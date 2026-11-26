Angelina Jolie và Brad Pitt chụp ảnh lưu niệm tại lễ trao giải WSJ Magazine Innovator năm 2015 tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở thành phố New York - Ảnh: Charles Sykes

The Guardian cho biết Brad Pitt và Angelina Jolie chính thức khép lại cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm liên quan đến nhà máy rượu vang Château Miraval tại Pháp.

Theo tuyên bố chung được đại diện hai diễn viên công bố ngày 25-11, cặp đôi đạt được thỏa thuận dàn xếp ngoài tòa án vì lợi ích của gia đình.

Đại diện của cặp đôi cho biết: "Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận dàn xếp ngoài tòa án vì lợi ích tốt nhất của gia đình và sẽ không đưa ra thêm bất kỳ bình luận nào".

Đồng thời, hai bên phủ nhận những thông tin được truyền thông dẫn lại từ các nguồn tin ẩn danh, khẳng định các phát ngôn này không xuất phát từ họ hoặc những người thân cận.

Sau thỏa thuận, cả Brad Pitt và Angelina Jolie đều tiến hành rút các yêu cầu pháp lý nhằm vào đối phương. Tuy nhiên, nội dung và điều khoản cụ thể của thỏa thuận chưa tiết lộ.

Nhà máy rượu vang Château Miraval thuộc sở hữu của Brad Pitt và Angelina Jolie ở Le Val, miền Đông Nam nước Pháp, ngày 31-5-2008 - Ảnh: AFP



Tranh chấp tài sản kéo dài từ sau cuộc ly hôn

Château Miraval là nhà máy rượu vang nằm tại miền Nam nước Pháp, được Brad Pitt và Angelina Jolie cùng mua cổ phần chi phối vào năm 2008. Đây cũng là nơi cặp đôi tổ chức hôn lễ năm 2014, trước khi chia tay 2 năm sau đó.

Angelina Jolie khởi động thủ tục ly hôn vào năm 2016. Đến năm 2019, cả hai được pháp luật công nhận là độc thân.

Dù vậy, những bất đồng liên quan đến quá trình phân chia tài sản vẫn tiếp diễn trong nhiều năm, với thỏa thuận ly hôn chỉ được giải quyết vào năm 2024.

Tranh chấp về Château Miraval trở nên căng thẳng vào tháng 2-2022, khi Brad Pitt đệ đơn kiện vợ cũ sau khi cô bán cổ phần tại điền trang cho Stoli Group, nhà sản xuất đồ uống có cồn do doanh nhân Nga Yuri Shefler kiểm soát.

Trong đơn kiện, Brad Pitt cáo buộc Angelina Jolie vi phạm thỏa thuận giữa hai người khi tự ý chuyển nhượng phần sở hữu mà không có sự đồng ý của anh.

Nam diễn viên kể cả hai từng thống nhất không bán cổ phần tại Château Miraval nếu chưa nhận được sự chấp thuận từ đối phương.

Trước đó, năm 2021, Angelina Jolie được chấp thuận bán phần sở hữu của mình tại điền trang với giá 164 triệu USD, trước khi các thỏa thuận tài chính tổng thể giữa hai người hoàn tất.

Angelina Jolie và Brad Pitt tại Liên hoan phim Cannes năm 2007 ở Pháp - Ảnh: AFP



