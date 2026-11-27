Tạo hình Batman của Robert Pattinson - Ảnh: IMDb

Robert Pattinson có thể cùng lúc hóa thân thành hai biểu tượng điện ảnh Batman và James Bond? Xét về năng lực diễn xuất, điều này hoàn toàn khả thi.

Tuy nhiên, những biến động tại DC Studios cùng lịch trình ngày càng bận rộn của Robert Pattinson đang khiến tương lai của anh trong loạt phim The Batman trở nên khó đoán.

Robert Pattinson không còn nghĩa vụ trở lại với Batman 3

Theo The Wrap, những lần trì hoãn quá trình sản xuất The Batman: Part II giúp Robert Pattinson thoát khỏi nghĩa vụ hợp đồng phải tham gia phần phim thứ 3.

Phần tiếp theo dự kiến ra mắt vào tháng 2-2028, gần 6 năm sau tác phẩm đầu tiên. Điều này đồng nghĩa Warner Bros không còn có thể mặc nhiên xem sự trở lại của Robert Pattinson là điều chắc chắn.

Khi The Batman ra mắt năm 2022, phim nhận được nhiều đánh giá tích cực nhờ cách kết hợp chất trinh thám đen tối với thế giới siêu anh hùng.

Tác phẩm thu về hơn 770 triệu USD trên toàn cầu, mở ra triển vọng về bộ 3 phim mới có thể cạnh tranh với loạt The Dark Knight của Christopher Nolan. Tuy nhiên, sau 4 năm, kế hoạch này đang đối mặt với nhiều thay đổi.

Trailer The Batman

Những biến động tại DC Studios đe dọa tương lai Người Dơi

Trước hết là sự xáo trộn trong đội ngũ sản xuất. Đạo diễn Matt Reeves rút khỏi quá trình quay phần còn lại của The Batman: Part II vào tháng 10-2026 vì lý do gia đình.

Steven Soderbergh được mời tiếp quản công việc, dù Matt Reeves khẳng định vẫn gắn bó với dự án. Sự thay đổi bất ngờ này tiếp tục đặt dấu hỏi về định hướng của thương hiệu.

Bên cạnh đó, thương vụ Skydance của David Ellison thâu tóm Warner Bros cũng kéo theo cuộc cải tổ tại DC Studios.

James Gunn và Peter Safran rời vị trí lãnh đạo, nhường chỗ cho Jeremy Latcham, cựu giám đốc điều hành Marvel. Ban lãnh đạo mới được cho là muốn đẩy nhanh tiến độ phát triển vũ trụ siêu anh hùng DC, trong đó có kế hoạch hợp nhất các nhân vật vào một thế giới điện ảnh thống nhất.

Điều này có thể ảnh hưởng đến sự tồn tại của hai phiên bản Batman song song. Trước đây, James Gunn và Peter Safran từng dự định giới thiệu một Người Dơi mới trong The Brave and the Bold, độc lập với nhân vật do Robert Pattinson thủ vai trong loạt phim của Matt Reeves.

Hiện chưa rõ Jeremy Latcham có tiếp tục theo đuổi kế hoạch này hay không.

Quá trình sản xuất The Batman: Part II liên tục bị trì hoãn, khiến lịch phát hành lùi từ tháng 10-2026 sang tháng 2-2028 - Ảnh: IMDb

Batman của Matt Reeves khó hòa nhập với vũ trụ DC

Việc đưa Batman của Matt Reeves vào cùng vũ trụ với Superman cũng không phải lựa chọn đơn giản.

Gotham trong phim The Batman là thành phố u ám, ngập trong mưa, nơi tội phạm có tổ chức, chính trị gia tham nhũng và những kẻ sát nhân hàng loạt tạo nên bầu không khí đậm chất trinh thám.

Sự xuất hiện của những nhân vật có sức mạnh siêu nhiên như Superman có thể phá vỡ thế giới hiện thực gai góc mà Matt Reeves đã dày công xây dựng.

Một trong những điểm khác biệt của The Batman là cách phim đưa nhân vật trở lại hình ảnh một thám tử, thay vì chỉ tập trung vào thân phận tỉ phú sở hữu những công nghệ tối tân - Ảnh: IMDb

Về phía Robert Pattinson, việc đảm nhận James Bond không đồng nghĩa anh buộc phải từ bỏ Batman.

Harrison Ford từng thành công với cả Han Solo trong Star Wars lẫn Indiana Jones, cho thấy một diễn viên hoàn toàn có thể gắn bó với nhiều thương hiệu điện ảnh lớn.

Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng nằm ở việc Robert Pattinson có còn muốn tiếp tục hay không. Vai diễn James Bond nhiều khả năng sẽ chiếm một phần đáng kể lịch trình của nam diễn viên trong những năm tới.

Khi không còn bị ràng buộc bởi hợp đồng, anh có thêm quyền lựa chọn những dự án phù hợp với định hướng sự nghiệp.

Nếu Warner Bros để mất Robert Pattinson, tương lai của Batman cũng bị ảnh hưởng. Đây sẽ là tổn thất đáng tiếc đối với một trong số ít thương hiệu siêu anh hùng DC sở hữu bản sắc điện ảnh rõ nét. Vì vậy, hãng phim cùng Skydance cần nhanh chóng tìm cách thuyết phục Robert Pattinson trở lại, trước khi những thay đổi về nhân sự và chiến lược khiến tương lai của loạt phim ngày càng xa vời.