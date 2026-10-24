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Đã tìm được chủ nhân xe máy nằm dưới mương nước ở Đồng Tháp

tác giả
HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

Liên quan vụ phát hiện xe máy dưới mương nước ven đường, Công an xã Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp đã xác định được chủ nhân.

Đã tìm được chủ nhân xe máy nằm dưới mương nước ở Đồng Tháp - Ảnh 1.

Hiện trường nơi phát hiện vụ việc - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Liên quan đến vụ người dân phát hiện chiếc xe máy nằm dưới mương nước ven đường, ngày 24-10, Công an xã Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp cho hay đã tìm được chủ nhân chiếc xe máy này. Hiện người nhà chủ nhân của chiếc xe máy trên đã đến liên hệ với Công an xã Tân Phú Đông để làm việc.

Qua xác minh ban đầu, chiếc xe do chồng chị Trần Huỳnh N. quê Đồng Tháp cầm lái vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Trình bày với công an, chị N. cho hay vào thời điểm trên chồng của chị đang trên đường đi giao gà cho khách thì bị té ngã trong đêm khuya, không quen đường. Sau đó, người này không thể chạy xe về nên bỏ lại xe tại hiện trường. Do ở địa phương khác đến và không nhớ chính xác vị trí bị ngã, người này không thể quay lại tìm xe.

Trước đó, khoảng 15h ngày 11-10, trong lúc cắt cỏ, một người dân ở xã Tân Phú Đông phát hiện chiếc nón bảo hiểm và một chiếc dép nằm trên đoạn đê bao sông Cửa Tiểu, cách phà Bến Chùa khoảng 700m.

Nghi có người bị té xuống mương nước, người dân trình báo công an để kiểm tra, xác minh. Sau đó, lực lượng Công an xã Tân Phú Đông tổ chức tìm kiếm và phát hiện chiếc xe máy biển số 66G1-132.27 nằm dưới mương nước.

Thời điểm mới phát hiện, chủ nhân chiếc xe vẫn chưa được xác định. Công an xã đã thông báo tìm người liên quan để phục vụ công tác xác minh.

Đã tìm được chủ nhân xe máy nằm dưới mương nước ở Đồng Tháp - Ảnh 2.

Chiếc xe máy được tìm thấy dưới mương nước ven đường - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Đã tìm được chủ nhân xe máy nằm dưới mương nước ở Đồng Tháp - Ảnh 3.Video: Xe Mercedes chở 3 người trong gia đình lao xuống kênh

TTO - Xe Mercedes chở 3 người trong gia đình lao xuống kênh tại bãi đất trống bên kênh Bà Ngọt, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang. Hiện thi thể 3 nạn nhân đã được đưa lên bờ.

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    Chủ đề: giao gà Đồng Tháp té ngã xe máy

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