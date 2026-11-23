Sáng 23-11, lực lượng tìm kiếm vớt được chiếc xe máy SH của anh T. dưới sông Tiên, cách cầu Chìm khoảng 100m - Ảnh: NGUYỄN HÙNG

Trưa 23-11, ông Nguyễn Hùng Anh, Chủ tịch UBND xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng, cho biết sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, sáng nay cơ quan chức năng phát hiện chiếc xe máy SH của anh T.Đ.T. (28 tuổi, trú xã Tiên Phước) dưới sông Tiên.

Vị trí chiếc xe máy được tìm thấy cách cầu Chìm - nơi nghi ngờ anh T. gặp nạn khoảng 100m.

Theo ông Hùng Anh, sáng 23-11, thời tiết trên địa bàn thuận lợi, nước sông Tiên cũng rút cạn hơn. Hiện có hàng trăm người gồm cơ quan chức năng địa phương, Đội SOS Quảng Nam và người dân tổ chức tìm kiếm tại khu vực gần cầu Chìm và dọc sông Tiên, hy vọng sớm tìm được anh T..

Trước đó, khoảng 23h khuya 20-11, anh T. bị mất liên lạc. Cơ quan chức năng sau đó trích xuất camera, phát hiện xe máy của anh T. đi xuống cầu Chìm, đến giữa cầu thì không thấy đèn xe sáng, các camera khác ở phía đối diện không thấy anh T. đi qua bên kia cầu.

Chiếc xe máy của anh T. bị hư hỏng phần đầu - Ảnh: HỒNG NGHĨA

Nghi ngờ nạn nhân bị nước cuốn trôi, lực lượng chức năng cùng gia đình và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm.

Theo lãnh đạo UBND xã Tiên Phước, cầu Chìm bắc qua sông Tiên, được xây dựng từ nhiều năm trước. Ngày nắng xe qua lại bình thường nhưng khi mưa lớn, có thời điểm cầu bị ngập nước. Phía 2 đầu cầu đều có biển cảnh báo nguy hiểm, đề phòng ngập nước. Thời điểm anh T. đi xe máy qua cầu trời có mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về gây ngập cầu, nước chảy mạnh.

Được biết, cách cầu Chìm khoảng 200m đã có cầu Sông Tiên để người dân đi lại thuận lợi. Tuy vậy, nhiều người ở khu vực xã Tiên Cảnh cũ (nay là xã Tiên Phước) vẫn thường có thói quen qua lại bằng đường cầu Chìm vì khoảng cách gần hơn.

Trích camera tìm nam thanh niên cùng xe máy mất tích giữa cây cầu Chìm Camera ghi nhận hình ảnh nam thanh niên ở TP Đà Nẵng đi xe máy xuống khu vực cầu ngập nước, sau đó bị mất liên lạc, cơ quan chức năng đang tổ chức tìm kiếm.



