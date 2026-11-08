Hàng xuất khẩu Việt Nam sang Tây Phi chịu thêm phụ phí 800 USD/container

Cước tàu biến động, hàng hóa xuất khẩu thêm áp lực dịp cuối năm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), thị trường vận tải container quốc tế tiếp tục biến động, với giá cước tăng giảm trái chiều giữa các tuyến và nhiều chuyến tàu bị cắt giảm.

Đáng chú ý, từ ngày 4-11, hãng tàu Maersk áp dụng phụ phí mùa cao điểm (PSS) 800 USD/container đối với hàng xuất khẩu từ Việt Nam sang Tây Phi. Mức thu áp dụng cho cả container 20 feet và 40 feet, bao gồm container khô và container lạnh chở thủy sản.

Đây là khoản phụ phí bổ sung vào cước vận chuyển, chưa bao gồm phí địa phương và các chi phí phát sinh khác. Maersk gọi đây là phụ phí mùa cao điểm, thường được các hãng tàu sử dụng để điều chỉnh giá vận chuyển trong những giai đoạn nhu cầu hoặc năng lực khai thác thay đổi.

Với doanh nghiệp xuất khẩu, khoản thu mới đồng nghĩa chi phí vận chuyển mỗi container thuộc diện áp dụng tăng thêm 800 USD.

Hàng xuất khẩu sang Tây Phi chịu thêm phụ phí 800 USD/container - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo VASEP, nếu doanh nghiệp đã ký hợp đồng bán hàng với giá cố định và phải chịu cước vận chuyển, chi phí phát sinh có thể làm giảm biên lợi nhuận. Trường hợp chuyển khoản tăng này vào giá bán, hàng Việt Nam có thể chịu thêm áp lực cạnh tranh tại thị trường nhập khẩu.

Trong khi đó, giá cước vận tải biển đang phân hóa giữa các tuyến. Cước container từ TP.HCM đi Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 6%, còn 44 USD/container 40 feet. Tuyến TP.HCM - Laem Chabang (Thái Lan) có cước vận chuyển container lạnh 40 feet khoảng 14,55 triệu đồng, nhưng tổng chi phí niêm yết gồm một số phụ phí đầu xuất khẩu lên tới 24,74 triệu đồng.

Theo Drewry, hãng tư vấn vận tải biển của Anh, chỉ số giá cước container thế giới (WCI) ngày 22-10 tăng 2%, đạt 4.585 USD/container 40 feet. Riêng tuyến Thượng Hải - New York đạt 10.166 USD/container.

Không chỉ chịu áp lực chi phí, doanh nghiệp xuất khẩu còn đối mặt nguy cơ chậm giao hàng khi các hãng tàu dự kiến hủy 56/714 chuyến theo lịch từ tuần 44 đến tuần 48-2026, tương đương gần 8%.

Cùng lúc, việc điều chỉnh mạng lưới vận tải qua Biển Đỏ và kênh đào Suez có thể làm thay đổi lịch trình và cảng trung chuyển, ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng.

Trước những biến động này, doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản cần kiểm tra kỹ phụ phí trong báo giá, chủ động đặt chỗ và tính toán tổng chi phí logistics. Đặc biệt, với hàng đông lạnh, việc chậm vận chuyển còn có thể phát sinh thêm chi phí lưu container, cấp điện và bảo quản hàng hóa.