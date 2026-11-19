Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an và Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Sinh Nhật Tân trao kỷ niệm của chương trình cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong công tác tái hòa nhập cộng đồng - Ảnh: ĐAN THUẦN

Ngày 19-11, Bộ Công an phối hợp UBND TP.HCM tổ chức chương trình truyền thông về công tác tái hòa nhập cộng đồng khu vực phía Nam với chủ đề "Đi về hướng bình minh".

Đến dự chương trình có Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an; ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TP.HCM; ông Trần Văn Bảy - Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cùng đại diện các sở, ngành, các cục nghiệp vụ Bộ Công an và công an các tỉnh, thành phía Nam.

Bên cạnh đó chương trình có sự tham dự của gần 200 người tái hòa nhập cộng đồng cùng đại diện các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia hoạt động kết nối việc làm và tư vấn hướng nghiệp.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy phát biểu tại chương trình - Ảnh: ĐAN THUẦN

Trao cơ hội để người trở về làm lại cuộc đời

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Trần Văn Bảy cho biết công tác giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước.

"Chấp hành xong án phạt tù không phải là kết thúc một hành trình, mà là bắt đầu một hành trình mới - hành trình trở về với gia đình, cộng đồng và cuộc sống lương thiện. Trên hành trình ấy, người trở về phải đối mặt với không ít khó khăn từ việc làm, sinh kế, mặc cảm, định kiến đến những rào cản trong cuộc sống.

Vì vậy nếu chỉ yêu cầu người lầm lỗi sửa chữa mà không mở ra con đường để họ sửa chữa, chúng ta chưa thể tạo nên sự chuyển biến thực chất.

Một người được giúp đỡ đúng lúc có thể thay đổi cuộc đời, một người được trao cơ hội đúng thời điểm có thể trở thành công dân có ích và một cuộc đời được hồi sinh chính là một đóng góp thiết thực cho sự bình yên của xã hội", ông Bảy chia sẻ.

Cũng theo ông Trần Văn Bảy, TP.HCM hiện có 15.098 người tái hòa nhập cộng đồng, trong năm 2026 đã tiếp nhận mới 2.656 người.

Chính sách tín dụng đã hỗ trợ 442 người vay vốn với tổng số tiền hơn 31 tỉ đồng. Cùng với đó, nhiều mô hình hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng như "Thắp sáng tương lai cho người tái hòa nhập cộng đồng" trên địa bàn xã Xuân Sơn.

Mô hình 5+1 tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng tại phường Vĩnh Tân; mô hình "Đồng hành tái hòa nhập - Vững bước tương lai" tại phường Tân Uyên... đã được triển khai, góp phần tạo việc làm, giúp người trở về ổn định cuộc sống.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến phát biểu chỉ đạo, định hướng - Ảnh: ĐAN THUẦN

Phát biểu định hướng, Thượng tướng Lê Văn Tuyến cho biết thực hiện nhất quán chủ trương, chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau", thời gian qua, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng; hướng dẫn, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, tạo điều kiện để họ được vay vốn, tiếp cận việc làm và hòa nhập cộng đồng.

Cấp ủy, chính quyền một số địa phương đã quan tâm chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng công an thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng. Đến nay, cả nước có trên 162.000 người tái hòa nhập cộng đồng, trong đó hơn 70.000 người có việc làm ổn định.

Các địa phương đã xây dựng, nhân rộng gần 1.850 mô hình, đồng thời bố trí nguồn lực kinh phí hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, góp phần tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù có việc làm, từng bước ổn định cuộc sống.

Nhiều gian hàng tư vấn việc làm, hướng nghiệp được bố trí tại chương trình - Ảnh: ĐAN THUẦN

Thượng tướng Lê Văn Tuyến đề nghị các cơ quan, đơn vị chức năng chủ động phối hợp với Bộ Công an triển khai hiệu quả các quy định, chương trình phối hợp trong công tác tái hòa nhập cộng đồng; nhân rộng các mô hình, cách làm hay nhằm giúp người chấp hành xong án phạt tù sớm hòa nhập cộng đồng, có việc làm ổn định, hạn chế thấp nhất nguy cơ tái phạm tội.

Ông cũng đề nghị các cơ quan chức năng, doanh nghiệp quan tâm, mở rộng vòng tay hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù vay vốn tín dụng, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và thu hút vào làm việc.

Đồng thời phối hợp quản lý, giám sát, giúp người chấp hành xong án phạt tù thực sự hoàn lương, có việc làm, sớm ổn định cuộc sống, đóng góp cho gia đình, xã hội và không tái phạm tội.

Trung tướng Mai Hoàng và Trung tướng Trần Văn Thiện - Cục trưởng Cục C11 Bộ Công an trao kỷ niệm của chương trình cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong công tác tái hòa nhập cộng đồng - Ảnh: ĐAN THUẦN

Cuộc đoàn tụ xúc động

Tại chương trình, những người từng chấp hành án phạt tù và nay đã ổn định cuộc sống có dịp gặp gỡ, tri ân các cán bộ quản giáo, những doanh nghiệp đã đồng hành, tiếp thêm niềm tin và mở ra cơ hội để họ làm lại cuộc đời.

Chương trình còn có sự xuất hiện của M. (26 tuổi), cô gái đang chấp hành bản án 18 năm tù về tội liên quan đến ma túy.

Cuộc hội ngộ đầy cảm xúc trên sân khấu chương trình - Ảnh: ĐAN THUẦN

Được ban tổ chức tạo điều kiện, ngay trên sân khấu chương trình, M. bất ngờ được gặp mẹ, em trai và cô con gái nhỏ năm nay vừa bước vào lớp 1.

Món quà ngoài sức tưởng tượng của chương trình khiến gia đình M. vỡ òa trong niềm vui xen lẫn nước mắt. Giữa niềm hạnh phúc được gặp lại người thân, M. được mẹ trao di ảnh người cha đã qua đời trong thời gian cô chấp hành án. Khoảnh khắc ấy khiến không ít người có mặt tại chương trình lặng đi vì xúc động.

Ôm di ảnh cha, M. nghẹn ngào hứa với mẹ, em trai và con gái sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để sớm có ngày đoàn tụ cùng gia đình. Cô cũng không quên gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức đã tạo điều kiện để cô có cuộc gặp đầy ý nghĩa, tiếp thêm động lực để cô vững tin vào một ngày được trở về.