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James Gunn và Peter Safran rời DC Studios

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HY THÀNH
HY THÀNH
HY THÀNH

James Gunn và Peter Safran từng được cho là sẽ tiếp tục giữ vị trí tại DC Studios sau thương vụ Skydance thâu tóm Warner Bros.

James Gunn và Peter Safran rời khỏi DC Studios - Ảnh 1.

Peter Safran và James Gunn trên thảm đỏ - Ảnh: Variety

Theo The Hollywood Reporter, trong một cuộc cải tổ lớn được dự báo sẽ tạo ra làn sóng chấn động khắp Hollywood và thế giới truyện tranh, James Gunn và Peter Safran sẽ rời vị trí đồng CEO của DC Studios.

Ai thay thế James Gunn và Peter Safran?

Skydance, đơn vị hiện giám sát DC Studios sau thương vụ mua lại Warner Bros. Discovery, đã bổ nhiệm Jeremy Latcham, cựu lãnh đạo Marvel Studios, vào vị trí Chủ tịch kiêm Giám đốc sáng tạo (CCO) của DC Studios.

James Gunn và Peter Safran sẽ chính thức rời các vị trí lãnh đạo từ ngày 1-12, khép lại hành trình 4 năm kể từ khi cả hai tiếp quản hãng phim trong sự kỳ vọng lớn của người hâm mộ. 

James Gunn và Peter Safran rời khỏi DC Studios - Ảnh 2.

Trong thời gian này, bộ đôi phát hành 3 phim điện ảnh gồm Superman, Supergirl và Clayface, cùng 3 series truyền hình người đóng là The Penguin, mùa 2 của Peacemaker và Lanterns - Ảnh: The Direct

Trong bài đăng trên Instagram chia sẻ về những thành công lẫn khó khăn tại DC, James Gunn thừa nhận công việc điều hành thực sự là một thử thách.

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Ông cho biết: “Tôi không thích khía cạnh đôi khi quá nặng tính doanh nghiệp của công việc này (cảm ơn Peter Safran vì đã gánh phần lớn áp lực đó)".

Dù rời vị trí điều hành, cả hai vẫn tiếp tục tham gia vào một số dự án với vai trò sáng tạo. James Gunn hiện hoàn tất khâu hậu kỳ cho phần phim tiếp theo của Superman, mang tên Man of Tomorrow, dự kiến ra mắt vào năm 2027.

Series ngoại truyện truyền hình The People v. Gorilla Grodd cũng đang trong giai đoạn hậu kỳ. Bên cạnh đó, James Gunn và Peter Safran vẫn giữ vai trò nhà sản xuất của The Batman: Part II, dự kiến phát hành năm 2028.

James Gunn và Peter Safran rời khỏi DC Studios - Ảnh 3.

Khán giả đang trông chờ The Batman: Part II và Man of Tomorrow ra mắt - Ảnh: The Direct

Sau khi khép lại công việc quản lý, cả hai dự kiến trở lại toàn thời gian với hoạt động sáng tạo. James Gunn vốn nổi tiếng với vai trò đạo diễn loạt phim bom tấn Guardians of the Galaxy, trong khi Peter Safran là nhà sản xuất đứng sau nhiều tác phẩm thuộc vũ trụ DC và dòng phim kinh dị. 

James Gunn tiết lộ ông vẫn đang viết kịch bản cho một dự án phim DC bí mật khác. Ông cũng khẳng định những nhân vật mà cả hai đã xây dựng sẽ tiếp tục tồn tại sau khi họ rời đi.

Cánh tay phải của Kevin Feige nay dẫn dắt DC Studios

Về phía Jeremy Latcham, ông cam kết sẽ trở lại con đường điều hành mà ông từng theo đuổi trước đây.

Ông là một trong những nhân sự đầu tiên của Marvel Studios, gia nhập công ty vào năm 2004 và sau đó thăng tiến lên vị trí Phó chủ tịch cấp cao phụ trách sản xuất và phát triển dự án.

James Gunn và Peter Safran rời khỏi DC Studios - Ảnh 4.

Jeremy Latcham rời Marvel năm 2017 để thành lập Latcham Pictures - Ảnh: Variety

Từng là học trò rồi trở thành cánh tay phải của Kevin Feige, người đứng đầu Marvel Studios, Jeremy Latcham tham gia sản xuất nhiều tác phẩm nổi bật như Iron Man, Iron Man 2, The Avengers, Guardians of the Galaxy, Avengers: Age of Ultron Spider-Man: Homecoming.

Ông cũng từng hợp tác với James Gunn trong Guardians of the Galaxy (2014), phim đưa tên tuổi vị đạo diễn lên hàng ngũ những nhà làm phim hàng đầu Hollywood.

Theo Skydance, Jeremy Latcham sẽ chịu trách nhiệm dẫn dắt danh mục phim điện ảnh, truyền hình và hoạt hình của DC, giám sát toàn bộ quy trình phát triển sáng tạo, sản xuất, nhân sự và chiến lược.

Giới quan sát Hollywood hiện đặt câu hỏi liệu James Gunn và Peter Safran chủ động quyết định rời đi hay thực chất bị sa thải khỏi vị trí lãnh đạo.

Sự ra đi của bộ đôi hiện đặt ra dấu hỏi lớn về những kế hoạch đầy tham vọng mà họ từng công bố khi tiếp quản DC Studios, với mục tiêu đưa các bộ phim DC thoát khỏi cái bóng kéo dài của kỷ nguyên Zack Snyder.

James Gunn và Peter Safran rời khỏi DC Studios - Ảnh 5.James Gunn cho biết nhiều diễn viên lớn 'muốn trở thành Batman'

James Gunn vừa hé lộ rằng ông đã nhận được sự quan tâm từ những diễn viên hàng đầu Hollywood mong muốn hóa thân thành Batman trong phim 'Batman: The Brave and the Bold'.

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    Chủ đề: james gunn Skydance Marvel hollywood dc studios

    Dòng sự kiện: Phim Mỹ

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