Hộ chiếu Việt Nam tăng lên hạng 85 trong bảng xếp hạng Henley Passport Index tháng 11-2026 - Ảnh: INVESTASIAN



Theo bảng xếp hạng Henley Passport Index tháng 11-2026, hộ chiếu Việt Nam hiện đứng thứ 85 thế giới, đồng hạng với Chad, Comoros Islands, Guinea-Bissau và Jordan.

So với dữ liệu ngày 14-10, Việt Nam tăng 4 bậc, còn số điểm đến mà người mang hộ chiếu Việt Nam có thể nhập cảnh không cần xin thị thực trước tăng từ 49 lên 50.

Thứ hạng của hộ chiếu Việt Nam biến động khá nhiều trong năm nay. Hồi tháng 1, Việt Nam đứng hạng 86, sau đó tăng lên hạng 84 vào tháng 3, rồi lùi xuống hạng 89 vào tháng 10 trước khi bật lên trở lại trong tháng 11.

Ở nhóm đầu bảng, Singapore tiếp tục dẫn đầu thế giới với 193 điểm đến không cần xin thị thực trước. Nhật Bản và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đồng hạng hai với 188 điểm đến.

Hàn Quốc, vốn chia sẻ vị trí thứ hai với hai nước trên hồi tháng 10, nay lùi xuống hạng ba khi số điểm đến giảm từ 188 còn 187.

Ở vị trí thứ tư, 12 nước châu Âu đồng hạng với 185 điểm đến không cần xin thị thực trước, gồm Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Ireland, Ý, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha và Thụy Điển.

Tại Đông Nam Á, ngoài Singapore đứng đầu thế giới, Malaysia xếp thứ 6, Thái Lan, Indonesia và Philippines lần lượt đứng thứ 64, 67 và 72. Campuchia xếp hạng 88, Lào hạng 90 và Myanmar hạng 92.

Henley Passport Index do Henley & Partners công bố và cập nhật hằng tháng. Bảng xếp hạng đánh giá 199 hộ chiếu dựa trên khả năng tiếp cận 227 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bảng xếp hạng được xây dựng từ nguồn dữ liệu độc quyền của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) kết hợp với phân tích của đội ngũ nghiên cứu Henley & Partners.

