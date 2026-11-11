Cần di dời hơn 18.000 lô mộ để tạo quỹ đất ở khu vực Dung Quất

Khu kinh tế Dung Quất có hàng trăm dự án, cần quỹ đất rất lớn để nhà đầu tư thực hiện - Ảnh: TRẦN MAI

Để nhường đất cho các dự án công nghiệp, đô thị, dịch vụ và cảng biển tại Khu kinh tế Dung Quất, hàng nghìn hộ dân sẽ phải di dời đến nơi ở mới. Không chỉ chuyện tìm nơi an cư, việc di dời mồ mả của người thân cũng là bài toán lớn cần được tính toán từ sớm.

Chuẩn bị chỗ ở mới cho người dân để Dung Quất tăng tốc

Theo nhu cầu dự kiến, các dự án tại Khu kinh tế Dung Quất cần khoảng 9.485 lô đất tái định cư và 18.172 lô mộ. Đây là khối lượng rất lớn, đòi hỏi địa phương phải chuẩn bị đồng bộ quỹ đất ở, nghĩa trang và hạ tầng thiết yếu để người dân có thể ổn định cuộc sống sau khi di dời.

Hiện nay, quỹ đất tái định cư tại khu vực Dung Quất còn hạn chế, phân bố chưa đồng đều. Một số khu tái định cư được đầu tư từ nhiều năm trước có hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu bố trí đất ở cho người dân khi triển khai các dự án mới.

Để chủ động nguồn đất, tỉnh dự kiến đầu tư 15 khu tái định cư với tổng diện tích khoảng 503,31ha, quy mô khoảng 12.899 lô đất. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 7.693 tỉ đồng.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, dự kiến đầu tư khoảng 8.826 lô; giai đoạn sau năm 2030 tiếp tục đầu tư khoảng 4.073 lô. Việc phân kỳ nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu di dời dân cư theo tiến độ triển khai các dự án.

Không chỉ bảo đảm có đất để bố trí cho người dân, các khu tái định cư còn phải được đầu tư đồng bộ đường giao thông, điện, nước và các công trình hạ tầng xã hội. Việc chuyển đến nơi ở mới cần gắn với điều kiện sinh hoạt, việc làm và sinh kế, tránh tình trạng người dân có đất ở nhưng thiếu những điều kiện cần thiết để ổn định cuộc sống.

Khu kinh tế Dung Quất đang được định hướng trở thành trung tâm lọc hóa dầu, công nghiệp luyện kim và năng lượng quốc gia - Ảnh: TRẦN MAI

Hơn 18.000 lô mộ cần nơi di dời, tạo quỹ đất cho phát triển

Bên cạnh nhu cầu đất ở, việc di dời hơn 18.000 lô mộ cũng là vấn đề lớn trong quá trình giải phóng mặt bằng tại Dung Quất. Đây không đơn thuần là công việc bố trí mặt bằng mà còn liên quan đến tập quán, tín ngưỡng và tâm tư của nhiều gia đình.

Vì vậy, việc chuẩn bị quỹ đất nghĩa trang, nơi an táng mới cần được tính toán cùng với các khu tái định cư, bảo đảm điều kiện hạ tầng và thuận tiện cho người dân thăm viếng, chăm sóc phần mộ người thân.

Tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, bổ sung quỹ đất tái định cư, nhà ở xã hội và nghĩa trang; ưu tiên những khu vực có nhu cầu di dời lớn. Các khu tái định cư phải được chuẩn bị trước một bước, hạn chế tình trạng người dân đã bàn giao mặt bằng nhưng chưa có nơi ở mới để chuyển đến.

Việc chuẩn bị đủ đất ở và nơi an táng không chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ các dự án ở Dung Quất mà quan trọng hơn là bảo đảm quyền lợi, sự ổn định cuộc sống và những nhu cầu thiết thân của người dân trong quá trình nhường đất cho phát triển.

Tại cuộc họp ngày 4-11 về nhu cầu đất tái định cư và di dời mồ mả phục vụ các dự án ở Khu kinh tế Dung Quất, ông Đỗ Tâm Hiển - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai những khu tái định cư đã xác định, đồng thời tiếp tục rà soát, chuẩn bị quỹ đất lâu dài. Việc đầu tư phải gắn với quy hoạch đô thị, bảo đảm hạ tầng và điều kiện sống cho người dân sau khi di dời.

Trung tâm công nghiệp, năng lượng quốc gia ở Dung Quất Khu kinh tế Dung Quất đang được định hướng trở thành trung tâm lọc hóa dầu, công nghiệp luyện kim và năng lượng quốc gia. Đáng chú ý, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương áp dụng cho Dung Quất các cơ chế đặc thù tương tự khu thương mại tự do tại Hải Phòng, Đà Nẵng và các chính sách ưu đãi cao nhất theo quy định về phát triển đô thị. Hiện Dung Quất có 296 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký hơn 421.683 tỉ đồng, trong đó 217 dự án đã đi vào hoạt động. Thời gian tới, khu vực này kỳ vọng đón thêm nhiều dự án lớn như nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, nhà máy sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt, các nhà máy điện tua bin khí hỗn hợp Dung Quất I, II và III. Sự phát triển của công nghiệp, cảng biển, logistics và dịch vụ được kỳ vọng tạo thêm việc làm, thu hút lao động, mở rộng không gian đô thị và tạo động lực tăng trưởng mới cho Quảng Ngãi.