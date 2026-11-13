Nàng tiên cá Ariel sẽ vào vai phù thủy trong phim mới của Disney

Tạo hình của Cursula vừa hé lộ gây chú ý bởi nhiều nét gợi nhớ đến Ursula - phù thủy biển cả phản diện trong câu chuyện của Ariel - Ảnh: DISNEY



Ngày 12-11, Disney giới thiệu hình ảnh nhân vật Cursula trong dự án hoạt hình Hexed. Nhân vật xuất hiện với mái tóc trắng dựng cao, áo choàng tối màu cùng nụ cười rộng bí ẩn.

Tạo hình này nhanh chóng khiến người hâm mộ liên tưởng đến Ursula trong The little Mermaid, từ màu tóc, trang phục đến thần thái có phần tinh quái.

Giọng lồng tiếng Ariel trở lại

Điểm đáng chú ý của nhân vật Cursula nằm ở người đảm nhận lồng tiếng - diễn viên Jodi Benson. Cô cũng chính là nữ diễn viên đứng sau giọng nói của nàng tiên cá Ariel trong phim năm 1989.

Jodi Benson là giọng lồng tiếng đứng sau Ariel trong The little Mermaid (1989) - Ảnh: DISNEY

Vai Ariel đã gắn bó với Jodi Benson trong hơn 35 năm. Sau phim hoạt hình năm 1989, nữ diễn viên tiếp tục lồng tiếng cho nàng tiên cá trong các phần phim tiếp theo, loạt phim truyền hình, trò chơi điện tử và nhiều sản phẩm khác của Disney. Năm 2011, cô được vinh danh là Disney Legend.

Trong The little Mermaid, Ursula từng dùng phép thuật lấy đi giọng nói của Ariel để đổi lấy đôi chân cho nàng tiên cá.

Mụ phù thủy sau đó sử dụng giọng hát của Ariel trong âm mưu chiếm lấy hoàng tử Eric.

Vì vậy, việc Benson đảm nhận Cursula trong Hexed tạo nên một sự liên tưởng thú vị với khán giả từng yêu thích The little Mermaid.

Không chỉ trở lại với một nhân vật mới, nữ diễn viên còn có dịp thể hiện một hình tượng mang dáng dấp của phù thủy từng đối đầu với nhân vật đã làm nên tên tuổi của cô.

Hexed: thế giới phép thuật mới của Disney

Hexed là phim hoạt hình giả tưởng nguyên bản mới của Walt Disney, do Fawn Veerasunthorn và Jason Hand đồng đạo diễn.

Thay vì tiếp tục khai thác những thương hiệu quen thuộc như Frozen hay Zootopia, hãng phim xây dựng một thế giới phép thuật mới với những nhân vật và câu chuyện riêng.

Hexed là phim hoạt hình điện ảnh thứ 65 của Walt Disney, nối tiếp hành trình gần 90 năm phát triển của hãng - Ảnh: DISNEY

Phim xoay quanh Billie Doe, cô gái tuổi teen bốc đồng, cá tính và thường gặp rắc rối vì không thích tuân theo những quy tắc xung quanh.

Một ngày, Billie bất ngờ phát hiện mình sở hữu năng lực ma thuật. Sức mạnh này đưa cô rời khỏi vùng ngoại ô quen thuộc, bước vào Hexe, vương quốc rộng lớn của các phù thủy.

Tại đây, Billie phải hợp tác với mẹ mình là Alice, người vốn thận trọng và có xu hướng kiểm soát con gái. Trong hành trình khám phá thế giới mới, hai mẹ con dần phát hiện những bí mật gia đình được che giấu qua nhiều thế hệ.

Bên cạnh yếu tố phép thuật và phiêu lưu, phim còn tập trung vào mối quan hệ giữa mẹ và con gái, hành trình thấu hiểu và chấp nhận bản thân.

Tối 12-11, Disney cũng tổ chức buổi công chiếu toàn cầu Hexed tại Nhà hát El Capitan ở Hollywood, Mỹ. Sự kiện có thảm tím trải dọc đại lộ Hollywood cùng nhiều hoạt động bên lề như tiệc nhẹ, quầy đồ ngọt và trang điểm dành cho khách tham dự.