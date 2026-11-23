Hàng trăm trường học ở Đức nhận được email dọa đánh bom - Ảnh: CYPRUS MAIL

Theo Hãng tin AFP, cảnh sát Đức ngày 23-11 cho biết hàng trăm trường học ở nước này đã nhận được email đe dọa đánh bom, bao gồm thủ đô Berlin, bang Baden-Württemberg, Thuringia, Saxony-Anhalt và Rhineland-Palatinate.

Riêng tại Baden-Württemberg, có hơn 450 trường nhận được email đe dọa.

Cảnh sát khu vực đã nhanh chóng kết luận rằng những đe dọa không tạo ra mối nguy hiểm cụ thể và không đáng tin cậy.

"Không có thông tin nào cho thấy tồn tại nguy hiểm, hoặc mối đe dọa cụ thể đối với các trường học nhận được email, hoặc bất kỳ trường học nào khác", cảnh sát Berlin tuyên bố.

Tuy nhiên truyền thông địa phương cho hay một số trường học đã tiến hành sơ tán để đề phòng bất trắc.

Cảnh sát bang Rhineland-Palatinate cho biết nội dung các email "gần như giống hệt nhau". Các đối tượng ẩn danh tuyên bố đã đặt thiết bị nổ bên trong các trường học và đe dọa kích nổ.

Tờ Bild đưa tin tiêu đề của những email đe dọa là: "Cái chết đang chờ đợi các người".

Giới chức tại Đức đang tiến hành điều tra, đồng thời cảnh báo những lời đe dọa này có thể khiến công chúng bất an và cấu thành hành vi phạm tội.

Theo người phát ngôn Bộ Nội vụ Đức, cơ quan chức năng không khuyến nghị các trường sơ tán vì sự việc nằm trong "bức tranh chung về các mối đe dọa hiện nay".

Trong những tuần gần đây, các trường học tại Ý, Anh, Hungary và Serbia cũng nhận được những lời đe dọa đánh bom giả. Hiện chưa rõ liệu các vụ việc này có liên quan đến nhau hay không.

Ngoài ra, châu Âu còn ghi nhận những cảnh báo đánh bom giả trên các chuyến bay và các cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống làm lạnh tại siêu thị ở một số quốc gia.

"Tôi cho rằng cả các trường học lẫn cơ quan an ninh của các bang đều đã chuẩn bị cho những sự việc như vậy và có thể đưa ra phản ứng phù hợp với tình hình", người phát ngôn Bộ Nội vụ Đức nói với các phóng viên tại Berlin, đồng thời từ chối bình luận về danh tính những đối tượng đứng sau vụ việc.