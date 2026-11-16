6 dự án vốn trung ương 'trễ hẹn' phê duyệt, Chủ tịch Quảng Ngãi yêu cầu giải trình

Cầu và đường tỉnh 623B (Quảng Ngãi - Thạch Nham), đoạn qua đập Thạch Nham là một trong 6 dự án bị nhắc tên - Ảnh: TRẦN MAI

Ngày 16-11, các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành thủ tục 6 dự án khởi công mới sử dụng vốn ngân sách trung ương "trễ hẹn" trình phê duyệt, sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm có ý kiến đã có văn bản đôn đốc đẩy nhanh tiến độ phê duyệt các dự án.

Sáu dự án sử dụng vốn trung ương ở Quảng Ngãi chậm trễ

Đây là những dự án trước đó đã được Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoàn thành phê duyệt trước ngày 15-10. Tuy nhiên, đến thời điểm báo cáo, các dự án vẫn chưa hoàn tất thủ tục theo yêu cầu.

Trong 6 dự án này, có 5 dự án đang trong quá trình thẩm định, chờ hoàn tất báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và giấy phép môi trường (GPMT).

Cụ thể gồm tuyến đường từ Km7 quốc lộ 24 đi giáp đường tỉnh 627C; đường giao thông kết nối quốc lộ 24 với quốc lộ 14C; dự án mở rộng Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh, nâng cấp, cải tạo một số khoa, phòng, hệ thống phòng cháy chữa cháy và các hạng mục phụ trợ.

Đường giao thông kết nối liên vùng từ đường Trường Sơn Đông đi quốc lộ 40B; hệ thống hạ tầng thu gom, thoát nước, xử lý nước thải tập trung khu vực phía Tây sông Trà Bồng, Khu kinh tế Dung Quất.

Dự án thứ sáu là cầu và đường tỉnh 623B (Quảng Ngãi - Thạch Nham), đoạn qua đập Thạch Nham, đang thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Chậm trễ do lỗi chủ quan sẽ bị xử lý

Trước tình trạng trên, UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư báo cáo giải trình rõ nguyên nhân chậm tiến độ phê duyệt dự án, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Đối với 5 dự án còn vướng thủ tục môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tập trung nguồn lực, ưu tiên thẩm định, trình phê duyệt kết quả thẩm định ĐTM và GPMT. Việc xử lý hồ sơ phải bảo đảm tiến độ, không để xảy ra tình trạng trả hồ sơ nhiều lần làm ảnh hưởng đến việc phê duyệt dự án.

Riêng dự án cầu và đường tỉnh 623B, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh được giao khẩn trương hoàn thành việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, hoàn thiện hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định.

UBND tỉnh cũng giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng rà soát, tham mưu đánh giá trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc chậm trễ so với tiến độ được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo trước đó. Những trường hợp chậm trễ do nguyên nhân chủ quan phải được đề xuất biện pháp xử lý theo quy định.

Khẩn trương hoàn thành trước ngày 20-11 Để bảo đảm tiến độ, Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án tối đa 3 ngày sau khi có kết quả đánh giá ĐTM, GPMT được phê duyệt. UBND tỉnh yêu cầu hoàn thành phê duyệt toàn bộ 6 dự án trước ngày 20-11, bảo đảm điều kiện giao kế hoạch vốn năm 2027.