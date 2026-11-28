Tại Việt Nam, Hexed ra rạp từ ngày 27-11 với tên Hexe: Thế giới phép thuật - Ảnh: Disney

Ra rạp Bắc Mỹ ngày 25-11 đúng dịp Lễ Tạ ơn, Hexed thu về 7,6 triệu USD trong ngày mở màn.

Dù nhận điểm A- từ CinemaScore, phim đang đối mặt với những dự báo doanh thu chưa thực sự khả quan. Với kinh phí sản xuất 200 triệu USD, Hexed trở thành "phép thử" của Disney với dòng hoạt hình nguyên bản.

Hexed làm mới mô típ phù thủy

Hexed xoay quanh Billie Doe, cô gái tuổi teen sống tại Ohio, có tính cách mạnh mẽ, bốc đồng và thường xuyên phản ứng trước sự kiểm soát của mẹ.

Câu chuyện bắt đầu tại Salem. Billie khi vừa chào đời đã có những biểu hiện khác thường. Khi còn nằm trong nôi, cô bé đã bộc lộ khả năng tạo ra những tia sáng giống sấm sét từ đầu ngón tay.

Sau một sự cố liên quan đến cánh cổng dẫn sang thế giới khác, Alice sử dụng vòng tay để phong ấn năng lực của con gái rồi đưa cô rời Salem, chuyển đến Blahville, bang Ohio.

Trailer Hexed

Khoảng 16 năm sau, Billie trở thành nữ sinh trung học không biết về thân phận phù thủy của mình. Sau một lần bị đuổi học vì những hành động nổi loạn, cô tháo chiếc vòng tay đã đeo từ nhỏ và bất ngờ bị cuốn vào Hexe.

Tại đây, Billie phát hiện khả năng bay, một năng lực hiếm có trong cộng đồng phù thủy và có thể đe dọa quyền lực của Nữ hoàng Celeste. Alice sau đó xuất hiện tại thế giới này, hé lộ mối liên hệ sâu sắc giữa gia đình cô với Hexe và nữ hoàng đang cai trị vương quốc.

Bên cạnh yếu tố phép thuật, phim tập trung khai thác mối quan hệ giữa hai mẹ con. Alice luôn tìm cách bảo vệ và kiểm soát Billie, trong khi cô gái tuổi teen muốn tự quyết định cuộc sống. Khi những bí mật gia đình được hé lộ, cả hai phải hợp tác để cứu vương quốc phù thủy đang đứng trước biến động.

Thế giới phù thủy đầy bí ẩn và nhiệm màu trong Hexed - Ảnh: Disney

Variety nhận xét Hexed có không khí vui tươi, dễ tiếp cận nhưng thiếu sự sáng tạo. Phim sử dụng nhiều mô típ quen thuộc của dòng phim trưởng thành mang màu sắc huyền bí.

Hành trình một cô gái bình thường khám phá năng lực siêu nhiên, bước vào thế giới phép thuật và đối diện những bí mật gia đình gợi liên tưởng đến nhiều phim trước đó như Wildwood và Wicked.

Tuy nhiên, cách xây dựng nhân vật và nhạc phim sử dụng các ca khúc pop quen thuộc khiến Hexed thiếu dấu ấn riêng. Theo Variety, phim có mức độ thân thiện với trẻ em cao, nhưng khó tạo được sức hấp dẫn tương tự đối với những khán giả đã quen thuộc với thể loại này.

Linh thú hình mèo ba mắt, đồng hành cùng Billie trong hành trình khám phá và kiểm soát sức mạnh của mình - Ảnh: Disney

Bài toán tương lai của hoạt hình nguyên bản Disney

Hexed ra rạp trong bối cảnh hoạt hình nguyên bản Hollywood gặp nhiều khó khăn tại rạp chiếu. Các dự báo doanh thu cũng có sự chênh lệch giữa những bài phân tích được công bố trước khi phim ra mắt và ước tính sau ngày mở màn.

The Wrap dự báo Hexed có thể thu về 50 triệu USD tại Bắc Mỹ trong 5 ngày nghỉ Lễ Tạ ơn, qua đó cạnh tranh vị trí thứ hai với The Hunger Games: Sunrise on the Reaping.

Hexed có doanh thu mở màn thấp hơn dự đoán - Ảnh: Disney

Ngày 27-11, Koimoi dự báo phim thu về 31 đến 37 triệu USD trong 5 ngày nghỉ Lễ Tạ ơn và 20 đến 25 triệu USD trong 3 ngày cuối tuần mở màn.

Nếu đặt cạnh những bộ phim hoạt hình nguyên bản trước đây của Disney, Hexed có triển vọng tốt hơn Strange World và Wish.

Hai phim lần lượt đạt 18,8 triệu USD và 31,6 triệu USD trong 5 ngày đầu công chiếu tại Bắc Mỹ.

Moana thu về 82 triệu USD vào năm 2016, còn Coco đạt 72,9 triệu USD vào năm 2017.

Sự chênh lệch này cho thấy khoảng cách đáng kể về doanh thu mở màn giữa các phim hoạt hình nguyên bản của Disney.

Theo The Wrap, áp lực lớn hơn đối với Disney nằm ở khả năng phát triển các thương hiệu hoạt hình nguyên bản. Hãng hiện có nhiều phần tiếp theo của những thương hiệu quen thuộc như Frozen, Zootopia, Coco, The Incredibles và Moana đang trong các giai đoạn phát triển.

Disney nắm trong tay nhiều thương hiệu phim hoạt hình lớn nhưng vẫn cần những câu chuyện mới để duy trì sức hút - Ảnh: Disney

The Wrap nhận định Disney và Pixar vẫn tiếp tục đầu tư vào những câu chuyện mới, dù thị trường đang ưu tiên các thương hiệu đã có lượng khán giả ổn định. Trường hợp K-pop Demon Hunters là một ví dụ hiếm hoi về thương hiệu hoạt hình thành công những năm gần đây.

Do đó, với Disney, kết quả của Hexed cũng là một phép thử cho dòng phim hoạt hình nguyên bản. Trong khi hãng vẫn tiếp tục khai thác những thương hiệu quen thuộc bằng các phần hậu truyện, việc tạo ra những câu chuyện mới vẫn là bài toán chưa có lời giải.