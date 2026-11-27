Việc phát hiện hệ thống đường hầm bí ẩn có thể trở thành một bước phát triển đáng chú ý đối với du lịch văn hóa Istanbul - Ảnh: Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ



Một số đường hầm dài hàng trăm mét, và các chuyên gia cho rằng hệ thống này có thể còn kéo dài thêm nhiều km.

Tin đồn về đường hầm bí ẩn đã tồn tại trong nhiều thế kỷ

Theo CNN, phát hiện được công bố trong quá trình triển khai dự án bảo tồn thánh đường Hagia Sophia, công trình có lịch sử khoảng 1.500 năm.

Được xây dựng vào thế kỷ 6 trên nền một ngôi đền La Mã, Hagia Sophia được sử dụng làm nhà thờ, sau đó thành nhà thờ Hồi giáo và bảo tàng. Từ năm 2020, công trình được sử dụng trở lại như một nhà thờ Hồi giáo.

Những tin đồn về các đường hầm bên dưới thánh đường Hagia Sophia đã tồn tại trong nhiều thế kỷ.

Vào thập niên 1940, một cấu trúc ngầm gồm bốn phòng, được xác định là một hypogeum (hệ thống đường hầm dưới lòng đất - PV) La Mã, cũng từng được phát hiện.

Năm 2025, dự án bảo tồn kéo dài ba năm bắt đầu được triển khai tại Hagia Sophia, bao gồm phục hồi mái vòm trung tâm và tăng cường khả năng chống động đất của công trình.

Trong quá trình làm sạch các tầng hầm dạng mái vòm nằm dưới khu vực từng là sân phía trong của Hagia Sophia, nhóm nghiên cứu phát hiện những cấu trúc ngầm trước đây chưa được biết đến.

Các chuyên gia sau đó tiến hành làm sạch, ghi nhận và bảo tồn hệ thống này. Những cấu trúc được phát hiện gồm đường hầm, kênh dẫn nước, các phòng có mái vòm, khu chôn cất và một lối đi được cho là liên quan đến một con đường La Mã từ thế kỷ 5.

Gần 3.000 tấn vật liệu được đưa lên từ đường hầm

Đến nay, gần 3.000 tấn đất và vật liệu vụn đã được đưa ra khỏi hệ thống ngầm. Khoảng 420m đường hầm đã được làm sạch. Các chuyên gia cho rằng hệ thống có thể còn kéo dài thêm nhiều km.

Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Nuri Ersoy, người kiểm tra khu vực ngày 20-11, cho biết hệ thống ngầm từng đảm nhiệm những chức năng quan trọng trong phân phối nước và thoát nước mưa.

Theo ông, việc khám phá các cấu trúc này giúp giới nghiên cứu có thêm hiểu biết về hệ thống quản lý nước lịch sử của Istanbul.

Các nhóm nghiên cứu cũng xác định 6 không gian ngầm nối với 9 đường hầm. Đường hầm dài nhất đã được làm sạch khoảng 180m.

Ông Ersoy cho biết nhóm nghiên cứu cho rằng đường hầm này có thể liên quan đến một con đường La Mã.

Tuyến đường chạy song song với mặt tiền lối vào thánh đường Hagia Sophia, bắt đầu từ khu vực phía trước Trường Fatih trong quần thể Hagia Sophia và kéo dài về phía lối vào dành cho khách tham quan.

Một phát hiện đáng chú ý khác nằm bên dưới khu vực được gọi là Vườn Vizier. Sau khi làm sạch, nhóm nghiên cứu xuống được khoảng 1,5m bên dưới nền đất phủ bùn.

Các chuyên gia cho rằng phần cấu trúc này có thể có niên đại sớm hơn cả thánh đường Hagia Sophia hiện nay. Quá trình khai quật đang làm lộ ra các lớp kiến trúc bên dưới công trình, trải qua nhiều thời kỳ lịch sử.

Bước phát triển đáng chú ý đối với du lịch Bên cạnh việc tiếp tục làm sạch, ghi nhận và bảo tồn hệ thống ngầm, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cũng hướng tới khả năng mở một số khu vực phù hợp cho công chúng tham quan. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể chưa được công bố. Nhà sử học và hướng dẫn viên Hasan Barış Partal nhận định việc này có thể trở thành một bước phát triển đáng chú ý đối với du lịch văn hóa Istanbul. Hagia Sophia hiện là một trong những địa điểm thuộc danh sách Di sản thế giới UNESCO. Công việc làm sạch, lập hồ sơ và bảo tồn vẫn đang được tiếp tục, trong khi nhiều phần của mạng lưới bên dưới công trình chưa được đưa ra ánh sáng.