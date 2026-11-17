Hải Phòng vẫn còn hơn 16 triệu m² mặt bằng chưa được giải phóng - Ảnh: TIẾN THẮNG

Ngày 17-11, Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Kiên chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban, ngành, chủ đầu tư và 114 xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố để nghe báo cáo tiến độ thực hiện kịch bản giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và công tác giải phóng mặt bằng.

Theo thống kê đến ngày 15-11, thành phố này có 434 dự án đang triển khai phải thực hiện giải phóng mặt bằng tại 108 xã, phường, đặc khu, với tổng diện tích hơn 57,3 triệu m².

Trong đó diện tích đã giải phóng mới đạt hơn 40,6 triệu m². Như vậy vẫn còn hơn 16 triệu m² mặt bằng chưa được giải phóng. Tổng kinh phí đã chi trả bồi thường hiện đạt trên 25.405 tỉ đồng.

Ngoài ra trong số 221 dự án đầu tư công có kế hoạch hoàn thành trong năm 2026, hiện mới có 155 dự án hoàn thành việc giải phóng mặt bằng. Một số công trình trọng điểm vẫn còn khối lượng mặt bằng lớn chưa được bàn giao.

Cụ thể, dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đạt tỉ lệ giải phóng mặt bằng 75,8%; tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đạt 76,3%. Tỉ lệ này tại các dự án hạ tầng khu công nghiệp đạt 73,6%, cụm công nghiệp đạt 81,9%.

Ông Lê Trung Kiên, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng, yêu cầu tăng tốc giải phóng mặt bằng, hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công trước 30-11 - Ảnh: VIỆT CƯỜNG

Các vướng mắc chủ yếu liên quan hồ sơ đất đai phức tạp qua nhiều thời kỳ, khó xác định nguồn gốc đất, người dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường hoặc còn chờ bố trí tái định cư. Một số chủ đầu tư cũng chậm chuyển kinh phí phục vụ việc giải phóng mặt bằng.

Kết luận cuộc họp, ông Lê Trung Kiên yêu cầu các địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, xử lý dứt điểm vấn đề giải phóng mặt bằng tại 151 dự án đang chậm muộn nhưng đã có phương án cụ thể, không để kéo dài sang năm 2027 gây khó khăn trong việc vận động người dân.

Hải Phòng đặt mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao đầu năm trước ngày 30-11, đồng thời giải ngân hết phần vốn bổ sung trong tháng 12-2026 - Ảnh: TIẾN THẮNG

Về công tác giải ngân đầu tư công, tính đến ngày 15-11, Hải Phòng đã giải ngân hơn 36.479 tỉ đồng, đạt 93% kế hoạch Thủ tướng giao và 76% kế hoạch HĐND, UBND thành phố giao. Thành phố này đặt mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao đầu năm trước ngày 30-11, đồng thời giải ngân hết phần vốn bổ sung trong tháng 12-2026.

Sở Tài chính được giao tham mưu điều chuyển vốn từ những dự án giải ngân chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt, tránh tình trạng vốn được bố trí nhưng không thể đưa vào thực tế.