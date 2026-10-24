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Sau chỉ đạo 'nóng' của Chủ tịch Đà Nẵng, dự án thoát nước 130 tỉ hiện ra sao?

tác giả
TRẦN THƯỜNG
TRẦN THƯỜNG
TRẦN THƯỜNG

Trên công trường dự án thoát nước ngầm đường Trưng Nữ Vương ở TP Đà Nẵng đã có những chuyển biến tích cực sau chỉ đạo của lãnh đạo TP.

Dự án 130 tỉ chuyển biến sau chỉ đạo nóng của Chủ tịch Đà Nẵng - Ảnh 2.

Một tốp công nhân có mặt thi công dự án thoát nước đường Trưng Nữ Vương đoạn giao với đường Bạch Đằng - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, trên công trường dự án thoát nước ngầm đường Trưng Nữ Vương (phường Tam Kỳ và Bàn Thạch, TP Đà Nẵng) đã có công nhân thi công, sau thời gian triển khai ì ạch khiến người dân bức xúc, báo chí liên tục phản ánh và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phải đưa ra chỉ đạo quyết liệt.

Dân mong sớm hoàn thành dự án

Sáng 24-10, trên tuyến Trưng Nữ Vương đoạn nút giao với đường Nguyễn Chí Thanh và đoạn nút giao đường Bạch Đằng đều có một tốp công nhân, máy móc triển khai thi công dự án.

Một số đoạn trên tuyến trước đó thi công dang dở đã được thảm bê tông, hoàn trả mặt đường, tháo dỡ bớt rào chắn, khiến tuyến đường bớt ngột ngạt hơn. Tình trạng vật liệu xây dựng, sắt thép ngổn ngang trên công trường cũng đã giảm so với trước.

Tuy nhiên, tại một số vị trí đang được rào chắn nhưng vắng bóng công nhân, máy móc thi công. Người dân cho biết tiến độ đã có chuyển biến so với khoảng một tháng trước, song nhân lực và phương tiện trên công trường chưa quá nhiều.

Ông Phạm Xuân Thi, cán bộ nghỉ hưu sống trên đường Trưng Nữ Vương, cho biết khoảng hai tuần nay, công nhân đã trở lại làm việc, tiếp tục triển khai các hạng mục còn dang dở.

"Tháng trước, công trình dừng thi công khiến việc đi lại, sinh hoạt và buôn bán của người dân bị ảnh hưởng rất nhiều. Người dân đi vào nhà cũng khó khăn. Nay thấy công nhân làm trở lại, chúng tôi mong công trình được đẩy nhanh, hoàn thành sớm để đi lại an toàn, thuận tiện, nhất là khi mùa mưa đang đến", ông Thi nói.

Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ

Dự án 130 tỉ chuyển biến sau chỉ đạo nóng của Chủ tịch Đà Nẵng - Ảnh 3.

Công nhân thi công dự án đoạn giao với đường Nguyễn Chí Thanh vào sáng 24-10 - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Có mặt tại công trường, ông Nguyễn Khánh, cán bộ kỹ thuật Công ty Đại Phú Thịnh, cho biết sau khi báo chí phản ánh và UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo, đơn vị đã tăng cường nhân lực, tổ chức thi công tích cực hơn.

Theo ông Khánh, thời gian qua, công trình chịu ảnh hưởng của thời tiết và tình trạng khan hiếm vật tư, tác động đến tiến độ. Khi thời tiết tạm ổn định, nhà thầu đã bố trí thêm công nhân, tăng ca vào buổi trưa và ban đêm để đẩy nhanh các hạng mục.

"Chúng tôi phấn đấu đến ngày 10-11 sẽ hoàn trả mặt bằng những đoạn đã đào lên thi công, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân", ông Khánh nói và cho biết chủ đầu tư đang thực hiện các bước để xin gia hạn tiến độ.

Trước đó, sau phản ánh của báo chí, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đã ký công văn yêu cầu khẩn trương khắc phục bất cập, đẩy nhanh tiến độ dự án thoát nước ngầm đường Trưng Nữ Vương.

Theo UBND TP Đà Nẵng, dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng làm chủ đầu tư, mới đạt khoảng 32% khối lượng, dù thời hạn gia hạn đã hết ngày 27-9-2026.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức thi công đồng loạt, sớm hoàn trả mặt bằng; đồng thời gia cố rào chắn, xử lý các điểm sụt lún, bảo đảm an toàn giao thông. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sự cố và xem xét xử lý hợp đồng, thay nhà thầu nếu tiếp tục chậm trễ.

Được biết, dự án thoát nước ngầm đường Trưng Nữ Vương có chiều dài khoảng 2,1km, tổng vốn gần 130 tỉ đồng, do liên danh nhà thầu Công ty Đại Phú Thịnh - Công ty Nam Việt thi công.

Dự án 130 tỉ chuyển biến sau chỉ đạo nóng của Chủ tịch Đà Nẵng - Ảnh 4.

Dự án chậm tiến độ ảnh hưởng đến cuộc sống, việc đi lại của người dân - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Sau chỉ đạo 'nóng' của Chủ tịch Đà Nẵng, dự án thoát nước 130 tỉ hiện ra sao - Ảnh 7.Dự án thoát nước ngầm trăm tỉ ở Đà Nẵng trầy trật mãi không xong, dân khổ đủ đường

Dự án tuyến thoát nước ngầm đường Trưng Nữ Vương được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ngập úng cho hàng ngàn hộ dân đô thị Tam Kỳ cũ (nay là Đà Nẵng), nhưng đến nay vẫn trầy trật, trong khi mùa mưa năm nay đang đến rất gần.

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TRẦN THƯỜNG
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    Chủ đề: lãnh đạo Đà Nẵng nhà thầu dự án thoát nước chỉ đạo nóng

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