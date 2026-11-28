Trước màn đối đầu được khán giả đặt tên là "Dunesday", đạo diễn Denis Villeneuve không giấu được sự thất vọng - Ảnh: FandomWire

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Time ngày 27-11, đạo diễn Denis Villeneuve nhìn lại hành trình phát hành không ít trở ngại của hai phần phim trước.

Dune (2021) ra mắt vào giai đoạn cuối đại dịch COVID-19, trong khi Dune 2 (2024) phải lùi lịch từ mùa thu sang cuối mùa đông do hai cuộc đình công tại Hollywood.

"Chúng tôi gặt hái thành công phòng vé, nhưng mọi thứ không hề dễ dàng" - nhà làm phim chia sẻ.

Trở ngại lớn nhất của Dune 3

Với phần phim thứ ba, đạo diễn Denis Villeneuve từng kỳ vọng có một lịch phát hành thuận lợi hơn khi không còn đại dịch hay đình công.

Tuy nhiên, kế hoạch này thay đổi khi Disney quyết định đưa Avengers: Doomsday về cùng ngày 18-12, thời điểm Dune 3 đã lựa chọn trước đó.

"Tôi thực sự thất vọng sâu sắc. Nhưng chúng tôi đã cam kết với ngày phát hành này và hệ thống rạp IMAX. Việc thay đổi gần như bất khả thi. Vì vậy, tôi đành chấp nhận số phận và cầu nguyện các vị thần điện ảnh phù hộ" - Denis Villeneuve nói.

Trailer Dune 3

Đạo diễn ví von Dune không có quy mô khổng lồ như thương hiệu Avengers, nhưng vẫn sở hữu sức mạnh riêng.

"Dune không phải một con quái vật khổng lồ như Avengers, nhưng là một sinh vật nhỏ bé đầy quyến rũ, có sức công phá đáng kể. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ trụ vững" - ông chia sẻ.

Thực tế, Avengers: Doomsday ban đầu dự kiến ra mắt ngày 1-5, trước khi được Disney điều chỉnh lịch phát hành sang ngày 18-12.

Đây cũng là thương hiệu có sức hút phòng vé hàng đầu thế giới. Avengers: Endgame (2019) hiện giữ kỷ lục doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh với 2,94 tỉ USD toàn cầu, sau khi tái phát hành với phiên bản Avengers Endgame: Encore vào cuối tháng 9 vừa qua.

Dù vậy, Denis Villeneuve không xem cuộc đối đầu này đơn thuần là một cuộc cạnh tranh. Ông cho rằng sự xuất hiện đồng thời của hai bom tấn có thể tạo nên một trong những dịp cuối tuần có doanh thu phòng vé lớn nhất từ trước đến nay - Ảnh: JoBlo

"Liệu tôi có đang cạnh tranh với Avengers không? Hoàn toàn không. Đó là một con khủng long bạo chúa. Nhưng tôi vẫn tự hào vì tin rằng phim của mình sẽ mang đến những giá trị xứng đáng" - đạo diễn nhận định.

Denis Villeneuve hào hứng với James Bond mới

Bên cạnh Dune 3, Denis Villeneuve đang chuẩn bị cho một dự án lớn khác: phim James Bond tiếp theo. Tác phẩm được kỳ vọng đánh dấu chương mới của thương hiệu điệp viên 007, với Robert Pattinson đảm nhận vai điệp viên 007.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với Time, nhà làm phim bày tỏ sự phấn khích khi nghĩ về dự án. Ông cho biết bản thân gần như mất ngủ vì quá hào hứng, đồng thời mô tả đây là một thế giới điện ảnh rất khác biệt.

Dù vậy, Denis Villeneuve không có ý định thay đổi hoàn toàn bản sắc của James Bond. Thay vào đó, ông muốn kế thừa những giá trị làm nên sức hấp dẫn lâu dài của nhân vật, từ phong thái lịch lãm đến cách hành xử đầy bản lĩnh - Ảnh: Fast Company

"Tôi yêu những giá trị truyền thống. Tôi không đến đây để thay đổi DNA của James Bond. Tôi muốn đón nhận những giá trị vốn có và đưa chúng đến với thế giới ngày nay" - ông khẳng định.

Là người hâm mộ lâu năm của thương hiệu, Denis Villeneuve cũng mong muốn bộ phim mới có thể chinh phục những khán giả đã gắn bó với 007, đồng thời mang dấu ấn nghệ thuật riêng của mình.

"Tôi thức dậy mỗi sáng với nụ cười đầy phấn khích khi nghĩ đến thế giới tràn ngập niềm vui điện ảnh thuần túy này" - đạo diễn nói.