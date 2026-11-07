Đến rừng phong hương Quảng Trị mùa thay lá cần lưu ý điều gì?

Công an xã Hướng Phùng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi tổ chức hoạt động tham quan, du lịch tại rừng phong hương - Ảnh: Công an xã Hướng Phùng

Theo Công an xã Hướng Phùng (tỉnh Quảng Trị), rừng phong hương ở địa phương đang vào mùa thay lá đẹp nhất trong năm, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Tuy nhiên, việc chở khách bằng thuyền tại lòng hồ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu phương tiện và chèo thuyền không đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và du khách, công an xã khuyến cáo các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi tổ chức hoạt động tham quan, du lịch tại khu vực này.

Chủ thuyền chỉ được hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định; người lái phải có chứng chỉ chuyên môn phù hợp. Trên thuyền phải trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ cứu sinh, không chở quá số người quy định. Người lái không được sử dụng rượu bia, tự ý đón, trả khách tại những vị trí chưa được phép.

Rừng phong hương ở Quảng Trị bước vào mùa thay lá đẹp nhất trong năm - Ảnh: TRƯỜNG SINH

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch không sử dụng phương tiện không đủ điều kiện để vận chuyển khách, không tự ý đưa khách vào khu vực bảo vệ công trình, rừng phòng hộ khi chưa được phép.

Đối với du khách, công an xã khuyến cáo lựa chọn phương tiện đủ điều kiện hoạt động, mặc áo phao trong suốt quá trình đi thuyền; không tự ý tắm, bơi lội, chèo SUP tại khu vực nguy hiểm. Du khách cũng không xả rác, bẻ cành, hái lá hoặc đốt lửa làm ảnh hưởng đến cảnh quan rừng.

Công an xã Hướng Phùng cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn cho du khách và bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.