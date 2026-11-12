Hàng trăm hoạ sĩ tham gia thử thách Tết ‘Vẽ con dê’

Thử thách vẽ tranh Tết"Vẽ con dê" bắt đầu từ ngày 10-10 đến ngày 10-11-2026 - Ảnh: FBNV



Cùng một hình tượng con dê đại diện Tết Đinh Mùi 2027, mỗi họa sĩ lại có cách khai thác và thể hiện khác nhau. Có tác phẩm mang màu sắc vui nhộn, gợi nhớ ký ức tuổi thơ; có tác phẩm đưa linh vật này vào thế giới kỳ ảo, bí ẩn, thậm chí pha chút kinh dị.

Mỗi họa sĩ một góc nhìn về linh vật Tết

Illustration Challenge là sân chơi sáng tạo do TiredCity và Vietnam Local Artist Group (VLAG) tổ chức, tạo cơ hội để các họa sĩ thử sức với những chủ đề khác nhau, đồng thời đưa tác phẩm minh họa đến gần hơn với công chúng.

Chị Lê Thị Nhàn, chuyên viên truyền thông cộng đồng tại TiredCity, đồng thời là quản lý dự án Illustration Challenge #17 chia sẻ: “Hình tượng con dê là một chủ đề không dễ khai thác. Không phải họa sĩ nào cũng có kinh nghiệm sáng tác về linh vật này.”

Tác phẩm TAM DƯƠNG KHAI THÁI của họa sĩ Hằng Thùy - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, thay vì giới hạn cách thể hiện trong những hình ảnh quen thuộc, ban tổ chức khuyến khích người tham gia chủ động tìm tòi, phát triển ý tưởng theo góc nhìn riêng.

Sau khi khép lại thời gian nhận bài, ban tổ chức sẽ tiến hành đánh giá và lựa chọn 37 tác phẩm nổi bật để đưa lên các sản phẩm gây quỹ, gồm lịch và bao lì xì Tết. Kết quả cuộc thi sẽ được công bố vào ngày 19-11.

Tác phẩm MÙI ĐOÀN VIÊN của họa sĩ Vương Ngô - Ảnh: FBNV

Ba giám khảo của mùa thử thách này gồm họa sĩ Kim Duẩn, họa sĩ minh họa sách thiếu nhi Cẩm Anh và họa sĩ Trần Gia Khang, được biết đến với bút danh GiATE.

Các giám khảo chấm điểm độc lập dựa trên những tiêu chí về nội dung, mức độ hoàn thiện và tính thẩm mỹ, sau đó cùng trao đổi để thống nhất kết quả.

Đây cũng là hệ thống tiêu chí xây dựng, thảo luận và duy trì qua nhiều mùa tổ chức, nhằm đảm bảo chất lượng chuyên môn cũng như sự nhất quán trong định hướng của cuộc thi.

Tác phẩm Dê Jàzz của họa sĩ Nguyen Hai Ha - Ảnh: FBNV

Từ sân chơi minh họa đến những giá trị cộng đồng

Bên cạnh yếu tố sáng tạo, Illustration Challenge còn gắn với mục tiêu gây quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Thông qua các sản phẩm được phát triển từ tác phẩm dự thi, chương trình kết nối sự đóng góp của cộng đồng họa sĩ với những hoạt động hỗ trợ thiết thực.

Theo chị Lê Thị Nhàn, “Vẽ Con Dê” là mùa thứ 8 trong chuỗi Thử thách Linh vật. Mùa này, chương trình tiếp tục nhận được sự đồng hành của nhà tài trợ Wacom cùng các đơn vị bảo trợ truyền thông như Cổ Động, RGB, Chuyện của Hà Nội và Hoa Văn Đại Việt.

Trao 200 phần quà cho các em học sinh ở huyện Tương Dương (cũ), tỉnh Nghệ An - Ảnh: NVCC

Qua 7 mùa Thử thách Linh vật, chương trình đã gây quỹ được hơn 700 triệu đồng. Nguồn quỹ góp phần tổ chức hơn 1.000 buổi học tập và hoạt động phát triển, trao tặng hơn 200 phần quà cùng 27 bộ máy tính cho trẻ em và các điểm trường vùng sâu, vùng xa.

Tháng 3-2025, chiến dịch “Vẽ Con Rắn” ghi nhận tổng lợi nhuận hơn 161 triệu đồng sau gần ba tháng gây quỹ thông qua các sản phẩm lịch và bao lì xì.

Toàn bộ số tiền được sử dụng để trao 200 phần quà cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 tại 6 trường học thuộc huyện Tương Dương (cũ), tỉnh Nghệ An.

Đến tháng 3-2026, chiến dịch “Vẽ Con Ngựa” tiếp tục hoàn thành việc trao tặng và lắp đặt 27 bộ máy tính tại hai điểm trường ở tỉnh Lào Cai.

Cụ thể, Trường tiểu học và THCS Ngòi A, xã Mậu A được trang bị 15 máy tính; Trường tiểu học Yên Phú (khu B), xã Xuân Ái được trang bị 12 máy.

Trao tặng và lắp đặt máy tính cho hai điểm trường ở Lào Cai - Ảnh: NVCC

Trước đó, điều kiện học tin học tại hai điểm trường còn nhiều thiếu thốn. Ở Trường Ngòi A, trong số 15 máy tính được đầu tư từ năm 2018, chỉ còn 5 máy hoạt động. Trong khi đó, khu B của Trường tiểu học Yên Phú chưa có máy tính, học sinh phải di chuyển sang khu vực khác để học nhờ.

Sau khi được trang bị phòng tin học mới, tổng cộng 762 học sinh tại hai trường được hưởng lợi trực tiếp, gồm 221 học sinh tiểu học và 320 học sinh THCS tại Ngòi A, cùng 221 học sinh tiểu học tại Yên Phú.

Thư cảm ơn của Trường Tiểu học Yên Phú - Ảnh: NVCC

Chị Nhàn kể, trong chuyến trao tặng máy tính tại Lào Cai, cả hai trường đều chuẩn bị những bức thư cảm ơn được đóng khung để gửi đến đoàn. Đây là điều đội ngũ không nghĩ mình sẽ nhận được trước chuyến đi.

“Với chúng tôi, hai bức thư ấy mang nhiều ý nghĩa hơn một lời cảm ơn đơn thuần, bởi đó là sự kết nối giữa những đóng góp của cộng đồng họa sĩ và những giá trị thiết thực mà chương trình có thể mang lại cho các em nhỏ.

Đến nay, cả hai bức thư vẫn được lưu giữ và treo tại bảng kỷ niệm trong văn phòng TiredCity như một kỷ niệm đáng quý.” Chị Nhàn chia sẻ.

Những kết quả này cũng là động lực để TiredCity và VLAG tiếp tục duy trì chuỗi hoạt động, từng bước hoàn thiện hành trình sáng tác theo chủ đề 12 con giáp.

Cùng ngắm nhìn các tác phẩm tham dự Illustration Challenge #17 - Ảnh: FBNV

Từ những hình ảnh gần gũi, vui nhộn đến các ý tưởng mang màu sắc kỳ ảo, hình tượng con dê được các họa sĩ khai thác theo nhiều phong cách - Ảnh: FBNV

Mỗi tác phẩm thể hiện những góc nhìn khác nhau về linh vật năm Đinh Mùi 2027 - Ảnh: FBNV