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Cầu Long Biên, vòng bão miền Trung và đàn vịt chạy đồng miền Tây hội ngộ

tác giả
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

Từ ký ức cây cầu Long Biên Hà Nội, những vòng bão miền Trung đến đàn vịt chạy đồng và rừng tràm phương Nam, tất cả có trong triển lãm ‘Toàn - Dân - Tiến: Thiên nhiên và con người’.

Cầu Long Biên, vòng bão miền Trung và đàn vịt chạy đồng miền Tây hội ngộ - Ảnh 1.

Ba họa sĩ Phạm Thanh Toàn, Nguyễn Ngọc Dân và Đặng Quang Tiến lần thứ hai cùng tổ chức triển lãm - Ảnh: BTC

Tối 14-11, triển lãm nhóm Toàn - Dân - Tiến: Thiên nhiên và con người của ba họa sĩ Phạm Thanh Toàn, Nguyễn Ngọc Dân, Đặng Quang Tiến khai mạc tại không gian Cảng Sài Gòn (số 5 Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu, TP.HCM).

Ký ức Hà Nội, vòng bão miền Trung bước vào không gian nghệ thuật

Triển lãm giới thiệu 40 tác phẩm hội họa và sắp đặt, sử dụng nhiều chất liệu như màu khoáng, màu nước, chất liệu tổng hợp, sắt, bê tông và cả xe máy, ô tô cũ.

Dù ba họa sĩ có xuất phát điểm khác nhau, phong cách sáng tác khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở tình cảm dành cho những vùng đất đã nuôi dưỡng mình. Nguyễn Ngọc Dân mang theo ký ức Hà Nội, Phạm Thanh Toàn gửi vào tranh nỗi niềm miền Trung nắng gió, còn Đặng Quang Tiến tìm cảm hứng từ cảnh sắc sông nước miền Tây Nam Bộ.

Cuộc gặp gỡ nghệ thuật này cũng là dịp để những câu chuyện riêng được đặt cạnh nhau, tạo nên một không gian đa sắc tại TP.HCM - nơi cả ba họa sĩ đang sinh sống và sáng tác.

Đây là lần thứ hai ba họa sĩ Phạm Thanh Toàn, Nguyễn Ngọc Dân và Đặng Quang Tiến cùng thực hiện một triển lãm nhóm.

Một trong những tác phẩm đáng chú ý của Nguyễn Ngọc Dân tại triển lãm là ký ức cầu Long Biên, có chiều dài khoảng 38m. Lần đầu họa sĩ giới thiệu tác phẩm này tại một triển lãm.

Sinh ra tại Hải Phòng, từng có 24 năm sống và sáng tác ở Hà Nội, Nguyễn Ngọc Dân lưu giữ nhiều ký ức về những lần đi qua cầu Long Biên vào ban đêm. Từ những trải nghiệm thời trẻ, anh tái hiện cây cầu này bằng góc nhìn và ngôn ngữ nghệ thuật riêng.

Tác phẩm có quy mô lớn, đòi hỏi nhiều thời gian, công sức. Bên cạnh cầu Long Biên, anh còn đưa vào không gian trưng bày hình ảnh bốt điện, cột điện và những đường dây chằng chịt - những chi tiết bình dị nhưng làm nên nhịp sống phố phường Hà Nội.

Với Nguyễn Ngọc Dân, những vật thể tưởng chừng khô khan lại chứa đựng nhiều câu chuyện. Qua hội họa và sắp đặt, anh biến chúng trở thành những dấu mốc của ký ức đô thị, gợi nhớ về Hà Nội.

Cầu Long Biên, vòng bão miền Trung và đàn vịt chạy đồng miền Tây hội ngộ - Ảnh 2.
Cầu Long Biên, vòng bão miền Trung và đàn vịt chạy đồng miền Tây hội ngộ - Ảnh 3.
Cầu Long Biên, vòng bão miền Trung và đàn vịt chạy đồng miền Tây hội ngộ - Ảnh 4.
Cầu Long Biên, vòng bão miền Trung và đàn vịt chạy đồng miền Tây hội ngộ - Ảnh 5.

Các tác phẩm sắp đặt của Nguyễn Ngọc Dân - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Cầu Long Biên, vòng bão miền Trung và đàn vịt chạy đồng miền Tây hội ngộ - Ảnh 6.

Cầu Long Biên trong ký ức của Nguyễn Ngọc Dân - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Họa sĩ Phạm Thanh Toàn đưa vào triển lãm những suy tư từ miền quê Quảng Bình (nay là Quảng Trị). Sinh ra và lớn lên ở vùng đất thường xuyên bị ảnh hưởng bão lũ, Phạm Thanh Toàn có nhiều trải nghiệm về những mùa mưa bão từ thuở nhỏ.

Hình ảnh những vòng bão xuất hiện trong các tác phẩm khổ lớn của anh, không chỉ gợi lại sự khắc nghiệt của thiên nhiên mà còn gửi gắm khát vọng vươn lên.

Các tác phẩm của Phạm Thanh Toàn mang tinh thần tích cực. Anh chọn cách nhìn thẳng vào bão tố, xem đó như một thử thách để con người thêm mạnh mẽ, thay vì buông xuôi trước nghịch cảnh.

Cầu Long Biên, vòng bão miền Trung và đàn vịt chạy đồng miền Tây hội ngộ - Ảnh 7.

Họa sĩ Phạm Thanh Toàn bên tác phẩm của mình - Ảnh: BTC

Không gian triển lãm "Toàn - Dân - Tiến: Thiên nhiên và con người" - Video: HOÀI PHƯƠNG

Hơi thở miền Tây qua đàn vịt chạy đồng

Đến với triển lãm, Đặng Quang Tiến mang theo 15 tác phẩm, tập trung vào hai đề tài quen thuộc vịt chạy đồng và rừng tràm.

Sinh ra ở Bến Tre (nay là Vĩnh Long), họa sĩ dành nhiều thời gian khám phá chính quê hương mình. Trong hành trình tìm tư liệu sáng tác, anh nhận ra nghệ thuật không thể tách rời sông nước quê hương.

Cầu Long Biên, vòng bão miền Trung và đàn vịt chạy đồng miền Tây hội ngộ - Ảnh 8.

Vịt chạy đồng trong tranh của Đặng Quang Tiến - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Với đề tài vịt chạy đồng, Đặng Quang Tiến muốn gợi ra hình ảnh một xã hội thu nhỏ, có phần hỗn độn nhưng mang dấu ấn riêng. Trong khi đó, bộ tranh rừng tràm tập trung vào cảnh sắc đặc trưng miền Nam.

Theo đuổi hiện thực ấn tượng, họa sĩ kết hợp quan sát thực tế với cách thể hiện giàu cảm xúc. Anh chủ yếu sử dụng màu nước, thực hiện những bức tranh khổ lớn đòi hỏi nhiều công sức.

Ba họa sĩ, ba cách kể chuyện, không bị bó buộc trong một chủ đề hay phong cách duy nhất. Từ phố cổ Hà Nội, miền Trung nhiều dông bão đến vùng sông nước phương Nam, triển lãm mở ra những lát cắt khác nhau về thiên nhiên, con người và ký ức.

Triển lãm Toàn - Dân - Tiến: Thiên nhiên và con người diễn ra đến hết ngày 24-11, tại Cảng Sài Gòn.

Cầu Long Biên, vòng bão miền Trung và đàn vịt chạy đồng miền Tây hội ngộ - Ảnh 9.
Cầu Long Biên, vòng bão miền Trung và đàn vịt chạy đồng miền Tây hội ngộ - Ảnh 10.

Du khách ngắm tranh của Đặng Quang Tiến - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Cầu Long Biên, vòng bão miền Trung và đàn vịt chạy đồng miền Tây hội ngộ - Ảnh 11.

Ba họa sĩ tại buổi khai mạc triển lãm - Ảnh: BTC

Cầu Long Biên, vòng bão miền Trung và đàn vịt chạy đồng miền Tây hội ngộ - Ảnh 12.Miền Tây đẹp nao lòng dù 'Ủa vịt có gì đẹp đâu? Sao lại vẽ vịt chạy đồng?'

Rừng đước, đàn cò, bầy vịt chạy đồng sót rơi cái trứng giữa xao xác rạ… những khung cảnh miền Tây hoài nhớ và thân thuộc trong tranh họa sĩ trẻ Đặng Quang Tiến khiến người xem nao lòng tại triển lãm ‘Nhiệt’ trong ngày 8-3.

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HOÀI PHƯƠNG
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    Chủ đề: cầu Long Biên vịt chạy đồng Toàn - Dân - Tiến triển lãm tranh ký ức

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