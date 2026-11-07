Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Đến rừng phong hương Quảng Trị mùa thay lá cần lưu ý điều gì?

tác giả
THANH NGUYÊN
THANH NGUYÊN
THANH NGUYÊN

Trước lượng khách đến tham quan rừng phong hương ở Quảng Trị tăng cao trong mùa cây thay lá, công an khuyến cáo người dân, du khách tuân thủ các quy định về an toàn giao thông đường thủy, bảo vệ rừng và cảnh quan thiên nhiên.

Người dân, du khách đến rừng phong hương Quảng Trị cần chú ý điều gì - Ảnh 1.

Công an xã Hướng Phùng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi tổ chức hoạt động tham quan, du lịch tại rừng phong hương - Ảnh: Công an xã Hướng Phùng

Theo Công an xã Hướng Phùng (tỉnh Quảng Trị), rừng phong hương ở địa phương đang vào mùa thay lá đẹp nhất trong năm, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Tuy nhiên, việc chở khách bằng thuyền tại lòng hồ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu phương tiện và chèo thuyền không đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và du khách, công an xã khuyến cáo các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi tổ chức hoạt động tham quan, du lịch tại khu vực này.

Chủ thuyền chỉ được hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định; người lái phải có chứng chỉ chuyên môn phù hợp. Trên thuyền phải trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ cứu sinh, không chở quá số người quy định. Người lái không được sử dụng rượu bia, tự ý đón, trả khách tại những vị trí chưa được phép.

Người dân, du khách đến rừng phong hương Quảng Trị cần chú ý điều gì - Ảnh 2.

Rừng phong hương ở Quảng Trị bước vào mùa thay lá đẹp nhất trong năm - Ảnh: TRƯỜNG SINH

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch không sử dụng phương tiện không đủ điều kiện để vận chuyển khách, không tự ý đưa khách vào khu vực bảo vệ công trình, rừng phòng hộ khi chưa được phép.

Đối với du khách, công an xã khuyến cáo lựa chọn phương tiện đủ điều kiện hoạt động, mặc áo phao trong suốt quá trình đi thuyền; không tự ý tắm, bơi lội, chèo SUP tại khu vực nguy hiểm. Du khách cũng không xả rác, bẻ cành, hái lá hoặc đốt lửa làm ảnh hưởng đến cảnh quan rừng.

Công an xã Hướng Phùng cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn cho du khách và bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.

Người dân, du khách đến rừng phong hương Quảng Trị cần chú ý điều gì - Ảnh 1.Quảng Trị kỷ niệm 100 năm cà phê Khe Sanh

Quảng Trị khai mạc lễ hội 'Theo dấu chân 100 năm cà phê Khe Sanh', đánh dấu một thế kỷ cây cà phê gắn bó với vùng đất phía tây tỉnh Quảng Trị, mở ra định hướng phát triển cà phê đặc sản, xanh và bền vững.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
THANH NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: tỉnh Quảng Trị rừng phong hương rừng phong lá đỏ Khe Sanh Quảng Trị xã Hướng Phùng

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất