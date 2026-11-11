Hải Phòng định vị ‘bản giao hưởng của sông và đảo’ để phát triển du lịch bốn mùa

Sau sáp nhập, Hải Phòng có thêm nhiều lợi thế để phát triển du lịch bốn mùa với điểm đến du lịch tâm linh tại quần thể Côn Sơn - Kiếp Bạc - Ảnh: T. THẮNG

Không còn gói gọn trong khái niệm "du lịch một mùa" gắn liền với tắm biển, Hải Phòng đang tập trung đánh thức nguồn lực di sản văn hóa, liên kết vùng và tận dụng lợi thế địa hình khác biệt để trở thành điểm đến đa trải nghiệm suốt bốn mùa trong năm.

Thông tin được đưa ra tại hội thảo giải pháp thúc đẩy du lịch Hải Phòng diễn ra chiều 11-11, với sự tham dự của đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, lãnh đạo địa phương cùng đông đảo doanh nghiệp lữ hành, hàng không.

Tạo du lịch bốn mùa từ bản sắc sông, biển và quần đảo

Theo TS Dương Đức Hùng, Viện trưởng Viện Khoa học ứng dụng và Phát triển Hải Phòng, điểm khác biệt của thành phố là không gian đa dạng, từ rừng, biển, đồi núi đến các dòng sông lịch sử và quần đảo di sản. Đây là nền tảng xây dựng bản sắc riêng, thay vì chỉ dựa vào du lịch tắm biển.

Thành phố định vị Cát Bà là "điểm đến xanh và cao cấp toàn cầu"; Đồ Sơn thành trung tâm giải trí, kinh tế đêm của miền Bắc; khu vực nội đô lịch sử phát triển du lịch di sản, kinh tế đêm và kinh tế sáng tạo.

Các đại biểu cùng chung nhận định lợi thế của Hải Phòng hiện nay có nhiều điểm khác biệt khi có không gian đa dạng, từ rừng, biển, đồi núi đến các dòng sông lịch sử và quần đảo di sản - Ảnh: T. THẮNG

Một hướng kết nối là "tam giác du lịch biển" Đồ Sơn - Cát Bà - Hạ Long. Khi hạ tầng đường thủy tốc độ cao hoàn thiện, thời gian di chuyển giữa các khu vực có thể còn dưới một giờ, tạo điều kiện để du khách trải nghiệm nhiều điểm đến trong cùng hành trình.

Hải Phòng còn có giá trị di sản được UNESCO ghi danh, trong đó có Vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà và quần thể di tích, danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Trong khuôn khổ hội nghị xúc tiến phát triển du lịch, ngành du lịch Hải Phòng ký kết hợp tác với các địa phương gồm: Hưng Yên, Bắc Ninh và Ninh Bình - Ảnh: T. THẮNG

Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cho rằng các điểm đến thành công thường đưa di sản thành thương hiệu trung tâm. Với Hải Phòng, văn hóa bản địa và đời sống cộng đồng cũng là chất liệu tạo nên sản phẩm khác biệt.

Theo ông Siêu, du lịch di sản có thể trở thành sản phẩm trụ cột. Doanh nghiệp cần khai thác văn hóa địa phương, di sản gốc để tạo bản sắc cho tour, tuyến. Cục Du lịch Quốc gia đang tham mưu dự thảo nghị quyết của Quốc hội về chính sách đặc thù phát triển du lịch, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, thu hút đầu tư.

Đánh thức di sản, kéo dài mùa du lịch

Ông Trần Văn Ngọc, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, nhìn nhận du lịch thành phố lâu nay thường gắn với mùa hè và tắm biển. Sau hợp nhất, thành phố có thêm dư địa phát triển sản phẩm đa dạng.

"Mùa hè chúng tôi có du lịch biển đảo; mùa thu, đông, xuân có thêm hệ sinh thái du lịch tâm linh, trải nghiệm", ông Ngọc nói. Thành phố đang triển khai bốn đề án phát triển du lịch, đồng thời xây dựng đề án kinh tế miền di sản và kinh tế đêm, hướng tới thương hiệu Amazing Hải Phòng.

Ông Trần Văn Ngọc, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng thông tin thành phố đang xây dựng đề án kinh tế miền di sản và kinh tế đêm, hướng tới thương hiệu Amazing Hải Phòng - Ảnh: T. THẮNG

Ông Nguyễn Thành Lộc, Trưởng chi nhánh Vietnam Airlines tại Hải Phòng, cho biết sân bay quốc tế Cát Bi dự kiến đón khoảng 2,7 triệu lượt khách trong năm nay. Để kích cầu vào các tháng thấp điểm, hãng bay này sẵn sàng phối hợp xây dựng các gói vé máy bay - khách sạn giá rẻ.

Ông Lộc đề xuất nâng chất lượng phục vụ từ vận chuyển, nhà hàng, tàu bè đến người dân địa phương; đồng thời phát triển Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ thành sản phẩm trải nghiệm. Đây là những yếu tố cần thiết để kéo dài thời gian lưu trú, thu hút khách mùa thấp điểm.