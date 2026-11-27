Chủ tịch UBND tỉnh có chỉ đạo yêu cầu giải quyết dứt điểm hồ sơ đất đai quá hạn tại các xã - Ảnh: TRẦN MAI (Ảnh minh họa)

Ngày 27-11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm có văn bản yêu cầu khắc phục những tồn tại trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, trong đó đặc biệt lưu ý lĩnh vực đất đai.

Xã Đông Sơn có hồ sơ đất đai quá hạn lên đến 86,3%

Theo thống kê từ ngày 1-1 đến 20-11-2026, toàn tỉnh có 5.561 hồ sơ đất đai đang được các địa phương giải quyết. Tuy nhiên, có đến 1.736 hồ sơ đã quá hạn, chiếm 31,22%. Nói cách khác, cứ 10 hồ sơ đất đai đang được xử lý thì có hơn 3 hồ sơ trễ hẹn.

Đáng chú ý, xã Đông Sơn có số hồ sơ quá hạn cao nhất với 459/532 hồ sơ, chiếm 86,3%. Tức hơn 8 trong 10 hồ sơ đất đai đang giải quyết tại địa phương này đã quá hạn.

Xã Thọ Phong cũng có 229/453 hồ sơ quá hạn, chiếm 50,6%. Các địa phương khác có số hồ sơ trễ hẹn đáng kể gồm Bờ Y (160 hồ sơ), An Phú (159 hồ sơ), Đăk BLa (92 hồ sơ)...

Riêng bốn địa phương Đông Sơn, Thọ Phong, Bờ Y và An Phú có tổng cộng 1.007 hồ sơ quá hạn, chiếm gần 58% tổng số hồ sơ trễ hẹn toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu không để tình trạng hồ sơ của người dân bị kéo dài mà không rõ nguyên nhân - Ảnh: TRẦN MAI (Ảnh minh họa)

Xử lý nghiêm hành vi lợi dụng quy trình, kéo dài thời gian

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát, phân loại toàn bộ hồ sơ đang giải quyết, nhất là những hồ sơ tồn đọng, quá hạn kéo dài; xác định cụ thể nguyên nhân và có giải pháp xử lý dứt điểm.

Việc giải quyết phải gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan, không để tình trạng hồ sơ của người dân bị kéo dài mà không rõ nguyên nhân.

Một yêu cầu đáng chú ý là chấn chỉnh tình trạng can thiệp trái phép vào quy trình điện tử làm sai lệch thời gian, trạng thái giải quyết hồ sơ. Chủ tịch tỉnh yêu cầu tiến trình xử lý trên hệ thống điện tử phải đồng bộ với hồ sơ giấy; xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng quy trình để kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Không chỉ yêu cầu cấp xã khắc phục hồ sơ trễ hẹn, tỉnh còn đặt trách nhiệm phối hợp lên các cơ quan chuyên môn. Sở Nội vụ được giao nghiên cứu, đánh giá và tham mưu bố trí nhân lực phù hợp tại những địa phương có lượng hồ sơ thủ tục hành chính lớn, nhất là lĩnh vực đất đai.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phải chỉ đạo các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai nâng cao trách nhiệm phối hợp với UBND cấp xã trong cung cấp trích lục, trích đo địa chính, chỉnh lý giấy chứng nhận và các nội dung liên quan, bảo đảm đúng thời hạn.

Đối với Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chỉ đạo các đơn vị thuế cơ sở phối hợp chặt chẽ với chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai và UBND cấp xã trong xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Đáng chú ý, cơ quan thuế phải xây dựng tài liệu mẫu hướng dẫn thống nhất các loại giấy tờ người dân cần nộp, hạn chế tình trạng hồ sơ phải bổ sung nhiều lần do kê khai chưa phù hợp.

6 dự án vốn trung ương 'trễ hẹn' phê duyệt, Chủ tịch Quảng Ngãi yêu cầu giải trình UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị giải trình nguyên nhân, hoàn thành thủ tục trước ngày 20-11, bảo đảm điều kiện giao vốn năm 2027.



