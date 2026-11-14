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Tàu chở dầu đâm lật ngang tàu du lịch ở Mỹ

tác giả
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO

Một tàu chở dầu nghi bị mất lái đã đâm vào tàu du lịch chở 180 người trên sông Mississippi, Mỹ, khiến con tàu lật nghiêng và chìm phần lớn dưới nước. Toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn đều sống sót.

Tàu chở dầu đâm lật tàu du lịch ở Mỹ, 32 người nhập viện - Ảnh 1.

Tàu du lịch American Heritage lật nghiêng, sau khi bị tàu chở dầu Atlantic Asphalt đâm trên sông Mississippi ngày 13-11 - Ảnh: AP

Theo Hãng tin AP, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 13-11 (giờ địa phương), khi tàu chở dầu Atlantic Asphalt đâm vào tàu du lịch American Heritage đang neo đậu gần cảng New Orleans, bang Louisiana, Mỹ.

Tàu American Heritage đã cập bến khoảng hai giờ trước đó để hành khách lên bờ. Thời điểm xảy ra va chạm, trên tàu có khoảng 129 hành khách cùng các thành viên thủy thủ đoàn.

Thị trưởng New Orleans Helena Moreno cho biết tàu chở dầu đã "mất kiểm soát" trước khi đâm vào tàu du lịch. Cú va chạm khiến tàu American Heritage bắt đầu chìm, sau đó nghiêng hẳn và lật sang một bên, khiến nhiều người rơi xuống sông Mississippi.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy con tàu 5 tầng nằm nghiêng, phần lớn thân tàu chìm dưới nước. Một số hành khách mặc áo phao nổi trên mặt nước, trong khi những người khác cố bám vào lan can để thoát thân.

Lực lượng cứu hỏa, cảnh sát, Tuần duyên Mỹ và các nhân viên y tế khẩn cấp nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nhiều tàu thuyền tư nhân gần đó cũng tham gia cứu hộ, đưa hơn 12 người lên khỏi mặt nước.

Tại cuộc họp báo chiều 13-11, bà Moreno thông tin tất cả những người trên hai tàu đều đã được xác định tình trạng, không có trường hợp tử vong.

Tổng cộng 32 hành khách trên tàu du lịch được đưa đến bệnh viện điều trị, nhưng không ai bị thương nguy kịch. Hai sĩ quan cảnh sát cảng cũng phải nhập viện trong quá trình cứu hộ, song sức khỏe đều ổn định.

Thị trưởng Moreno gọi chiến dịch cứu hộ thành công là một "phép màu trên sông Mississippi".

Chia sẻ với Đài CBS News, ông Jamie Holford - nhân chứng tại thời điểm sự việc xảy ra - cho biết ông nhìn thấy hành khách hối hả rời tàu, một số người phải trèo qua lan can khi con tàu bắt đầu lật.

"Khung cảnh trông giống như một cảnh trong phim Titanic", ông mô tả, gọi tiếng va chạm nghe như "hàng tấn thép bị nghiền ép vào nhau".

Sau tai nạn, Tuần duyên Mỹ đã phong tỏa hoạt động lưu thông tàu thuyền tại khu vực để phục vụ công tác cứu hộ.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) thông báo sẽ cử nhóm điều tra đến hiện trường ngày 14-11 để làm rõ nguyên nhân vụ va chạm.

Tàu chở dầu nghi mất lái đâm lật tàu du lịch ở Mỹ - Ảnh 3.Tàu chở hàng bị lật gần bãi cạn Scarborough, Trung Quốc và Philippines gấp rút cứu hộ

Chiếc tàu chở hàng gặp nạn treo cờ Singapore, chở quặng sắt và đang trên đường tới thành phố Dương Giang, miền nam Trung Quốc.

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HÀ ĐÀO
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    Chủ đề: tàu chở dầu Mỹ tàu du lịch lật tàu

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