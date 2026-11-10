Disney và National Geographic đưa thế giới Frozen lên phim tài liệu

Bối cảnh các phần phim Frozen lấy cảm hứng từ các địa điểm có thật ngoài đời - Ảnh: DISNEY



National Geographic (Nat Geo) và Walt Disney Animation Studios hợp tác cùng Silverback Films sản xuất loạt phim tài liệu thiên nhiên mang tên The Real Frozen, lấy cảm hứng từ thế giới hoạt hình nổi tiếng Frozen của Disney.

Theo giới thiệu của Nat Geo, tác phẩm tái hiện thế giới Frozen như thể các nhân vật đang sống trong môi trường tự nhiên ngoài đời thực. Phim đưa khán giả đến Iceland, Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển, khám phá những vùng đất băng giá cùng các loài động vật sinh sống tại đây.

Loạt phim sẽ khai thác khả năng thích nghi, chiến lược sinh tồn và mối liên kết giữa các loài vật khi đối mặt với mùa đông khắc nghiệt.

Dàn diễn viên lồng tiếng Frozen trở lại

The Real Frozen có sự tham gia của các nhân vật chính, dàn diễn viên lồng tiếng và những nhà làm phim hoạt hình gốc từng góp phần xây dựng thế giới Frozen.

Kristen Bell, Idina Menzel và Jonathan Groff tiếp tục lồng tiếng cho các vai Anna, Elsa và Kristoff. Bộ ba đồng thời giữ vai trò người dẫn chuyện, dẫn dắt khán giả xuyên suốt các tập phim. Josh Gad cũng xuất hiện đặc biệt trong vai Olaf.

Dàn diễn viên lồng tiếng các nhân vật Frozen sẽ dẫn truyện cho loạt phim tài liệu - Ảnh: DISNEY

Courteney Monroe, chủ tịch nội dung National Geographic, cho biết dự án là cơ hội kết hợp những nhân vật được yêu thích của Disney với cách kể chuyện về thế giới tự nhiên của Nat Geo.

“Tại National Geographic, chúng tôi luôn nỗ lực truyền cảm hứng cho thế hệ tương lai thông qua những câu chuyện mà trẻ em yêu thích và phụ huynh tin tưởng.

Sự kết hợp này có thể giới thiệu đến trẻ em và gia đình những kỳ quan đáng kinh ngạc của thế giới, đồng thời khơi gợi niềm yêu thích khám phá thiên nhiên” - bà Monroe chia sẻ.

Nhà sản xuất Frozen 3, bà Christina Chen đánh giá National Geographic là đơn vị phù hợp để giới thiệu những địa điểm có thật đã truyền cảm hứng cho thế giới và bối cảnh trong Frozen.

Bà cho biết: “Không ai tốt hơn Nat Geo để mang đến cho khán giả cái nhìn về những địa điểm có thật trên thế giới đã truyền cảm hứng cho việc tạo ra thế giới Frozen và những môi trường kỳ diệu của nó”.

Những loài động vật với lòng dũng cảm, khả năng thích nghi và sức sống bền bỉ giữa mùa đông khắc nghiệt là tâm điểm của The Real Frozen - Ảnh: NATIONAL GEOGRAPHIC

Đạo diễn The Real Frozen Jeff Wilson cho rằng sự kết hợp giữa Disney và Nat Geo là cơ hội đặc biệt, bởi cả hai đều gắn liền với những câu chuyện về sự kỳ diệu và trí tưởng tượng.

Ông kỳ vọng loạt phim cho thấy thế giới tự nhiên có sức hấp dẫn không kém phiên bản hoạt hình, với nhiều câu chuyện kỳ thú về động vật cùng những khoảnh khắc hài hước.

The Real Frozen là dự án mới nhất trong chuỗi phim tài liệu thiên nhiên kết hợp các thương hiệu hoạt hình Disney. Trước đó, mô hình này được triển khai với Lion lấy cảm hứng từ The Lion King, loạt phim đoạt giải Emmy A Real Bug's Life và The Real Finding Nemo sắp ra mắt. Loạt phim dự kiến ra mắt trên kênh truyền hình National Geographic, đồng thời phát trực tuyến trên Disney+ và Hulu. Thời điểm phát hành cụ thể hiện chưa được công bố.