Hồ Laguna Colorada ở Bolivia đặc trưng bởi sắc đỏ do kết hợp giữa trầm tích đỏ và sự phát triển mạnh của tảo - Ảnh: WIKIPEDIA

Trong quá khứ, mỗi hồ nước có đặc điểm sinh thái riêng, chịu ảnh hưởng chủ yếu từ điều kiện khí hậu và môi trường địa phương. Khi một hồ gặp hiện tượng tảo nở hoa, những hồ khác vẫn có thể duy trì trạng thái ổn định.

Tuy nhiên, theo trang IFLScience ngày 24-11, nghiên cứu mới do các nhà khoa học thuộc Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc dẫn đầu cho thấy xu hướng này đang thay đổi.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu vệ tinh của khoảng 2.000 hồ trên thế giới trong 25 năm, kết hợp hồ sơ trầm tích kéo dài một thế kỷ từ 119 hồ. Họ nhận thấy biến động về lượng tảo và độ trong của nước ngày càng đồng bộ, đặc biệt từ năm 2000.

Mức độ đồng bộ của quá trình tích tụ trầm tích tăng từ khoảng 0,1 trước năm 1980 lên 0,6 sau năm 2000 (thang đo từ 0 - 1).

Điều này cho thấy các hồ ngày càng chịu ảnh hưởng chung từ những áp lực môi trường toàn cầu, thay vì chỉ phản ứng với điều kiện riêng biệt tại khu vực.

Theo nhóm nghiên cứu, hai nguyên nhân chính là biến đổi khí hậu và các áp lực kinh tế - xã hội do con người tạo ra, chẳng hạn thay đổi mục đích sử dụng đất.

Các nhà khoa học cảnh báo sự đồng bộ này làm suy giảm khả năng chống chịu tự nhiên của hệ sinh thái hồ.

Trước đây, sự khác biệt giữa các hồ giúp hạn chế tác động lan rộng khi một hệ sinh thái gặp biến động. Tuy nhiên, khi nhiều hồ phản ứng giống nhau, những cú sốc môi trường có thể xảy ra đồng thời trên diện rộng.

Tiến sĩ Zhang Ke, tác giả chính nghiên cứu, cho biết các hồ đồng bộ có thể tập trung những dòng trao đổi vật chất và năng lượng trong tự nhiên, dẫn đến những đợt phát thải khí nhà kính đồng loạt hoặc tình trạng thiếu oxy trên diện rộng trong môi trường nước.

Điều này có thể làm trầm trọng thêm bộ ba khủng hoảng hành tinh gồm biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học và ô nhiễm.

Nghiên cứu cho rằng hiện tượng các hồ ngày càng đồng bộ là một dấu hiệu của kỷ Nhân sinh (Anthropocene) - giai đoạn gần đây nhất trong lịch sử Trái đất, khi hoạt động của con người trở thành động lực chính định hình khí hậu, địa chất và các hệ sinh thái.

Phát hiện cho thấy các hồ không còn chỉ là những hệ sinh thái riêng lẻ chịu tác động tại chỗ mà đang trở thành những chỉ dấu nhạy cảm trước các áp lực môi trường có tính liên kết toàn cầu.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences.