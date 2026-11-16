Người phụ nữ lưu lạc ở Trung Quốc 24 năm, được công an giúp trở về đoàn tụ gia đình

Bà Lan (bìa trái) lưu lạc ở Trung Quốc suốt 24 năm, được Công an phường Đông Sơn hỗ trợ thực hiện các thủ tục về đoàn tụ với gia đình - Ảnh: CÔNG AN PHƯỜNG ĐÔNG SƠN



Ngày 16-11, thông tin từ Công an phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa hỗ trợ bà Lê Thị Lan (57 tuổi), người bị lưu lạc sang Trung Quốc suốt 24 năm, trở về quê hương đoàn tụ cùng gia đình.

Theo Công an phường Đông Sơn, thông qua mô hình Phòng tiếp dân trực tuyến, đơn vị tiếp nhận thông tin về trường hợp bà Lê Thị Lan đang lưu lạc tại Trung Quốc, có nguyện vọng trở về quê hương (tổ dân phố Cao Sơn, phường Đông Sơn) và gặp lại người thân sau nhiều năm xa cách.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an phường Đông Sơn đã chỉ đạo thành lập tổ công tác xác minh, hỗ trợ công dân thực hiện những thủ tục cần thiết.

Quá trình xác minh, tổ công tác đã rà soát, kết nối với các công dân phường Đông Sơn đang sinh sống, làm việc hợp pháp tại Trung Quốc để tìm kiếm thông tin, hỗ trợ bà Lan. Đồng thời lực lượng công an phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thủ tục pháp lý.

Sau hơn 6 tháng kiên trì xác minh, kết nối và hoàn thiện các thủ tục cần thiết, ngày 15-11-2026, bà Lê Thị Lan đã chính thức trở về Việt Nam, đoàn tụ với gia đình sau 24 năm xa cách.

Theo Công an phường Đông Sơn, kết quả cho thấy hiệu quả thiết thực của mô hình "Phòng tiếp dân trực tuyến", giúp lực lượng công an kịp thời tiếp nhận thông tin, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và hỗ trợ người dân giải quyết khó khăn, vướng mắc, kể cả khi họ đang ở nước ngoài.