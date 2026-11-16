Hòa Phát thuê đất làm cảng ở Dung Quất, được miễn tiền thuê đất toàn thời gian thuê

Một góc cảng và khu sản xuất thép của Hòa Phát tại Dung Quất - Ảnh: HPG

Ngày 16-11, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 1119 cho Công ty cổ phần Cảng tổng hợp Hòa Phát thuê gần 34,9ha tại xã Vạn Tường để thực hiện dự án Bến cảng tổng hợp - Container Hòa Phát Dung Quất.

Theo quyết định, diện tích đất được thuê là đất công trình giao thông hiện trạng, mục đích sử dụng đất là đất công trình giao thông. Thời hạn thuê tính từ ngày UBND tỉnh ký quyết định đến ngày 16-5-2069.

Hình thức thuê đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm, không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

Đáng chú ý, quyết định nêu rõ doanh nghiệp được miễn tiền thuê đất trong toàn bộ thời gian thuê. Lý do là dự án thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư và được thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường ký hợp đồng thuê đất (nếu có), cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; phối hợp xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa.

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi có trách nhiệm theo dõi tiến độ đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư chậm tiến độ theo quyết định chủ trương đầu tư, Ban Quản lý phải xử lý theo quy định của pháp luật về đầu tư; nếu dự án bị chấm dứt chủ trương đầu tư thì báo cáo UBND tỉnh xem xét thu hồi đất.

Quyết định cũng yêu cầu doanh nghiệp đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa hoặc khi tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư.

Nếu không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ, doanh nghiệp có thể được gia hạn không quá 24 tháng và phải nộp khoản tiền tương ứng với thời gian gia hạn. Hết thời gian gia hạn mà vẫn không đưa đất vào sử dụng, Nhà nước sẽ thu hồi đất theo quy định.

Quảng Ngãi lập tổ công tác hỗ trợ dự án ở Dung Quất Ngày 15-10, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa thành lập tổ công tác liên ngành hỗ trợ các dự án đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất. Tổ có nhiệm vụ kiểm tra tiến độ, phối hợp với các sở, ngành và địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Tổ công tác do ông Đặng Trần Huân, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, làm tổ trưởng; ông Nguyễn Hải Trường, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, làm tổ phó. Thành viên tổ công tác đến từ Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường. Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh hỗ trợ triển khai các dự án đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất. Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan thường trực. Tổ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, họp định kỳ hằng tháng hoặc khi cần thiết để kiểm tra tiến độ, xử lý các khó khăn, vướng mắc theo quy định. Đáng chú ý, UBND các xã Vạn Tường, Bình Sơn và Đông Sơn được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với tổ công tác. Các địa phương phải chủ động giải quyết những vướng mắc thuộc trách nhiệm của mình, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; cử lãnh đạo, công chức tham gia họp hoặc kiểm tra hiện trường khi được yêu cầu. Việc thành lập tổ công tác được thực hiện theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời gắn với nội dung Kết luận 08 ngày 29-9-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sau buổi làm việc với Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (nay là Công ty cổ phần - Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam).