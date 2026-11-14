Hé lộ nguyên nhân tàu chở dầu đâm lật ngang tàu du lịch chở 180 người ở Mỹ

Lực lượng cứu hộ đưa người lên khỏi mặt nước sau vụ va chạm - Ảnh: AP



Hãng tin AP ngày 14-11 dẫn thông tin ban đầu cho biết tàu chở dầu Atlantic Asphalt có dấu hiệu trục trặc về hệ thống lái, trước khi đâm vào tàu du lịch American Heritage đang neo đậu với 180 người trên tàu.

Theo số liệu từ Cảng New Orleans, lượng khách trên tàu du lịch vào khoảng 129 người, chưa tính các thành viên thủy thủ đoàn.

Sự cố xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 13-11 (giờ địa phương), khi tàu du lịch 5 tầng American Heritage đang neo tại bến để hành khách lên bờ, sau chuyến hải trình 8 ngày qua nhiều điểm dừng dọc sông Mississippi thuộc hai bang Louisiana và Mississippi.

Chỉ vài phút sau va chạm, con tàu bắt đầu nghiêng và lật úp ngay trong thời điểm lực lượng chức năng đang tiến hành sơ tán những người trên tàu.

Hàng chục người trên tàu và ít nhất hai cảnh sát đã được cứu khỏi vùng nước sông Mississippi lạnh khoảng 19°C để chuyển sang các tàu lân cận.

Liên quan đến nguyên nhân va chạm, đại diện Tuần duyên Mỹ Melanie Burnham nhận định tàu chở dầu có dấu hiệu mất khả năng điều hướng, nhưng nguyên nhân chính xác vẫn đang được làm rõ.

Hoạt động tiếp cận hiện trường của nhóm điều tra thuộc Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) cũng bị gián đoạn ban đầu, do lệnh đình chỉ bay trên toàn quốc vì trục trặc liên lạc tại các trung tâm kiểm soát không lưu khu vực.

Tàu du lịch American Heritage lật nghiêng sau vụ va chạm trên sông Mississippi - Ảnh: AP

Dựa trên dữ liệu video, chuyên gia luật hàng hải Martin Davies thuộc Đại học Tulane nhận định con tàu có khả năng đã gặp trục trặc hệ thống đáng kể, và sự cố va chạm đúng thời điểm hành khách đang lên bờ là điều "rất không may".

Ông Davies cho biết thời điểm đó tàu chở dầu đang chạy chậm ngược dòng sông Mississippi. Việc một con tàu di chuyển ngược dòng gặp sự cố như vậy cho thấy hẳn đã có trục trặc đáng kể xảy ra.

Vị chuyên gia cũng lưu ý các tàu chở dầu đều có hoa tiêu địa phương dẫn đường, và tàu Atlantic Asphalt đã vượt qua khúc cua khó Algiers Point trước khi xảy ra va chạm.

Hãng tin AP dẫn dữ liệu từ Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) thông tin tàu Atlantic Asphalt thuộc quyền sở hữu của Nave Shipping SA, một doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại Monrovia, Liberia.

Hệ thống theo dõi hàng hải MarineTraffic cho biết Nave Shipping SA là công ty con của Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc (CSSC).

Atlantic Asphalt là tàu chuyên chở nhựa đường và bitum khối lượng lớn, có chiều dài khoảng 160m và treo cờ Quần đảo Marshall.

Trong khi đó, tàu du lịch American Heritage do hãng American Cruise Lines vận hành, được đóng năm 2015 với thiết kế năm tầng và sức chứa tối đa 150 hành khách.

Tàu chở dầu Atlantic Asphalt sau vụ va chạm với tàu du lịch American Heritage - Ảnh: AP

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ tàu chở dầu đâm tàu du lịch - Ảnh: AP

Toàn cảnh hiện trường vụ tàu chở dầu Atlantic Asphalt đâm lật tàu du lịch American Heritage - Ảnh: AP