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Pax Thiên lộ diện bên Angelina Jolie sau thời gian kín tiếng

tác giả
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG

Angelina Jolie được bắt gặp đi ăn tối cùng hai con trai Pax Thiên và Knox. Những hình ảnh được ghi lại cho thấy ba mẹ con có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.

Pax Thiên lộ diện bên Angelina Jolie sau thời gian kín tiếng - Ảnh 1.

Angelina Jolie đưa hai con trai Pax Thiên và Knox đi ăn tối - Ảnh: Backgrid

Theo Daily Mail, Angelina Jolie cùng hai con trai Pax Thiên và Knox đi ăn tối tại West Hollywood vào cuối tuần qua. Sự xuất hiện lần này của Pax Thiên nhận được sự chú ý bởi thời gian qua anh khá kín tiếng và ít khi xuất hiện trước công chúng.

Angelina Jolie thân thiết với hai con trai

Trong loạt ảnh mới, Angelina Jolie diện áo trắng cổ chữ V, quần âu màu xám dáng rộng và áo khoác dài màu nâu. Nữ diễn viên kết hợp trang phục với kính râm, giữ phong cách thanh lịch quen thuộc.

Pax Thiên xuất hiện với áo khoác đen, quần thể thao và mũ bóng chày. Trong khi đó, Knox mặc áo trắng, quần nâu. 

Cậu út nhà Angelina Jolie là người cầm lái, đưa anh trai đến nhà hàng. Sau bữa tối, ba mẹ con cùng ra khu vực đỗ xe. Nữ diễn viên còn kiểm tra lại xe trước khi cả ba rời đi.

Pax Thiên lộ diện bên Angelina Jolie sau thời gian kín tiếng - Ảnh 3.

Pax Thiên nắm tay mẹ Angelina Jolie khi cả ba rời khỏi nhà hàng - Ảnh: Backgrid

Ở tuổi 22, Pax Thiên khá kín tiếng trước truyền thông. Anh hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí hoặc chia sẻ về cuộc sống cá nhân. 

Tháng 1-2026, Pax Thiên bất ngờ có mặt tại Liên hoan phim Sundance, tham dự buổi chiếu phim Self Custody cùng đạo diễn Garrett Patten và nhà sản xuất Fernando Ferro. Đây cũng là lần xuất hiện công khai hiếm hoi của anh trong những năm gần đây.

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Đến ngày 19-5, Pax Thiên cùng mẹ Angelina Jolie và hai anh em Maddox, Knox tham dự lễ tốt nghiệp của Zahara tại trường Spelman College. 

Buổi lễ diễn ra vào ngày 17-5. Trong những hình ảnh được ghi lại tại khuôn viên trường, anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản, đi bên cạnh mẹ và các em.

Những ngày gần đây, cuộc sống của các con Angelina Jolie cũng được truyền thông quan tâm sau khi Vivienne, 18 tuổi, hoàn tất thủ tục pháp lý đổi tên. Theo tài liệu được People công bố ngày 2-11, tên của cô hiện là Vivienne Marcheline Jolie, thay vì Vivienne Marcheline Jolie-Pitt.

Pax Thiên lộ diện bên Angelina Jolie sau thời gian kín tiếng - Ảnh 4.

Vivienne là người con thứ 4 của Brad Pitt và Angelina Jolie bỏ họ cha - Ảnh: Bruce Glikas/Getty Images

Trước Vivienne, 3 người con khác của Angelina Jolie và Brad Pitt gồm Maddox, Zahara và Shiloh cũng đã bỏ họ Pitt. Pax Thiên và Knox hiện vẫn giữ nguyên họ trong tên pháp lý.

Vivienne cũng vừa giới thiệu triển lãm nghệ thuật mang tên A Gallery on Patience in Patients. Tại đây, cô chia sẻ về khoảng thời gian từng phải nhập viện vì chứng rối loạn ăn uống.

Trong nội dung trưng bày, Vivienne cho biết bản thân từng trải qua cảm giác tức giận, đau ốm và cô độc. Cô cũng bày tỏ sự biết ơn trước lòng tốt, sự ấm áp của những bệnh nhân trẻ và nhân viên bệnh viện đã giúp mình vượt qua giai đoạn khó khăn.

Pax Thiên lộ diện bên Angelina Jolie sau thời gian kín tiếng - Ảnh 5.Pax Thiên xuất hiện cùng Angelina Jolie, dập tắt tin đồn qua đời

Pax Thiên cùng Angelina Jolie và các em tham dự lễ tốt nghiệp của Zahara giữa lúc trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn anh qua đời.

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LAN HƯƠNG
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    Chủ đề: Pax Thiên Brad Pitt Angelina Jolie hollywood Zahara

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