Biển mây giữa cánh đồng điện gió hút giới trẻ săn ảnh

Biển mây ở cánh đồng điện gió thu hút nhiều bạn trẻ đến thưởng lãm - Ảnh: HOÀNG TÁO

Khi bình minh vừa hé rạng, những dải mây trắng nhẹ nhàng tràn qua các sườn núi, lấp đầy thung lũng, tạo thành một biển mây trải dài đến tận chân trời. Phía trên, những dãy núi xanh nối tiếp nhau ẩn hiện trong màn sương, nổi bật giữa nền trời buổi sớm.

Biển mây lúc bình minh

Giữa khung cảnh ấy, những trụ điện gió cao vút đứng sừng sững trên các đỉnh đồi, cánh quạt chậm rãi quay giữa biển mây. Sự kết hợp giữa vẻ hùng vĩ của núi rừng, nét mềm mại của mây trời và những công trình năng lượng hiện đại tạo nên bức tranh thiên nhiên đặc biệt riêng có của vùng phía tây Quảng Trị.

Tại cánh đồng điện gió Amaccao ở xã Tân Lập, từ sáng sớm, nhiều nhóm bạn trẻ đã tìm đến các điểm cao để ngắm cảnh, chụp ảnh và quay video. Người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc bình minh, người tạo dáng bên triền đồi hướng về những trụ điện gió, người đứng lặng ngắm biển mây trải rộng dưới thung lũng. Những chiếc điện thoại, máy ảnh liên tục được giơ lên để lưu giữ khung cảnh hiếm gặp.

Với nhiều người, đây không chỉ là một chuyến đi tìm kiếm những bức ảnh đẹp mà còn là dịp tận hưởng không khí trong lành, tạm rời xa nhịp sống thường ngày để hòa mình vào thiên nhiên.

Nhiều người tranh thủ đến đây lúc bình minh để ghi lại vẻ đẹp hiếm gặp - Ảnh: HOÀNG TÁO

Mây tụ dưới thung lũng trải dài đến tận chân trời - Ảnh: HOÀNG TÁO

Bạn Đoàn Thị Kim Linh, 20 tuổi, trú xã Cồn Tiên (Quảng Trị), cho biết đây là lần đầu tiên cô đến vùng đồi điện gió để săn mây. Vốn quen với cảnh đồng bằng ở quê nhà, Linh bất ngờ trước biển mây dày đặc phủ kín thung lũng.

"Cảnh ở đây rất đẹp, biển mây rất nhiều và dày đặc. Lần đầu tiên nhìn thấy khung cảnh như thế này, mình cảm thấy rất tuyệt vời. Mình sẽ rủ những người bạn thân và mọi người đến đây tham quan, du lịch", Linh chia sẻ.

Các điểm săn mây trở thành nơi hút giới trẻ - Ảnh: HOÀNG TÁO

Cũng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của vùng đất này, bạn Nguyễn Lê Tường Thuật, đến từ Đà Nẵng, cho rằng địa hình nhiều sườn núi, thung lũng giúp mây tụ lại, tạo nên khung cảnh hùng vĩ và khác biệt. Đặc biệt, những cánh quạt điện gió góp phần tạo điểm nhấn cho bức tranh thiên nhiên, một điều chỉ Quảng Trị mới có.

Theo Thuật, để thu hút thêm du khách, địa phương cần cải thiện đường giao thông dẫn lên các điểm ngắm mây. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ những người làm du lịch, tổ chức tour và khuyến khích giới trẻ chia sẻ hình ảnh, video trên mạng xã hội sẽ giúp nhiều người biết đến vẻ đẹp của các điểm săn mây hơn.

Vẻ đẹp giữa thiên nhiên và các công trình năng lượng tạo nên nét riêng biệt của miền tây Quảng Trị - Ảnh: HOÀNG TÁO

Hòa mình giữa thiên nhiên là một trải nghiệm đáng nhớ

Tuy nhiên, không phải chuyến đi nào cũng có thể bắt gặp biển mây như mong đợi. Anh Nguyễn Bôn, người thường tổ chức các chuyến săn mây cho du khách, cho biết hiện tượng này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, gió, mưa, địa hình và thời điểm trong ngày.

Theo anh Bôn, kinh nghiệm quan sát thời tiết, hướng gió và lựa chọn thời điểm phù hợp có thể giúp tăng khả năng gặp mây, nhưng không thể bảo đảm chắc chắn. Có những buổi sáng tưởng như hội đủ điều kiện nhưng thung lũng vẫn trắng trời; ngược lại, đôi khi chỉ một chuyến đi ngẫu hứng lên con dốc quen thuộc cũng đủ để bắt gặp cả biển mây kỳ vĩ.

"Có mây thì mình ngồi uống ly cà phê giữa biển mây. Không có mây thì mình ngắm núi, ngắm sương, ngắm một buổi sáng rất bình yên của Khe Sanh", anh Bôn chia sẻ.

Biển mây bồng bềnh hòa với các trụ điện gió - Ảnh: HOÀNG TÁO

Với những người yêu thiên nhiên, sức hấp dẫn của miền tây Quảng Trị không chỉ nằm ở khoảnh khắc mây phủ kín thung lũng, mà còn ở hành trình khám phá núi rừng và những buổi bình minh yên bình giữa đại ngàn. Và đôi khi, chính sự bất ngờ ấy lại khiến mỗi chuyến săn mây trở thành một cuộc hẹn đáng nhớ với vùng đất phía tây Quảng Trị.

Dù săn được mây hay không thì một buổi sáng hòa mình giữa núi rừng hùng vĩ cũng sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ - Ảnh: HOÀNG TÁO