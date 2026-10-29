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Du lịch

Cận cảnh 2 bãi biển du lịch nổi tiếng ở Quảng Trị bị sóng xâm thực, sạt lở

tác giả
THANH NGUYÊN
THANH NGUYÊN
THANH NGUYÊN

Biển Nhật Lệ và Bảo Ninh là hai bãi biển du lịch nổi tiếng ở Quảng Trị hiện đang bị sóng biển xâm thực, gây sạt lở nghiêm trọng.

Bãi biển du lịch nổi tiếng Nhật Lệ và Bảo Ninh bị xâm thực, sạt lở - Ảnh 1.

Bờ biển Nhật Lệ bị sạt lở nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến hạ tầng ven biển - Ảnh: THANH NGUYÊN

Nhật Lệ và Bảo Ninh là hai bãi biển nổi tiếng, thu hút đông du khách khi đến Quảng Trị. Tuy nhiên tình trạng xâm thực, sạt lở kéo dài đang ảnh hưởng đến cảnh quan, diện tích bãi tắm và hoạt động khai thác du lịch.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ tại bãi biển Bảo Ninh, đoạn phía sau quảng trường biển, cho thấy hơn 300m bờ biển bị xâm thực, khiến bờ cát không còn bằng phẳng. Tại một số đoạn, khoảng cách từ đường đi dạo đến mép sạt lở chỉ còn khoảng 20m. 

Anh Nguyễn Trung Hiếu, một người dân phường Đồng Hới, cho biết tình trạng xâm thực tại biển Bảo Ninh, Nhật Lệ bắt đầu từ khoảng năm 2024 và ngày càng nghiêm trọng, làm biến đổi cảnh quan, ảnh hưởng đến vẻ đẹp tự nhiên của hai bãi biển du lịch nổi tiếng này.

“Trước đây, bãi biển Bảo Ninh bằng phẳng, nước trong xanh, thu hút đông người dân và du khách đến tắm. Tuy nhiên, những năm gần đây, sóng biển xâm thực khiến bờ biển ngày càng dốc, nhiều du khách dần chuyển sang bãi biển Nhật Lệ để tắm”, anh Hiếu chia sẻ.

Tại bãi biển Nhật Lệ, tình trạng sạt lở cũng diễn biến ngày càng phức tạp sau nhiều năm chịu tác động của thiên tai. Có những đoạn bờ biển bị xói lở sâu, gây hư hỏng hạ tầng du lịch.

Bãi biển du lịch nổi tiếng Nhật Lệ và Bảo Ninh bị xâm thực, sạt lở - Ảnh 2.

Một đoạn dài bãi biển Nhật Lệ bị xâm thực, sạt lở - Ảnh: THANH NGUYÊN

Theo báo cáo, đề xuất của các ngành và địa phương, khu vực Nhật Lệ cần khoảng 610 tỉ đồng để xây dựng đê đảo tạo cảnh quan, đê ngầm giảm sóng nhằm bảo vệ bãi tắm nhưng không che khuất tầm nhìn, đồng thời tôn tạo khoảng 2km bãi tắm ven bờ.

Đối với khu vực Bảo Ninh, phương án được đề xuất có tổng mức đầu tư khoảng 1.700 tỉ đồng, gồm xây dựng đê ngăn cát phía đông nam cửa Nhật Lệ, các đoạn đê ngầm giảm sóng và tôn tạo toàn bộ dải bãi biển phía sau đê.

Trước tình trạng trên, ông Vương Quốc Tuấn - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị - đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và môi trường tỉnh lập và đề xuất chủ trương chuẩn bị đầu tư trên cơ sở khảo sát, đánh giá tác động và hiệu quả tổng thể.

Đồng thời, đề xuất nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương hoặc nguồn ngân sách tỉnh để triển khai các giải pháp khắc phục sạt lở tại bãi biển Bảo Ninh và Nhật Lệ. Mục tiêu là bảo đảm ổn định lâu dài cho công trình, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, từng bước khôi phục cảnh quan bãi biển và tạo nền tảng phát triển du lịch biển bền vững.

Bãi biển du lịch nổi tiếng Nhật Lệ và Bảo Ninh bị xâm thực, sạt lở - Ảnh 3.

Hơn 300m bờ biển Bảo Ninh bị xâm thực tạo thành những vách cát - Ảnh: THANH NGUYÊN

Bãi biển du lịch nổi tiếng Nhật Lệ và Bảo Ninh bị xâm thực, sạt lở - Ảnh 4.

Bờ biển Bảo Ninh ngày càng dốc, cảnh quan bãi tắm cũng thay đổi qua thời gian - Ảnh: THANH NGUYÊN

Bãi biển du lịch nổi tiếng Nhật Lệ và Bảo Ninh bị xâm thực, sạt lở - Ảnh 5.

Có những đoạn bờ biển Nhật Lệ bị xói lở sâu, gây hư hỏng hạ tầng du lịch - Ảnh: THANH NGUYÊN

Bãi biển du lịch nổi tiếng Nhật Lệ và Bảo Ninh bị xâm thực, sạt lở - Ảnh 6.

Tình trạng xói lở kéo dài không chỉ đe dọa hạ tầng mà còn ảnh hưởng cảnh quan, diện tích bãi tắm và hoạt động khai thác du lịch biển Quảng Trị - Ảnh: THANH NGUYÊN

Bãi biển du lịch nổi tiếng Nhật Lệ và Bảo Ninh bị xâm thực, sạt lở - Ảnh 7.Phát hiện hố sụt rộng tới 2ha, sâu 120m giữa rừng Phong Nha - Kẻ Bàng

Hố sụt có diện tích 2ha, sâu 120m vừa được công bố tại khu vực Chà Nòi - Khe Gát, thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, với hệ sinh thái rừng nguyên sinh và hàng triệu vỏ ốc dưới đáy.

THANH NGUYÊN
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    Chủ đề: Bảo Ninh xâm thực Sạt lở Nhật Lệ QUảng Trị

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