Quảng Trị mở lễ hội khinh khí cầu, mô tô nước và live show ban nhạc Bức Tường

Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị lần thứ I năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 30-11 - Ảnh: THANH NGUYÊN

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị, Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị lần thứ I năm 2026 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 30-11 với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan - Linh thiêng vùng đất lửa”. Sự kiện được tổ chức tại nhiều địa phương trong tỉnh, kết nối các điểm đến văn hóa, lịch sử và du lịch.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 20h10 ngày 24-11 tại quảng trường Hồ Chí Minh (phường Đồng Hới), với chương trình nghệ thuật và màn bắn pháo hoa tầm cao. Cùng thời điểm, khu vực Đông Hà và Nam Đông Hà sẽ có các hoạt động biểu diễn lân sư rồng, lễ hội đường phố.

Một trong những điểm nhấn của tuần lễ là live show hai ban nhạc Bức Tường và Microwave, diễn ra từ 20h đến 22h ngày 25-11 tại quảng trường Hồ Chí Minh.

Ngày 26-11, sông Nhật Lệ sẽ diễn ra các màn trình diễn mô tô nước jetski. Cũng từ ngày này đến 30-11, du khách có thể trải nghiệm săn mây vào sáng sớm tại khu vực điện gió Amacao (xã Tân Lập) và đồi Cu Vơ (xã Hướng Phùng), trong khung giờ từ 4h30 đến 6h30.

Live show hai ban nhạc Bức Tường và Microwave, diễn ra từ 20h - 22h ngày 25-11 tại quảng trường Hồ Chí Minh (phường Đồng Hới, Quảng Trị) - Ảnh: Q.T.

Từ ngày 27 đến 29-11, Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị 2026 với chủ đề “Bay trên quê hương thanh bình” sẽ diễn ra tại quảng trường Giải phóng (phường Quảng Trị) và Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Người dân, du khách có thể trải nghiệm bay treo, bay tự do trong khung giờ từ 9h - 17h hằng ngày.

Cùng ngày 27-11, tại bến hoa đăng Thạch Hãn (phường Quảng Trị) sẽ diễn ra lễ hội hoa đăng tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ trên sông Thạch Hãn.

Chuỗi hoạt động tiếp tục với hành trình khám phá cung đường Phong Nha - Khe Sanh bằng mô tô ngày 28-11, đi qua các địa danh U Bò, Trường Sơn, Sa Mù, Hướng Phùng và Khe Sanh.

Ngày 29-11, lễ hội Yoga biển tại phường Đồng Hới dự kiến thu hút khoảng 1.000 người tham gia. Tại khu vực Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải cũng dự kiến diễn ra hoạt động thả khoảng 540 con chim bồ câu, gửi gắm thông điệp hòa bình, đoàn kết.

Khép lại tuần lễ vào ngày 30-11 là chương trình công bố các sản phẩm du lịch mới và kế hoạch kích cầu du lịch năm 2027. Cùng tối, chung kết Liên hoan tiếng hát hay tỉnh Quảng Trị lần thứ I năm 2026 sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh (phường Đồng Hới).

Trong suốt tuần lễ, không gian ẩm thực với khoảng 30 gian hàng giới thiệu món ăn Hà Nội, Quảng Trị và cà phê Khe Sanh sẽ được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh (cũ), đường Hùng Vương, phường Đồng Hới. Lễ hội bia Camel cũng diễn ra hằng ngày tại Đồng Hới và Nam Đông Hà.