Nghiên cứu xem xét 50 quốc gia dựa trên nhiều yếu tố, từ cách người dân đánh giá cuộc sống, khả năng di chuyển bằng hộ chiếu, thu nhập, tuổi thọ và mức độ hòa bình - Ảnh: MAGNIFIC

Phần Lan đứng đầu Happy Passports Index 2026, bảng xếp hạng đánh giá 50 quốc gia dựa trên mức độ hài lòng với cuộc sống, sức mạnh hộ chiếu, thu nhập, tuổi thọ và mức độ an toàn, hòa bình.

Bảng xếp hạng do Công ty Global Citizen Solutions thực hiện. Nghiên cứu xem xét 50 quốc gia dựa trên nhiều yếu tố, từ cách người dân đánh giá cuộc sống, khả năng di chuyển bằng hộ chiếu, thu nhập, tuổi thọ và mức độ hòa bình.

Các yếu tố này được tổng hợp thành điểm số trên thang 100. Phần Lan đứng đầu với 93,2 điểm. Iceland xếp thứ hai với 92,4 điểm, trong khi Đan Mạch đứng thứ ba với 92,1 điểm.

Na Uy đứng thứ tư với 89,3 điểm và Thụy Điển đứng thứ sáu với 88,2 điểm.

Thụy Sĩ đứng thứ năm với 88,3 điểm. Hà Lan đứng thứ bảy với 86,2 điểm. New Zealand đứng thứ tám với 84,4 điểm, Áo đứng thứ chín với 83,8 điểm và Singapore đứng thứ 10 với 82,8 điểm.

Trong nhóm dẫn đầu, Phần Lan đạt 25,0 điểm về Wellbeing (hạnh phúc và chất lượng cuộc sống), 24,1 điểm về Freedom at Home (tự do tại nơi sinh sống), 24,5 điểm về Mobility (khả năng di chuyển) và 19,5 điểm về Prosperity, Health & Safety (thịnh vượng, sức khỏe và an toàn).

Iceland lần lượt đạt 23,2; 24,2; 23,4 và 21,7 điểm ở bốn nhóm tiêu chí. Đan Mạch đạt 23,2; 23,9; 24,5 và 20,5 điểm. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy giàu có và sở hữu hộ chiếu mạnh không nhất thiết giúp một quốc gia có thứ hạng cao.

Singapore có mức thu nhập cao nhất, tuổi thọ khỏe mạnh dài nhất và hộ chiếu mạnh nhất trong nhóm được khảo sát, nhưng chỉ đứng thứ 10 chung cuộc.

Chỉ số cho thấy khả năng tự do đưa ra lựa chọn cá nhân có mối liên hệ với mức độ hài lòng cuộc sống chặt chẽ hơn so với sức mạnh hộ chiếu hoặc thu nhập.

Malta, Bồ Đào Nha, Nhật Bản, Cyprus, Malaysia, Tây Ban Nha và Hy Lạp đều đạt điểm tốt về khả năng di chuyển bằng hộ chiếu và tuổi thọ, sức khỏe, nhưng người dân tại các nước này cho thấy mức độ hạnh phúc thấp hơn.

Trong khi đó, New Zealand, Úc và Malta đều nằm trong nửa trên của bảng xếp hạng ở phần lớn tiêu chí dù không thuộc nhóm 10 nước dẫn đầu về cả thu nhập lẫn sức mạnh hộ chiếu.

Đồ họa: AI