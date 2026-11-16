Hoa hồng du học Úc: Đại lý tuyển sinh nhận bao nhiêu tiền từ các trường?

Các đại lý, công ty tư vấn du học vẫn đang đóng vai trò quan trọng trong việc tuyển sinh du học sinh đến Úc - Ảnh: STUDY ADELAIDE

Du học Úc qua các trung tâm tư vấn là lựa chọn của nhiều học sinh, sinh viên quốc tế. Theo khảo sát QILT năm 2024 do Chính phủ Úc tài trợ, có 92,5% sinh viên Việt Nam bậc đại học được khảo sát cho biết đã sử dụng dịch vụ đại lý để hỗ trợ ghi danh hoặc xin thị thực.

Hoa hồng du học Úc được trả bao nhiêu?

Hoa hồng tuyển sinh (agent commission) là khoản tiền cơ sở giáo dục trả cho đại lý, trung tâm tư vấn du học khi tuyển được sinh viên quốc tế theo thỏa thuận giữa hai bên.

Khoản hoa hồng thường được tính theo tỉ lệ phần trăm học phí năm đầu tiên, hoặc một số tiền cố định trên mỗi sinh viên nhập học. Một số hợp đồng còn có khoản thưởng theo kết quả tuyển sinh.

Theo cuộc điều tra của báo The Australian công bố năm 2026, phần nhiều đại học Úc thường trả hoa hồng tương đương 11-17% học phí năm đầu tiên của sinh viên quốc tế.

Chẳng hạn, với mức học phí giả định 50.000 AUD/năm (khoảng 870 triệu đồng), đại lý có thể nhận từ 5.500 đến 8.500 AUD (khoảng 96-148 triệu đồng) cho mỗi sinh viên nếu áp dụng mức hoa hồng trên.

Mỗi trường có chính sách và hợp đồng riêng. Chẳng hạn, trang thông tin dành cho đại lý của Đại học La Trobe, sau ngày chốt số lượng sinh viên ghi danh, trường gửi thông báo về khoản hoa hồng được hưởng để đại lý xuất hóa đơn yêu cầu thanh toán.

Theo The Australian, các đại học công lập Úc đã công bố chi tổng cộng hơn 530 triệu AUD (khoảng 9.220 tỉ đồng) hoa hồng cho đại lý tuyển sinh quốc tế trong năm 2024, trong khi doanh thu học phí quốc tế đạt khoảng 12,3 tỉ AUD (khoảng 214.000 tỉ đồng).

Trong đó, Đại học New South Wales (UNSW) chi khoảng 133,3 triệu AUD (2.319 tỉ đồng), Đại học Sydney chi 71 triệu AUD (1.235 tỉ đồng). Riêng UNSW thu khoảng 1,4 tỉ AUD (24.360 tỉ đồng) học phí từ sinh viên quốc tế trong cùng năm.

Con số hơn 530 triệu AUD chưa bao phủ toàn bộ hệ thống đại học Úc, do một số trường lớn như Monash, Melbourne và Queensland... không công bố riêng khoản chi hoa hồng.

Báo cáo kiểm toán các đại học công lập bang New South Wales cũng ghi nhận chi phí hoa hồng đại lý năm 2024 tăng 73,1 triệu AUD (khoảng 1.272 tỉ đồng), tương đương 28,7% so với năm 2023.

Mức hoa hồng giữa các cơ sở đào tạo có sự khác biệt lớn. Trong tài liệu giải trình quy định mới ban hành tháng 1-2026, Chính phủ Úc đề cập thông tin một số cơ sở được phản ánh trả hoa hồng lên tới 50% học phí một năm.

Vì sao Úc siết hoa hồng tuyển sinh từ năm 2026?

Úc bắt đầu siết lại cơ chế chi trả hoa hồng cho các đại lý tuyển sinh - Ảnh: STUDY AUSTRALIA

Theo khảo sát QILT năm 2024, có 87,8% sinh viên quốc tế bậc đại học được khảo sát sử dụng đại lý để hỗ trợ ghi danh hoặc xin thị thực.

Đối với các trường, đại lý giúp tiếp cận người học tại nước ngoài, hỗ trợ hồ sơ tuyển sinh và cung cấp thông tin về chương trình đào tạo.

Tuy nhiên, trong báo cáo rà soát hệ thống giáo dục quốc tế năm 2022, Bộ Giáo dục Úc cảnh báo mức hoa hồng khác nhau giữa các trường có thể khiến đại lý, các công ty tư vấn du học ưu tiên giới thiệu những chương trình mang lại thu nhập cao hơn, dù chưa chắc đáp ứng tốt nhất nhu cầu của sinh viên.

Chính phủ Úc cho biết có những trường hợp chuyển trường xuất phát từ nhu cầu học tập thực sự, nhưng cũng có nguy cơ đại lý tác động để sinh viên đổi cơ sở đào tạo để họ tiếp tục nhận hoa hồng.

Từ ngày 1-4-2026, Úc chính thức cấm các cơ sở giáo dục trả hoa hồng cho đại lý khi tuyển sinh viên quốc tế đã bắt đầu học tại một trường khác ở Úc nhưng chưa hoàn thành khóa học chính, trừ những trường hợp ngoại lệ được quy định.



Ông Julian Hill, Thứ trưởng phụ trách giáo dục quốc tế của Úc, cho rằng lệnh cấm sẽ hạn chế tình trạng đại lý thuyết phục sinh viên vừa đến Úc bỏ khóa học ban đầu để chuyển sang trường khác, qua đó bảo vệ quyền lợi người học.

Đến tháng 7-2026, hai cơ quan quản lý giáo dục Úc là TEQSA và ASQA tiếp tục cảnh báo về nguy cơ một số cơ sở đào tạo, đại lý sử dụng các thỏa thuận giới thiệu sinh viên hoặc hình thức thưởng khác để né quy định cấm hoa hồng chuyển trường.

Một thay đổi khác bắt đầu từ ngày 21-9-2026, khi Bộ Giáo dục Úc mở đợt thu thập dữ liệu hoa hồng bắt buộc đầu tiên.

Các cơ sở giáo dục có đăng ký tuyển sinh quốc tế phải khai báo những khoản hoa hồng đã chi trong giai đoạn 1-1 đến 30-6-2026, bao gồm tiền trả trực tiếp, gián tiếp và các lợi ích phi tiền mặt.

Theo ASQA, cơ sở không cung cấp thông tin theo yêu cầu có thể đối mặt mức phạt tối đa 21.840 AUD (khoảng 380 triệu đồng).

Đại lý dùng tiền hoa hồng vào những việc gì? Đại diện một công ty tư vấn du học tại phường Xuân Hòa (TP.HCM) cho biết khoản hoa hồng nhận từ các trường đại học thường được dùng để trả lương nhân viên tư vấn, xử lý hồ sơ nhập học, quảng cáo, tổ chức hội thảo tuyển sinh, chia cho các đối tác, cộng tác viên giới thiệu học sinh. "Vì vậy, số tiền hoa hồng nhận được không đồng nghĩa với lợi nhuận thực tế của doanh nghiệp", đại diện này nói. Bà Vi Lê - đại diện Công ty tư vấn du học Figo Group, phường Sài Gòn (TP.HCM) - cho biết doanh nghiệp này thường nhận hoa hồng từ các trường đại học Úc ở mức 7-12,5% học phí năm đầu tiên, tương đương khoảng 40-70 triệu đồng cho mỗi sinh viên nhập học. Từ nguồn thu này, công ty miễn phí dịch vụ làm hồ sơ du học cho khách hàng hoặc dùng để ưu đãi ngược trở lại như tặng vé máy bay sang Úc cho du học sinh Việt Nam.