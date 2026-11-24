Công an phường đã tìm và liên hệ người thân của anh T. đến đón anh về - Ảnh: CACC

Công an phường An Khê (Đà Nẵng) vừa giúp một nam thanh niên trở về gia đình sau gần 7 năm mất liên lạc.

Theo đó, chiều 23-11, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phát hiện một thanh niên sống trong ống cống chưa thi công tại khu đất trống trên đường Nhơn Hòa 21.

Nam thanh niên được đưa về Công an phường An Khê để hỗ trợ. Qua xác minh, công an xác định người này là P.H.T. (31 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình).

Theo cơ quan chức năng, năm 2017, anh T. sang Nhật Bản du học với hy vọng vừa học vừa làm, phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, việc học tập không như kỳ vọng, khiến anh mặc cảm vì gia đình đã vay mượn, dành dụm một khoản tiền lớn để lo cho mình. Anh T. không dám trở về nhà.

Thời điểm lực lượng chức năng phát hiện anh T. - Ảnh: CACC

Từ năm 2019, anh cắt đứt liên lạc với người thân, sống lang thang từ TP.HCM đến Đà Nẵng. Những ống cống giữa các khu đất trống trở thành nơi anh trú ngụ, che mưa nắng qua ngày.

Sau khi tiếp nhận, Công an phường An Khê đã kiên trì trò chuyện, động viên và nhanh chóng phối hợp công an xã ở quê anh T. để xác minh nhân thân. Lực lượng công an đã tìm được gia đình và kết nối để người thân anh T. vào Đà Nẵng đón anh về.

Các cán bộ Công an phường An Khê còn tự nguyện hỗ trợ anh T. một phần chi phí, quần áo và những vật dụng cần thiết cho hành trình trở về quê.

Trong thư cảm ơn gửi Công an phường An Khê, đại diện gia đình anh T. viết:

"Sau nhiều năm mong ngóng, chờ đợi và tìm kiếm, nhờ sự tận tâm, tinh thần và trách nhiệm, hết lòng vì nhân dân của các đồng chí, gia đình chúng tôi đã có được niềm vui đoàn tụ tưởng chừng như rất khó thành hiện thực. Sự giúp đỡ của các đồng chí không chỉ mang lại niềm hạnh phúc cho gia đình mà còn lan tỏa giá trị nhân văn tốt đẹp…".