Quyền Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Choi Eun Ok giải thích về các biện pháp đề xuất ngăn chặn gian lận thi cử, tại cuộc họp nội các ở Phủ Tổng thống hôm 24-11 - Ảnh: YONHAP

Theo báo Korea Herald, ngày 24-11, Bộ Giáo dục Hàn Quốc công bố kế hoạch triển khai gần 8.000 máy dò kim loại đến 2.387 trường trung học trên cả nước. Bộ này cũng đề xuất cấm thi lên đến 10 năm đối với thí sinh vi phạm trong kỳ thi đại học.

Kế hoạch được đưa ra trước thềm các kỳ thi cuối kỳ ở trường học, trong bối cảnh lo ngại về gian lận thi cử ngày càng gia tăng ở nước này.

Theo đó đối với các kỳ thi trong trường, học sinh sẽ được kiểm tra an ninh trước hoặc sau giờ thi và kiểm tra thêm sau khi trở về từ nhà vệ sinh.

Do quy định này chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng, Bộ Giáo dục dự kiến sẽ lấy ý kiến của học sinh và phụ huynh trước.

Bộ này cũng đưa ra nhiều quy định chống gian lận khác. Thí sinh sẽ phải để cặp xách cách phòng thi tối thiểu 50 mét và bị kiểm tra kính và quần áo để tìm kiếm các thiết bị giấu kín có thể phục vụ mục đích gian lận thi cử.

Khi kỳ thi diễn ra, trường học sẽ tắt WiFi và kiểm soát thiết bị không dây. Nếu phát hiện hoạt động đáng ngờ, nhà trường có thể kiểm tra bằng máy dò kim loại đối với toàn bộ phòng thi.

Nếu phát hiện gian lận, thí sinh sẽ bị điểm 0 ở tất cả môn thi ngày hôm đó.

Một phòng thi tại một trường học ở Hàn Quốc - Ảnh: REUTERS

Không chỉ thi cử trong trường, Bộ Giáo dục Hàn Quốc còn đề xuất siết chặt quy chế thi đại học - vốn rất được xem trọng ở nước này.

Cụ thể, bộ này thúc đẩy việc sửa đổi Luật Giáo dục đại học để nâng thời hạn cấm thi đối với thí sinh bị phát hiện gian lận từ một năm lên tối đa 10 năm. Đề xuất này đang được trình Quốc hội và chờ biểu quyết.

Các biện pháp trên được đưa ra sau khi 5 thí sinh bị phát hiện sử dụng thiết bị thông minh trong kỳ thi đại học hôm 19-11.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết cả 5 trường hợp vi phạm đã được chuyển hồ sơ để điều tra hình sự.

Kỳ thi đại học của Hàn Quốc được nước này chú trọng đến mức cả nước phải điều chỉnh nhịp sinh hoạt vào ngày thi, để đảm bảo thí sinh có điều kiện làm bài tốt nhất.

Chẳng hạn trong giờ thi nghe tiếng Anh, mọi sân bay trên cả nước phải dừng cất hạ cánh, trừ trường hợp khẩn cấp, để tránh tiếng ồn. Các hoạt động quân sự không khẩn cấp như tập trận cũng tạm ngừng.

Giờ làm việc cũng phải lùi lại để đảm bảo đường thông thoáng cho thí sinh, trong khi thị trường chứng khoán mở cửa trễ một tiếng.