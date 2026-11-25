Anh T. tại thời điểm khi lực lượng chức năng phát hiện - Ảnh: CA

Đại úy Ngô Trường Thành, cán bộ Công an phường An Khê (Đà Nẵng), là người trực tiếp tham gia tìm kiếm thân nhân cho nam thanh niên P.H.T. (31 tuổi).

Từ những manh mối ít ỏi, tìm lại gia đình sau gần 7 năm mất liên lạc

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, anh Thành cho biết chiều 23-11, trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phát hiện một thanh niên sống trong ống cống trên đường Nhơn Hòa 21. Đây là khu vực đất của Nhà nước, khá cao ráo và chưa thi công.

Sau đó, nam thanh niên được đưa về Công an phường An Khê để hỗ trợ.

Người này rất ít nói, ngại tiếp xúc với người lạ, nên việc xác minh nhân thân gặp không ít khó khăn.

Bằng sự kiên trì động viên, trò chuyện, các cán bộ công an dần nắm được một số thông tin về nam thanh niên, xác định người này là P.H.T. (31 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình).

T. cũng cung cấp được tên cha, mẹ, anh ruột.

"Những thông tin T. cung cấp cho thấy quê của anh ở tỉnh Hà Nam cũ, nay là tỉnh Ninh Bình" - Đại úy Thành chia sẻ.

Từ những manh mối ít ỏi này, Công an phường An Khê đã liên hệ công an xã ở quê của T. để nhờ xác minh, tìm người thân.

"Chúng tôi gửi hình ảnh T. cùng thông tin cá nhân thu thập được. Công an xã hỗ trợ rất nhiệt tình, chuyển hình ảnh và thông tin xuống các khu dân cư" - Đại úy Thành kể.

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, Công an phường An Khê nhận được tin vui là đã tìm được người thân của T..

Tuy nhiên khi Đại úy Thành gọi video để T. nói chuyện với người thân, nam thanh niên vẫn ngại ngùng, lấy tay che mặt.

Ngay trong đêm, gia đình anh T. đã thuê xe từ Ninh Bình vào Đà Nẵng để đón anh.

Đại úy Ngô Trường Thành cùng người thân của anh P.H.T. - Ảnh: C.A.

Cuộc sống lang bạt và khoảnh khắc đoàn tụ đầy xúc động

Theo cơ quan chức năng, năm 2017, anh T. sang Nhật du học với hy vọng vừa học vừa làm, phụ giúp gia đình. Tuy nhiên vì nhiều lý do, anh thôi học và trở về nước. Mang nặng mặc cảm vì gia đình đã vay mượn, dành dụm một khoản tiền lớn cho mình đi du học, T. không dám trở về nhà.

Đại úy Thành cho biết khi liên lạc với anh trai T. thì được cho biết khoảng tháng 8-2019, T. từng nhắn tin về nhà với nội dung: "Mọi người đừng có lo". Đây cũng là lần liên lạc cuối cùng của T. với gia đình.

Sau đó T. sống lang thang một thời gian ở TP.HCM, rồi trôi dạt về Đà Nẵng.

Trong thời gian được hỗ trợ tại trụ sở Công an phường An Khê, T. được các cán bộ mua đồ ăn, nước uống và bố trí chỗ nằm nghỉ.

"Sau khi anh ăn uống, chúng tôi bảo lên giường nằm nghỉ đi nhưng anh ấy ngồi xổm. Đến khi mệt mới lên giường ngủ", Đại úy Thành kể.

Cũng theo Đại úy Thành, T. rất kiệm lời, ngại tiếp xúc với người lạ, chỉ trả lời khi được hỏi. T. không có bất cứ giấy tờ tùy thân gì.

T. cho biết thường đến các siêu thị vào cuối ngày khi họ bỏ thực phẩm hết hạn để lấy về ăn; vệ sinh cá nhân thì nhờ vòi nước của người dân.

Khoảng 7h45 sáng 24-11, sau một đêm di chuyển, bố, anh ruột, hai người cô và một người em họ của T. đã có mặt tại trụ sở Công an phường An Khê để đón người thân.

"Lúc mới gặp gia đình, T. vẫn còn e dè, đeo khẩu trang" - Đại úy Thành chia sẻ.

Các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục động viên để T. cởi mở hơn với người thân, đồng thời chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho cả gia đình khi cần. Sau ít giờ nghỉ ngơi, gia đình đã đưa anh T. trở về quê hương sau gần 7 năm xa cách.

Bức thư cảm ơn của gia đình anh T. gửi Công an phường An Khê - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG chụp lại

Đại úy Thành chia sẻ thêm sáng 25-11, người thân của T. gửi cho cán bộ công an xem bức ảnh anh bế một đứa cháu trên tay. "Nhìn T. lúc đó thật hạnh phúc", Đại úy Thành nói.

Thượng tá Nguyễn Anh Dũng - Trưởng Công an phường An Khê - cho biết quá trình tìm kiếm thân nhân cho anh T. gặp không ít khó khăn do thông tin ban đầu ít ỏi.

Khi chứng kiến T. được đoàn tụ với gia đình sau nhiều năm mất liên lạc, niềm vui của người thân cũng là niềm vui của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.