnh: K.TRANG

"SustainCoffee sẽ xây dựng ba bộ công cụ tự đánh giá ESG phù hợp với các nhóm trong chuỗi giá trị cà phê. Dự án đồng thời tổ chức tập huấn, tư vấn chuyên môn, hướng dẫn kỹ thuật và cung cấp các gói hỗ trợ tài chính để doanh nghiệp áp dụng giải pháp vào sản xuất, chế biến, kinh doanh", bà nói.

Các hoạt động còn tập trung hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, kết nối doanh nghiệp với nguồn tài chính xanh và nâng cao năng lực tư vấn ESG tại địa phương.

Đại diện phái đoàn EU tại Việt Nam cho biết dự án hướng đến giúp doanh nghiệp, nhà sản xuất cà phê Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng tính minh bạch và tham gia hiệu quả hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Ông Nguyễn Thiên Văn cho biết giai đoạn 2026-2030, Đắk Lắk định hướng phát triển nông nghiệp xanh, bền vững, phát thải thấp, gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

"Tỉnh cam kết phối hợp triển khai dự án, đồng thời đề nghị các đơn vị bám sát điều kiện sản xuất, nhu cầu thực tế của nông dân. Theo ông Văn, điều quan trọng không chỉ là xây dựng công cụ, khảo sát mà phải đưa các giải pháp vào thực tế, với sự tham gia chủ động của doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân", Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết.