Đội thi bắn tên lửa nước lớp 12A12 và cô chủ nhiệm trước giờ thi đấu - Ảnh: NHƯ HÙNG

Sáng 28-11, Trường THPT Marie Curie, phường Xuân Hòa, TP.HCM đã tổ chức Ngày hội STEAM với sự tham gia của hơn 2.000 học sinh từ lớp 10 đến lớp 12.

Ngày hội này diễn ra trong khuôn khổ Tuần lễ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của nhà trường, chủ đề là "Từ lớp học đến phòng thí nghiệm".

Giấy thông hành STEAM

Ngoài việc trưng bày sản phẩm STEM/STEAM, đề tài nghiên cứu khoa học, mô hình…của học sinh, ngày hội còn có khu vực trải nghiệm với nhiều lĩnh vực như toán, lý, hóa, sinh, tin học, Robotics, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, điện - điện tử, tự động hóa và công nghệ 3D...

Học sinh háo hức làm thí nghiệm tại ngày hội - Ảnh: NHƯ HÙNG

Mỗi học sinh được cấp một giấy thông hành STEAM, trong đó có sơ đồ các khu vực, nhóm hoạt động, gian hàng và nhiệm vụ cần thực hiện.

Các em sẽ chủ động lựa chọn hành trình khám phá khoa học - công nghệ của mình. Ở mỗi gian hàng, học sinh được yêu cầu quan sát, dự đoán, nhận diện, đo lường, tính toán, làm thí nghiệm, thao tác trên mô hình, lắp ráp, thiết kế, lập trình, giải thích hiện tượng, hoặc đề xuất phương án giải quyết vấn đề ở nhiều mức độ, từ khám phá kiến thức đến vận dụng kiến thức.

Học sinh Trường THPT Marie Curie khoe giấy thông hành STEAM tại ngày hội. Khi đã trải nghiệm và vượt qua thử thách ở từng gian hàng, các em sẽ được đóng dấu thông hành - Ảnh: NHƯ HÙNG



Bên cạnh không gian trải nghiệm do nhà trường thực hiện, ngày hội còn có sự tham gia của sinh viên các trường đại học, chuyên gia, nhà nghiên cứu… góp phần kết nối kiến thức phổ thông với môi trường nghiên cứu khoa học ở bậc đại học.

Qua đó, học sinh có thêm cơ hội tìm hiểu các lĩnh vực nghiên cứu, ngành đào tạo và những hướng nghề nghiệp gắn với khoa học, công nghệ.

Khu vực sôi động nhất và cũng nhiều tiếng cười nhất là khu vực điều khiển drone trong môn Drone Soccer (là hoạt động người chơi sử dụng bộ điều khiển từ xa để lái những chiếc máy bay không người lái cỡ nhỏ, thường được bao bọc bởi khung cầu bảo vệ, tham gia thi đấu theo hình thức đồng đội); Khu vực thiết kế và thi bắn tên lửa nước...

Học sinh hào hứng trải nghiệm với kính thực tế ảo - Ảnh: NHƯ HÙNG

Đạt được số điểm tối đa trong vòng thi bắn tên lửa nước đầu tiên, Thùy Dung, Khánh Hà, Tuấn Khải (học sinh lớp 12A12) cười rất tươi mặc dù người ướt nhẹp.

Thùy Dung cho biết: "Hoạt động này không chỉ vui vẻ, mang lại nhiều cảm xúc mà mình thấy môn lý có rất nhiều ứng dụng thú vị. Dự kiến, mình sẽ chọn vật lý để theo đuổi lâu dài sau này".

Các giám khảo nghe học sinh Trường THPT Marie Curie thuyết trình về sản phẩm của mình để chấm điểm và trao giải thưởng (Thạc sĩ Trần Đức Anh đứng thứ ba từ phải qua) - Ảnh: NHƯ HÙNG



Thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành

Là một trong những giám khảo tham gia chấm điểm các gian hàng tại Ngày hội STEAM ở Trường THPT Marie Curie, thạc sĩ Trần Đức Anh, kỹ sư nghiên cứu robot hình người, Đại học Massachusetts Amherst, Mỹ nhận xét: "Học sinh THPT ngày nay rất năng động. Các em đặc biệt thích thú, hào hứng khi được trải nghiệm những ứng dụng về AI và STEAM.

Không chỉ vậy, kỹ năng trình bày, giới thiệu sản phẩm của các em cũng rất tốt. Điều này cho thấy giáo dục STEM/STEAM có nhiều tiềm năng và cần được khai thác, phát huy hơn nữa trong nhà trường".

Phát biểu tại ngày hội, bà Nguyễn Ngọc Khánh Vân - Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie - cho biết trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang thay đổi sâu sắc đời sống xã hội, nhiệm vụ của nhà trường không chỉ là trang bị kiến thức, mà còn phải hình thành cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tư duy độc lập, tư duy phản biện, tinh thần hợp tác và khả năng sáng tạo.

Theo bà Vân, điều nhà trường hướng đến không chỉ là những gian hàng đẹp, mô hình ấn tượng hay sản phẩm có tính ứng dụng cao, quan trọng hơn là quá trình học sinh tự đặt câu hỏi, phát hiện vấn đề, tìm tòi, nghiên cứu, thử nghiệm và kiên trì tìm kiếm giải pháp.

"Nhà trường mong muốn từng bước thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành, giữa kiến thức của từng môn học với những vấn đề của cuộc sống; đồng thời tăng cường sự kết nối giữa giáo dục phổ thông với môi trường học tập và nghiên cứu khoa học ở bậc đại học.

Bởi lẽ, giá trị của giáo dục STEAM không chỉ nằm ở sản phẩm cuối cùng, mà còn nằm ở chính hành trình tạo ra sản phẩm ấy - hành trình của tư duy, của sự sáng tạo, của tinh thần hợp tác và của những bài học được đúc kết từ cả thành công lẫn những lần thử nghiệm chưa thành công.

Đừng ngại khi ý tưởng của mình còn đơn giản, sản phẩm của mình chưa hoàn thiện hay những lần thử nghiệm chưa mang lại kết quả như mong đợi. Bởi mỗi câu hỏi, mỗi ý tưởng, mỗi lần thử nghiệm đều có thể là điểm khởi đầu cho một khám phá mới" - bà Vân nhắn nhủ với các học sinh.

Bà Nguyễn Ngọc Khánh Vân, Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie (giữa) trao thư cảm ơn đến các đơn vị tham gia ngày hội STEAM của trường - Ảnh: NHƯ HÙNG

Không khí ngày hội rất náo nhiệt - Ảnh: NHƯ HÙNG

Học sinh Trường THPT Marie Curie thích thú khi trải nghiệm sự đổi màu của giấy quỳ tím tại gian hàng của tổ hóa học - Ảnh: NHƯ HÙNG