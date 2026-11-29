Tạo hình của Brad Pitt trong The Further Mis-Adventures of Cliff Booth - Ảnh: Netflix

Theo The Guardian, nếu Los Angeles được nhân hóa thành một con người, đó có lẽ là quý ông ngoài 50 tuổi với phong thái ung dung, cặp kính râm sành điệu và kiểu tóc được chăm chút kỹ lưỡng.

Hình ảnh ấy gợi liên tưởng đến Cliff Booth - diễn viên đóng thế đã qua thời đỉnh cao do Brad Pitt thủ vai trong Once Upon a Time … in Hollywood (2019) của Quentin Tarantino.

Trong phần phim tiếp theo The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, lấy bối cảnh năm 1977, nhân vật trở lại với vai trò người chuyên xử lý những rắc rối hậu trường cho các hãng phim.

Phim tiếp tục khai thác bầu không khí và những câu chuyện về Los Angeles thời xưa, tương tự làn sóng phim hoài niệm gần đây như Licorice Pizza (2021), Babylon (2022) và MaXXXine (2024).

Trailer The Further Mis-Adventures of Cliff Booth - Video: Netflix

Hoài niệm giữa thời kỳ chuyển giao

Sự trở lại của những câu chuyện về Hollywood xưa diễn ra trong bối cảnh tương phản với thực trạng ngành điện ảnh hiện nay.

Trong nhiều thập niên, hoạt động sản xuất phim tại California liên tục dịch chuyển sang các bang khác và thị trường nước ngoài.

Từ thời kỳ đỉnh cao năm 1996, hoạt động sản xuất phim điện ảnh tại Los Angeles giảm khoảng 50% vào năm 2013 và tiếp tục đi xuống sau đó.

Đại dịch COVID-19 khiến doanh thu phòng vé sụt giảm nghiêm trọng, trong khi thị trường phát trực tuyến cũng chững lại sau năm 2022.

The Guardian cho biết khoảng 42.000 việc làm trong ngành biến mất trong 2 năm gần đây. Những trường quay vắng vẻ và các địa điểm mang tính biểu tượng dần biến mất, càng làm gia tăng nỗi lo về tương lai của kinh đô điện ảnh.

Đặc biệt, sự phát triển của AI làm dấy lên lo ngại về nguy cơ nhiều công việc sáng tạo trong ngành điện ảnh bị thay thế.

Brad Pitt và bạn diễn Elizabeth Debicki (vai Karen Crosby) tại một quán ăn ở Hollywood thập niên 1970 - Ảnh: Netflix

Trong bối cảnh ấy, việc trở lại thập niên 1960 và 1970 mang đến cảm giác an ủi. Khán giả được đưa về những quán bar nơi giới môi giới điện ảnh trao đổi câu chuyện nghề nghiệp, những rạp chiếu phim lưu giữ hình ảnh các ngôi sao và không gian hậu trường từng góp phần tạo nên lịch sử Hollywood.

Những đạo diễn như Quentin Tarantino, David Fincher và Paul Thomas Anderson thuộc thế hệ không trực tiếp trải nghiệm thời kỳ hoàng kim ấy.

Tuy nhiên, trưởng thành và bước vào nghề trong thập niên 1990, họ là những người lưu giữ ký ức về giai đoạn cuối cùng Hollywood còn vận hành với vị thế đế chế điện ảnh trước khi bước vào kỷ nguyên kỹ thuật số.

Leonardo DiCaprio hóa thân thành ngôi sao hết thời Rick Dalton trong Once Upon a Time in Hollywood (2019) của đạo diễn Quentin Tarantino - Ảnh: IMDb

Nhiều phim trong làn sóng này cũng khai thác những thời khắc chuyển giao của ngành công nghiệp. Once Upon a Time … in Hollywood đặt ngôi sao Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) vào giai đoạn hệ thống hãng phim truyền thống dần mất vị thế.

Trong Babylon, Brad Pitt vào vai diễn viên phim câm kỳ cựu phải đối mặt với sự xuất hiện của phim có tiếng.

Còn MaXXXine kể câu chuyện về Maxine Minx (Mia Goth), một ngôi sao phim khiêu dâm khao khát bước chân vào dòng phim chính thống.

Tạo hình lịch lãm của Brad Pitt với bộ tuxedo cổ điển và ria mép đặc trưng của giới nghệ sĩ Hollywood thập niên 1920 trong phim Babylon - Ảnh: IMDb

Mia Goth hóa thân thành nhân vật Maxine Minx trên thảm đỏ Hollywood thập niên 1980 trong một phân cảnh của phim kinh dị MaXXXine (2024) do Ti West đạo diễn - Ảnh: A24

Ranh giới giữa thực và ảo

Bên cạnh nỗi hoài niệm, các phim còn đặt ra câu hỏi về bản chất của Hollywood: liệu kinh đô điện ảnh có thực sự từng trải qua một thời kỳ hoàng kim thuần khiết, nơi sự sáng tạo và tính chân thực luôn đặt lên hàng đầu?

Trong Once Upon a Time … in Hollywood, đạo diễn Quentin Tarantino khai thác sự đối lập giữa hình ảnh ngôi sao và con người đời thường thông qua hai nhân vật Cliff Booth và Rick Dalton.

Đặc biệt, việc thay đổi số phận bi thảm của Sharon Tate ngoài đời thực đã tạo nên một cuộc hồi sinh bằng điện ảnh, cho thấy khả năng tái tưởng tượng lịch sử của nghệ thuật thứ 7.

Tạo hình mang đậm dấu ấn thập niên 1960 của Margot Robbie khi vào vai cố minh tinh Sharon Tate trong Once Upon a Time in Hollywood - Ảnh: Sony

Tuy nhiên, sự ngụy tạo và nghệ thuật dàn dựng vốn đã là một phần bản chất của Hollywood. Licorice Pizza của Paul Thomas Anderson phơi bày thế giới đầy tham vọng, phù phiếm phía sau ngành công nghiệp giải trí.

Trong khi đó, Babylon tái hiện hoạt động sản xuất điện ảnh giữa sa mạc, nơi hàng loạt ảo ảnh tạo ra bằng những màn dàn dựng công phu.

Khi AI ngày càng tham gia sâu vào ngành công nghiệp sáng tạo, Hollywood một lần nữa đứng trước những thay đổi lớn. Công nghệ có thể giúp tinh gọn hoạt động sản xuất, nhưng cũng làm gia tăng nguy cơ mất việc và ảnh hưởng đến sức sáng tạo của con người.

Giống như Cliff Booth, người lao động trong ngành sẽ phải tìm cách thích nghi để tồn tại.

Dẫu vậy, Hollywood vốn là ngành công nghiệp được xây dựng từ những ảo ảnh và sự dàn dựng. Những mâu thuẫn, biến động cũng như khả năng tự tái tạo liên tục đã trở thành một phần bản sắc của nơi này.