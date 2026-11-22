Họa sĩ Đặng Thị Dương tại triển lãm cá nhân thứ hai mang tên Vườn ký ức - Ảnh: NVCC

Vườn ký ức là triển lãm cá nhân lần thứ hai của nhà giáo ưu tú, họa sĩ Đặng Thị Dương, giới thiệu 25 tranh tái hiện cảnh vật, con người và ký ức thân thuộc bên dòng sông Vàm Thuật qua góc nhìn hội họa.

Sông Vàm Thuật trong miền ký ức của họa sĩ Đặng Thị Dương

Triển lãm khai mạc tại Lê Gallery (48 Hưng Gia 3, phường Tân Hưng, TP.HCM), mở cửa tự do đến hết ngày 30-11.

Qua 25 bức tranh, họa sĩ như đưa người xem trở về không gian sống thân thuộc từng gắn bó với nhiều người, đặc biệt là khu vườn bên sông Vàm Thuật - nơi cảnh vật thay đổi nhiều theo quá trình đô thị hóa.

Những ký ức về ngôi nhà trắng, mảnh vườn nhỏ, bến tắm ngựa, tiếng vó ngựa và cảnh vật ven sông được bà chuyển tải bằng ngôn ngữ hội họa.

Thay vì tái hiện theo lối tả thực, họa sĩ Đặng Thị Dương chọn cách giản lược hình khối, phóng khoáng trong đường nét và sử dụng những mảng màu tươi sáng để thể hiện cảm xúc.

Hình ảnh những chú ngựa đua gắn với ký ức khoảng 20 năm trước gây chú ý. Triển lãm còn có những bức tranh vẽ về hoa, cây trái, mèo, búp bê ngựa và các loài vật thân thuộc trong đời sống hằng ngày.

Họa sĩ Đặng Thị Dương (phải) giới thiệu các tác phẩm tại triển lãm Vườn ký ức - Ảnh: NVCC

Hoa hồng, mai, lan, hoa trang, hoa ly, hoa bụp, hoàng yến cùng những loại cây trái như đu đủ, dừa nước, cau trầu, mận, xoài... “bước vào” tranh của họa sĩ tạo nên một thế giới thiên nhiên gần gũi, giàu sức sống.

Thông qua những hình ảnh bình dị, Vườn ký ức không chỉ lưu giữ kỷ niệm riêng của tác giả mà còn gợi nhắc người xem về những cảnh vật từng hiện diện trong đời sống của nhiều thế hệ.

Biến những điều bình dị trở thành chất thơ

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi nhận xét tranh họa sĩ Đặng Thị Dương trong trẻo, nên thơ. Những hình ảnh trong đời sống, qua ký ức và nét vẽ của nữ họa sĩ, trở thành câu chuyện gợi kỷ niệm.

Ông nói điểm đáng chú ý là các bức tranh này không chỉ phản ánh thế giới riêng của họa sĩ mà còn tạo sự đồng cảm với người xem, từ mảnh vườn, dòng sông đến những con vật từng gắn bó với tuổi thơ.

Hình ảnh đàn ngựa xuất hiện trong nhiều tranh, gắn với những ký ức của họa sĩ Đặng Thị Dương từ khoảng 20 năm trước - Ảnh: NVCC

Với họa sĩ Cao Thị Được, tranh của họa sĩ Đặng Thị Dương vẫn giữ được nét ngây thơ, hồn nhiên như tính cách ngoài đời. Họa sĩ Đặng Thị Dương là nguồn cảm hứng cho những nữ họa sĩ khác trong việc duy trì đam mê, gắn bó với nghề.

“Điều đặc biệt trong tranh của họa sĩ Đặng Thị Dương là khả năng "thi vị hóa ký ức", biến những hình ảnh quen thuộc thành thế giới nghệ thuật mang màu sắc riêng”, họa sĩ Lê Ngọc Quỳnh cho biết.

Người thầy của nhiều thế hệ họa sĩ TP.HCM Họa sĩ Đặng Thị Dương sinh năm 1948 tại TP.HCM. Từ năm 1989 đến 2010, bà công tác tại Trường đại học Mỹ thuật TP.HCM, từng giữ vị trí Chủ nhiệm Khoa Kiến thức cơ bản. Hơn 20 năm gắn bó với giảng đường, bà đào tạo nhiều thế hệ họa sĩ, trong đó có những người hiện đảm nhiệm vị trí quản lý tại các cơ sở đào tạo mỹ thuật. Tiến sĩ Ngô Việt Hùng - Hiệu trưởng Trường đại học Mỹ thuật TP.HCM, là một trong những học trò của họa sĩ Đặng Thị Dương. Bà là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Mỹ thuật TP.HCM và thành viên Liên đoàn Nữ nghệ sĩ Quốc tế. Tranh của bà từng được giới thiệu tại Pháp, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Mông Cổ...

Những bức tranh gợi lại cảnh vật thân thuộc bên sông Vàm Thuật

Họa sĩ đưa những hình ảnh đời thường vào một thế giới hội họa giàu cảm xúc

Tranh Mẹ con dê xuống chợ

Tranh Mẹ con mèo rong chơi

Tranh Hái hoa diên vĩ

Tranh Hoa mòng gà đã nở

Tĩnh vật hoa ly