Lãnh đạo Đà Nẵng: Rà soát, xử lý địa phương chậm thực hiện chỉ đạo

Ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, kiểm tra khu vực thực hiện dự án hoàn thiện đường ven biển 129 - thành phần 1 (xã Núi Thành) - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Ngày 30-10, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại 3 dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn.

Các dự án gồm: đường trục chính vào KCN Tam Thăng mở rộng (phường Bàn Thạch); đường trục chính Tam Hòa nối quốc lộ 1 với đường ven biển Võ Chí Công và đường ĐT 613 (xã Tam Anh); dự án hoàn thiện đường ven biển 129 - thành phần 1 (xã Núi Thành).

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, dự án đường trục chính vào KCN Tam Thăng và đường trục chính Tam Hòa đã được gia hạn tiến độ đến hết năm 2026, nhưng vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư đề xuất thành phố gia hạn dự án đến năm 2027.

Dự án hoàn thiện đường ven biển 129 dự kiến hoàn thành năm 2027, nhưng còn 96 hồ sơ mặt bằng chưa được giải quyết. Chủ đầu tư đề nghị các địa phương và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố bàn giao mặt bằng trong tháng 11-2026, để đảm bảo tiến độ giải ngân.

Sau khi trực tiếp nghe các vướng mắc tại hiện trường, ông Trần Nam Hưng cho biết thành phố đã chỉ đạo tháo gỡ các vấn đề phát sinh, vận dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ theo hướng thấu tình đạt lý để người dân sớm bàn giao mặt bằng.

Dự án đường trục chính Tam Hòa nối quốc lộ 1 với đường ven biển Võ Chí Công và đường ĐT 613 (xã Tam Anh) hết hạn thi công cuối năm 2026 nhưng hiện còn vướng nhiều mặt bằng - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Các phương án bồi thường đã trình phải được phê duyệt chậm nhất vào thứ sáu tuần sau. Sau đó, các địa phương có một tuần tuyên truyền, vận động người dân.

Những trường hợp đã được vận dụng chính sách, hỗ trợ tối đa nhưng vẫn không đồng thuận sẽ bị cưỡng chế bàn giao mặt bằng.

Thành phố đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30-11; các trường hợp phức tạp nhất cũng phải xử lý xong trước ngày 31-12-2026.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các công trình, bảo đảm điều kiện đi lại cho người dân, giúp phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với việc các địa phương chậm bàn giao mặt bằng so với tiến độ được yêu cầu trước đây, ông Trần Nam Hưng cho biết quá trình triển khai dự án trên thực tế phát sinh nhiều vướng mắc liên quan đến nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và hồ sơ địa chính, đòi hỏi phải rà soát, giải quyết thấu tình đạt lý từng trường hợp.

Dù vậy, lãnh đạo TP nhấn mạnh sẽ rà soát trách nhiệm các địa phương, đơn vị chậm trễ trong thực hiện chỉ đạo; trường hợp nghiêm trọng sẽ xem xét xử lý kỷ luật theo quy định.

"Tôi đang rà soát những chỉ đạo trước đây, những chỉ đạo ngày hôm nay, những địa phương, đơn vị nào chậm trễ so với tiến độ phải kiểm điểm trách nhiệm trước UBND TP, nếu trường hợp nặng phải xem xét hình thức kỷ luật theo quy định" - ông Trần Nam Hưng nói.

Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nghe báo cáo, cho ý kiến giải quyết trực tiếp đối với từng trường hợp - Ảnh: TRẦN THƯỜNG